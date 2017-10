-A esta altura, con lo que está pasando en los medios, esa ley de medios se ha tornado una ley obsoleta, porque hoy estamos ante un problema más grave que la concentración de poder de medios. Lo que está generando este gobierno es más grave porque puede haber concentración de medios y en esos medios haber periodistas que tengan temor. Es cierto que la concentración económica es muy importante y un terrible limitante, pero al lado del limitante de la autocensura que se impone el periodismo por miedo, la ley de medios no serviría para contrarrestarlo. Cuando se produce el episodio del despido de un conocido periodista económico, de un medio que había logrado rating a partir de convertirse en la voz de un sector muy importante de la ciudadanía, que entiende que lo que lee en otros medios no es cierto, esto opera como un limitante para los otros periodistas. Pero esto no es para señalar a los otros periodistas. Son gente que tiene que vivir, comer, pagar cuotas. Tienen obligaciones. De repente, ese periodista que tiene que decir algo o quiere expresar su forma decir, piensa "y si digo esto, con este que quiere mandar gente a la luna"…. esto no se soluciona con ninguna ley de medios. Se soluciona con una democracia que funcione, que es algo más que una ley de medios. Son las instituciones puestas al servicio de la libertad y de la defensa de derechos y garantias de los ciudadanos. Esto no se soluciona con la ley de medios, sino con una democracia que funcione.