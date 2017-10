Randazzo, consultado por Crónica TV sobre si como funcionario nacional conoció algún caso de corrupción, respondió: "No, nada. (El ex secretario de Obras Públicas José) López no andaba corriendo y diciendo: 'Tengo estos bolsos de plata'. No pasaba eso". Además, opinó que si la ex primera mandataria hubiese estado al tanto de algún ilícito, Kirchner "no lo hubiera permitido".