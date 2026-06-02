MasterChef 24/7: Litzy volvió al foro en medio de rumores de su separación del chef Poncho Cadena

La cantante confirmó su cercanía al chef del programa de TV Azteca

Litzy reapareció con Poncho Cadena en los foros de MasterChef México y su visita al detrás de cámaras del formato 24/7 ocurre después de que el chef aseguró que su boda no se canceló de forma definitiva, sino que quedó en pausa porque la cantante recibió trabajo, en medio de versiones de una ruptura.

La propia Litzy mostró su regreso al programa en historias de Instagram con fotos desde el foro donde comenzó su relación con Cadena. Ahí escribió: “Lo máximo acompañar a mi Pocho Cadena en un domingo de eliminación de MasterChef México. Aquí nos conocimos y aquí seguimos. Feliz de encontrarme con gente que adoro”.

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La publicación apareció meses después de que la pareja hizo públicos, a inicios de 2025, sus deseos de casarse, y después de que comenzaron especulaciones sobre la cancelación de una boda que, según se dijo, estaba pactada para octubre.

Litzy reaparece en los foros de MasterChef México junto a Poncho Cadena luego de rumores sobre su relación (IG)

Poncho Cadena dijo que la boda solo se pausó por trabajo de Litzy

Durante la presentación del reality culinario, Poncho Cadena fue cuestionado sobre su relación con la ex cantante de Jeans y aclaró que no había una separación. El chef explicó que la decisión sobre la boda fue tomada por ambos.

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Cadena dijo: “Pausamos lo de la boda con Litzy porque a ella le salió trabajo; fue así, la vida por algo manda cosas. Quiero aclarar que estamos perfectos, vivimos juntos”.

Ese señalamiento respondió de forma directa a los rumores que crecieron después de que la pareja dejó de aparecer junta en el entorno de MasterChef México, programa en el que inició su historia de amor, aunque sí seguían compartiendo contenido de viajes y salidas en redes sociales.

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En un video difundido por Litzy desde su visita al foro, se le observa junto a Cadena en el detrás de cámaras de MasterChef México 24/7. Ahí la cantante dijo: “Gracias por invitarme”, con lo que volvió a mostrarse públicamente con su pareja.

La visita de Litzy al foro de MasterChef México refuerza el lazo sentimental entre la pareja y el programa donde comenzó su romance (IG)

Los rumores crecieron tras la cancelación de la boda y una versión sobre un divorcio

Litzy había sido la primera en hablar del tema en un encuentro con la prensa, donde confirmó que la boda pactada para octubre había sido cancelada y que todavía no tenían una nueva fecha. Aun así, sostuvo que la relación seguía bien.

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Después, una fuente cercana a la pareja dijo a la revista TVNotas que el motivo real de la cancelación habría sido que el chef aún no lograba su divorcio. Según esa versión, esa circunstancia habría provocado que a Litzy se le “fueran las ganas” de casarse.

El chef Poncho Cadena aseguró públicamente que no existe separación y aclaró la decisión conjunta de posponer la boda (IG)

A partir de esos señalamientos también circuló la versión de una supuesta boda secreta, aunque ninguno de los dos se pronunció entonces sobre ese tema. La respuesta pública llegó hasta la reciente presentación de MasterChef, donde Cadena afirmó que “no hay ningún problema” en su relación con Litzy.

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