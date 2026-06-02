Murió el rector de la Universidad Militar Nueva Granada, mayor general (r) Javier Alberto Ayala, tras dos años en el cargo

Falleció el mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, que se desempeñaba como rector de la Universidad Militar Nueva Granada - crédito @lamilitar/X

Falleció el mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, que se desempeñaba como rector de la Universidad Militar Nueva Granada; la noticia fue comunicada por la propia institución a través de un mensaje en el que expresó su pesar y envió condolencias a su familia.

“Con profundo dolor, la comunidad neogranadina lamenta el fallecimiento del MG (r) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D., rector de la Universidad Militar Nueva Granada (sic)”, señaló la universidad en su comunicado oficial.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, la institución extendió su solidaridad a su esposa, María del Rosario Quijano, a sus hijas, nietas y demás familiares. También destacó el legado académico y administrativo que deja su paso por la rectoría, en especial su impulso a proyectos de modernización institucional y fortalecimiento de la investigación.

La universidad expresó su pesar por el fallecimiento del rector y envió un mensaje de condolencias a sus familiares y allegados del mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya - crédito @unimilitar/Instagram

La universidad resaltó además una de las consignas que marcaron su gestión. “La educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”, una visión que, según la institución, seguirá orientando los procesos formativos en adelante.

PUBLICIDAD

La noticia se conoció pocas horas después de una misa realizada en la sede de Bogotá por su estado de salud, en un ambiente de creciente preocupación entre directivos, docentes y estudiantes. Aunque no se habían entregado mayores detalles sobre su condición, su ausencia reciente en actos públicos había generado inquietud dentro de la comunidad universitaria.

Trayectoria militar, académica y jurídica del mayor general (r) Ayala

Ayala había asumido la rectoría para el periodo 2024-2028, tras ser elegido por el Consejo Superior Universitario. Desde su llegada al cargo, expresó su compromiso con el fortalecimiento académico y la proyección internacional de la institución, una de las universidades públicas más importantes del sistema de educación superior en Colombia.

PUBLICIDAD

El mayor del Ejército (r) Jeins Peñuela lo acusó de presunto acoso sexual y persecución laboral, señalamientos que fueron negados por el mayor general (r) Javier Alberto Ayala - crédito @lamilitar/X

En febrero de 2024, el propio rector manifestó su gratitud por la designación y aseguró que su gestión estaría enfocada en consolidar la calidad educativa y la articulación con los sectores de defensa y civil.

“Trabajaré con dedicación para cumplir los objetivos estratégicos de la universidad”, afirmó entonces en un comunicado institucional.

Durante su administración, diversos sectores estudiantiles reconocieron avances en infraestructura, procesos académicos y diálogo institucional. Sin embargo, también se presentaron tensiones propias de una universidad con fuerte vínculo al sector militar y a la estructura estatal.

PUBLICIDAD

La trayectoria de Ayala Amaya combinó su formación militar con una sólida carrera académica y jurídica. Fue oficial del Ejército Nacional de Colombia, abogado, profesional en Ciencias Militares y magíster en Seguridad y Defensa Nacionales; también contaba con doctorados en Derecho y estudios internacionales, además de experiencia posdoctoral en Europa.

Durante su administración, el mayor general (r) Javier Alberto Ayala impulsó procesos de renovación académica y articulación con el sector defensa - crédito @lamilitar/X

A lo largo de su vida profesional ocupó cargos en el Ministerio de Defensa Nacional y en instituciones académicas, donde se desempeñó como docente, investigador y asesor. Fue además fundador de la Escuela de Justicia Penal Militar, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, uno de sus aportes más reconocidos en el ámbito jurídico-militar.

PUBLICIDAD

El mayor general (r) estuvo en el ojo público luego de ser denunciado por presunto acoso sexual

La elección de Ayala Amaya, oficializada en 2023 por el Consejo Superior Universitario, generó de inmediato una ola de críticas. Sectores políticos y voces académicas pusieron en discusión su idoneidad para asumir la rectoría, luego de que salieran a la luz denuncias presentadas por el mayor del Ejército (r) Jeins Peñuela, que lo acusó de presunto acoso sexual contra su esposa y de una posterior persecución laboral que habría afectado su carrera dentro de la institución militar.

Las acusaciones fueron negadas de forma categórica por el general en retiro, quien calificó los señalamientos como una estrategia de desprestigio y los describió como un intento de “terrorismo reputacional”.

PUBLICIDAD

En medio del debate público, el caso escaló rápidamente a la esfera política, donde figuras como el entonces senador Gustavo Bolívar cuestionaron la decisión del Consejo Superior Universitario de avanzar con su elección pese a la existencia de alertas e investigaciones en curso.

El mayor general (r) Javier Alberto Ayala fue oficial del Ejército Nacional de Colombia, abogado, profesional en Ciencias Militares y magíster en Seguridad y Defensa Nacionales - crédito @lamilitar/X

A la controversia ética se sumó un segundo frente que terminó impactando directamente su permanencia en el cargo. Apenas días después de su posesión en agosto de 2023, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de su nombramiento, al considerar que el proceso de elección presentó presuntas irregularidades en la votación interna.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las demandas presentadas, entre ellas la del rector saliente Luis Fernando Puentes, Ayala obtuvo cinco votos de los once integrantes del Consejo Superior Universitario, cifra insuficiente frente a los estatutos de la institución, que exigían mayoría simple de seis votos para la elección.

No obstante, la designación fue validada bajo una interpretación de “voto preferencial” que no estaba contemplada en la normativa interna, lo que abrió la puerta a la intervención judicial.

PUBLICIDAD

Tras varios meses de incertidumbre jurídica, el proceso electoral fue rehecho. A comienzos de 2024, el mayor general (r) Javier Alberto Ayala volvió a postularse para la rectoría de la Universidad Militar Nueva Granada y, en esa ocasión, logró consolidar el respaldo requerido dentro del Consejo Superior Universitario.