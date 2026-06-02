Rutas peatonales al Estadio Ciudad de México: así podrás llegar al Azteca desde el Metro, RTP, Trolebús y los tiempos que te tomará

Rutas peatonales al Estadio Ciudad de México (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

A días de que empiece la Copa Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México presentó las rutas oficiales para llegar al estadio. La estrategia de las autoridades es la de priorizar la movilidad en transporte publico, por lo que en el perímetro del Estadio Ciudad de México se realizarán cierres viales y habilitar calles exclusivamente para peatones.

La movilidad para el Mundial 2026 redefine completamente la experiencia para asistir al Estadio Azteca durante los próximos eventos internacionales. El despliegue integra rutas directas y múltiples opciones de traslado, acceso peatonal, todo coordinado para reducir congestionamientos y centralizar la seguridad vial en los alrededores del estadio.

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La propuesta articula una red de conexiones desde los principales puntos de la ciudad, incorporando tanto el transporte público —como el Trolebús, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Tren Ligero— como servicios especiales de viaje y estacionamiento en varios puntos de la capital.

Aspectos a las afueras de la estación Estadio Azteca del Tren Ligero. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Estos son los accesos peatonales para llegar al Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026

Santa Úrsula: caminar por calles Santo Tomás, San Cástulo, San Benjamín, San Celso, San León hacia Circuito Estadio Azteca para llegar a la bifurcación de la distribución de entradas al recinto. Tiempo estimado, entre 20 y 30 minutos para el acceso al estadio (Entrada A o B), además conecta con la lanzadera de ascenso y descenso del servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús).

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Parque Cantera: caminar sobre Avenida del Imán con dirección al Cto. Estadio Azteca, en la bifurcación de direcciones se podrá caminar hacia Calzada de Tlalpan donde está la puerta principal (Acceso A). Conecta con el sitio de taxis autorizado en Blvd. Gran Sur y Av. Del Imán. Tiempo estimado de 20 a 25 minutos.

Av. Cto Estadio Azteca: la ruta podrá iniciarse desde la bifurcación con el Periférico y caminar hacia Av. del Imán hasta los accesos permitidos, se podrá caminar por Luis Murillo hasta Calzada Tlalpan. El tiempo estimado es de 16 a 20 minutos.

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Estos son los accesos peatonales para llegar al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

Periférico y Renato Leduc: la caminata empezará en el cruce con Periférico y Renato Leduc hacia la estación Huipulco del Tren Ligero. En la bifurcación con Luis Murillo y Tlalpan se podrá elegir la ruta para los accesos A o B. Tiempo de 12 a 15 minutos estimados.

Periférico y Calzada de Tlalpan: caminatas desde Luis Murillo y Calz. de Tlalpan a la altura de la estación Huipulco del Tren Ligero, en esta ruta se puede llegar a ambos accesos (A o B del estadio), el tiempo de recorrido es de 12 a 15 minutos.

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Paseo Acoxpa: esta ruta conecta con el sitio de taxis autorizados por aplicación en Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa. El recorrido empieza Viaducto Tlapan esquina con Paseo Acoxpa hacia Calz. de Tlalpan, se llegará al acceso principal (A) y se podrá extender el recorrido hacia Cto. Estadio Azteca. El tiempo de recorrido es de 12 a 15 minutos.

Calzada de Tlalpan: caminata desde la estación El Vergel del Tren Ligero con dirección a la puerta principal y Cto. Azteca. El tiempo de traslado es de 10 a 15 minutos.

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