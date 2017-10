No habría contradicción -al menos es lo que trasciende- con las opiniones siempre potentes pero a esta altura no únicas de Jaime Durán Barba.

Para el consultor, hay un punto central fuera de discusión: no debe pensarse en un pacto político global, entre otras razones porque daría una imagen de debilidad sobre las condiciones del Presidente para garantizar gobernabilidad. Traducido: en todo caso, la gobernabilidad es una construcción desde el poder, que no excluye entendimientos pero que se basa en el respaldo social antes que de estructuras partidarias. Un resultado electoral potente no dejaría margen para discusiones. Macri piensa lo mismo.