-"Fue una cosa muy fuerte. Yo estaba en Calafate. Cuando vinieron a decirme no alcanzaba a comprender la escena. Me parecia brutal. No entendía lo que había pasado. Tuve una gran indignación y un gran enojo. Me vino una gran tristeza y angustia. Pensé, más que en el proyecto político y en la imagen de nuestro gobierno, en los miles de pibes que habíamos incorporado a la política. Como se podían sentir con esa escena" (sobre la detención de José López con millones de dólares en un Convento)