Al respecto de lo ocurrido, en tanto, Marcelo Gallardo no dejó dudas de su malestar por lo ocurrido: "Hoy Andrés jugo su mejor partido, el equipo jugó bien y él también acompañó el funcionamiento y fue muy bueno lo que hizo en cancha. Él viene jugando entre 60 y 65 minutos cada partido y después del gol creí que era el momento de sacarlo para que sienta el carino y el apluso de la gente. Anteriormente lo había sacado porque el equipo por ahí necesitaba otra cosa, lo saqué para que sintiera que había hecho una muy buena producción y para que sintiera el cariño de la gente; algunos lo toman bien y otros mal, pero no me importa".