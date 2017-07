Y cuando Banfield intentaba recuperarse, Pity Martínez sentenció el resultado con el gol del 4-1 que desató la fiesta. Un puñado de minutos después del gol del ex Huracán, Gallardo sacó a D'Alessandro para que el Cabezón, uno de los mejores del partido sino el mejor, fuera reconocido por los hinchas pero al jugador no le gustó la decisión y lanzó cuando pasó al lado del DT: "¿Siempre me sacás a mí?".