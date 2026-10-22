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Alex Valera recuerda con emoción lo que le costó llegar a Universitario y se ilusiona con los 100 goles: “A veces pienso que es un sueño”

El delantero chiclayano atraviesa un gran momento tras la victoria ante Alianza Atlético, partido en el que marcó y alcanzó los 90 goles con la ‘U’

El delantero 'crema' habló de sus inicios en el fútbol. Créditos: Universiradio.
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Alex Valera atraviesa un buen momento en Universitario de Deportes. El delantero anotó en la victoria por 4-1 ante Alianza Atlético y alcanzó los 90 goles con la camiseta ‘crema’. En una entrevista con el canal de YouTube del club, se emocionó al recordar sus inicios en el fútbol y el camino que recorrió hasta llegar a la ‘U’.

Me trae recuerdos jugar en mi barrio con mis amigos, en la tierra, en la losa. Antes de los partidos, me concentro, me pongo a escuchar mi música, pienso y recuerdo todos los momentos que he vivido jugando con mis amigos”, declaró en Universiradio.

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Valera contrastó sus comienzos en el fútbol con su presente en el vigente tricampeón peruano. “Ahora, tener esta experiencia de estar en un equipo tan grande como Universitario, a veces pienso que es un sueño”, expresó.

El delantero peruano también señaló que nunca imaginó que sería futbolista profesional ni que llegaría a Universitario. Por ese motivo, aseguró que defiende la camiseta con orgullo.

“Porque, si vemos años atrás, ni en mi mente imaginaba que iba a ser futbolista profesional. Te lo juro, nunca estuvo en mi mente. Pero las oportunidades se presentan de la nada y pude llegar a Universitario. Por eso defiendo esta camiseta con mucho orgullo”, cerró.

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Alex Valera recordó, con mucha emoción, sus inicios en el fútbol y habló de su ilusión de marcar 100 goles con Universitario.
Alex Valera recordó, con mucha emoción, sus inicios en el fútbol y habló de su ilusión de marcar 100 goles con Universitario.

Su ilusión de marcar 100 goles con Universitario

Alex Valera también se refirió a la posibilidad de alcanzar los 100 goles con Universitario de Deportes. Al delantero peruano le faltan 10 tantos para llegar a esa marca, aunque remarcó que su prioridad está en el rendimiento colectivo y en que el equipo sume triunfos en el Torneo Clausura 2026.

“Como lo dije hace tiempo, mi meta es llegar a los cien goles. Pero no quiero estar ansioso por alcanzarlos, ¿me entiendes? Ahora lo que quiero es que el equipo gane. Si es con una asistencia, si veo a un jugador solo al lado mío, le doy la pelota para que marque”, explicó.

El atacante profundizó en la importancia de priorizar al grupo por encima de los objetivos individuales. “No quiero llenarme de ansiedad, porque a veces eso pasa factura, sobre todo a los delanteros. En este momento necesitamos que todos estemos al cien en todos los aspectos: con tranquilidad y físicamente bien, para sacar adelante los partidos. Porque un jugador solo no hace un equipo; tenemos que ser un grupo”.

El delantero 'crema' lleva 90 goles y está dentro del top 10 de máximo anotadores. Créditos: Universiradio

Próximo partido de Universitario

Universitario se prepara para enfrentar a Juan Pablo II este sábado 24 de octubre, en un duelo válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido comenzará a las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate.

El cuadro dirigido por Fabián Bustos intentará aprovechar su localía para conseguir tres puntos en una etapa determinante del campeonato. El encuentro será transmitido por L1 MAX y también estará disponible en la plataforma digital L1 Play.

Juan Pablo II visitará el Monumental tras imponerse por 2-0 ante Sport Boys, con anotaciones de Erinson Ramírez y Álvaro Rojas. El elenco de Chongoyape buscará extender ese buen resultado y dar el golpe ante el vigente tricampeón.

Por su parte, Universitario necesita ganar para no perder terreno en la pelea por el Clausura. Los ‘cremas’ están a un punto de los líderes y, con cuatro fechas aún por jugarse, una victoria les permitiría alcanzar la cima o continuar cerca de la punta.

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