Alex Valera recuerda con emoción lo que le costó llegar a Universitario y se ilusiona con los 100 goles: “A veces pienso que es un sueño”

El delantero 'crema' habló de sus inicios en el fútbol. Créditos: Universiradio.

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Alex Valera atraviesa un buen momento en Universitario de Deportes. El delantero anotó en la victoria por 4-1 ante Alianza Atlético y alcanzó los 90 goles con la camiseta ‘crema’. En una entrevista con el canal de YouTube del club, se emocionó al recordar sus inicios en el fútbol y el camino que recorrió hasta llegar a la ‘U’.

“Me trae recuerdos jugar en mi barrio con mis amigos, en la tierra, en la losa. Antes de los partidos, me concentro, me pongo a escuchar mi música, pienso y recuerdo todos los momentos que he vivido jugando con mis amigos”, declaró en Universiradio.

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Valera contrastó sus comienzos en el fútbol con su presente en el vigente tricampeón peruano. “Ahora, tener esta experiencia de estar en un equipo tan grande como Universitario, a veces pienso que es un sueño”, expresó.

El delantero peruano también señaló que nunca imaginó que sería futbolista profesional ni que llegaría a Universitario. Por ese motivo, aseguró que defiende la camiseta con orgullo.

“Porque, si vemos años atrás, ni en mi mente imaginaba que iba a ser futbolista profesional. Te lo juro, nunca estuvo en mi mente. Pero las oportunidades se presentan de la nada y pude llegar a Universitario. Por eso defiendo esta camiseta con mucho orgullo”, cerró.

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Alex Valera recordó, con mucha emoción, sus inicios en el fútbol y habló de su ilusión de marcar 100 goles con Universitario.

Su ilusión de marcar 100 goles con Universitario

Alex Valera también se refirió a la posibilidad de alcanzar los 100 goles con Universitario de Deportes. Al delantero peruano le faltan 10 tantos para llegar a esa marca, aunque remarcó que su prioridad está en el rendimiento colectivo y en que el equipo sume triunfos en el Torneo Clausura 2026.

“Como lo dije hace tiempo, mi meta es llegar a los cien goles. Pero no quiero estar ansioso por alcanzarlos, ¿me entiendes? Ahora lo que quiero es que el equipo gane. Si es con una asistencia, si veo a un jugador solo al lado mío, le doy la pelota para que marque”, explicó.

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El atacante profundizó en la importancia de priorizar al grupo por encima de los objetivos individuales. “No quiero llenarme de ansiedad, porque a veces eso pasa factura, sobre todo a los delanteros. En este momento necesitamos que todos estemos al cien en todos los aspectos: con tranquilidad y físicamente bien, para sacar adelante los partidos. Porque un jugador solo no hace un equipo; tenemos que ser un grupo”.

El delantero 'crema' lleva 90 goles y está dentro del top 10 de máximo anotadores. Créditos: Universiradio

Próximo partido de Universitario

Universitario se prepara para enfrentar a Juan Pablo II este sábado 24 de octubre, en un duelo válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido comenzará a las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate.

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El cuadro dirigido por Fabián Bustos intentará aprovechar su localía para conseguir tres puntos en una etapa determinante del campeonato. El encuentro será transmitido por L1 MAX y también estará disponible en la plataforma digital L1 Play.

Juan Pablo II visitará el Monumental tras imponerse por 2-0 ante Sport Boys, con anotaciones de Erinson Ramírez y Álvaro Rojas. El elenco de Chongoyape buscará extender ese buen resultado y dar el golpe ante el vigente tricampeón.

Por su parte, Universitario necesita ganar para no perder terreno en la pelea por el Clausura. Los ‘cremas’ están a un punto de los líderes y, con cuatro fechas aún por jugarse, una victoria les permitiría alcanzar la cima o continuar cerca de la punta.

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