El capitán y defensa de Universitario de Deportes habló en la previa de la semifinal de ida de la Liga 1 2026 ante Sport Huancayo y aseguró que el plantel crema llega fortalecido tras una semana de trabajo táctico y mental. (L1 MAX)

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Universitario de Deportes enfrenta este domingo 29 de noviembre, desde las 15:00 horas, a Sport Huancayo en el estadio IPD de Huancayo por la semifinal de ida de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos llega a este cruce de eliminación directa con el objetivo de obtener una ventaja que le permita resolver la serie en el partido de vuelta, pactado para el viernes 4 de diciembre en el estadio Monumental de Lima.

El ganador de la llave se medirá con Alianza Lima en la final del certamen nacional. En ese marco, el zaguero y capitán del equipo merengue, Aldo Corzo, brindó sus apreciaciones sobre el estado del plantel y el enfoque con el que afrontarán el duelo.

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La derrota como punto de inflexión

El último enfrentamiento ante Sport Huancayo terminó con una dura derrota para Universitario, pero también impulsó cambios en la interna crema. Corzo destacó las conversaciones y el trabajo mental durante la semana previa a la semifinal. (L1 MAX)

El conjunto crema llega a esta instancia con la memoria fresca de un resultado adverso en la última jornada del Torneo Clausura, cuando Sport Huancayo le propinó una goleada de 4-1 que sacudió al vestuario. Lejos de esquivar ese antecedente, Corzo lo puso sobre la mesa como un factor que terminó siendo útil para la cohesión del grupo.

“Lo que pasó la semana pasada fue un golpe duro que nos hizo reflexionar mucho sobre lo que nosotros somos”, admitió el defensa. A partir de esa caída, el plantel optó por un trabajo diferente: más conversaciones, más escucha interna, más construcción colectiva. “Hemos tenido una semana bastante mental. Trabajando obviamente mucho en lo táctico y también mucho en lo mental. A veces cuando uno conversa, aclara cosas y se pone a punto para lo que viene”, explicó el capitán crema.

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Esa dinámica de diálogo horizontal dentro del vestuario no es nueva en el club, pero cobró especial relevancia en esta semana de preparación. El propio Corzo subrayó que el grupo viene consolidando esa forma de trabajar desde hace tiempo: “Ya venimos hace tres años con este grupo, con esta mentalidad, y sé que estamos llegando bastante bien”.

Jerarquía y experiencia para la hora decisiva

El capitán de Universitario considera que la trayectoria de sus compañeros puede marcar diferencias en la serie ante Sport Huancayo. Corzo resaltó la madurez del grupo y la capacidad de sus integrantes para afrontar partidos decisivos. (Universitario de Deportes)

Uno de los pilares del discurso del capitán fue la confianza depositada en la experiencia acumulada por los integrantes del plantel. Ante la consulta sobre si las charlas internas resultan determinantes en la antesala de un partido de estas características, Corzo fue categórico.

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“Totalmente. Son conversaciones que nos ayudan mucho. Como somos un plantel de jugadores grandes, jugadores experimentados, que saben jugar este tipo de partidos, le tengo mucha fe al grupo”, sostuvo. Esa madurez colectiva, según el defensa, no es solo una ventaja técnica sino también una responsabilidad simbólica frente a la historia de la institución. “Creo que este grupo también representa muy bien lo que es la historia del club”, añadió.

El equipo de Bustos llega al duelo en Huancayo sabiendo que un resultado positivo en condición de visitante le daría un margen importante para resolver la llave en el Monumental. La vuelta está programada para el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas, y el conjunto merengue aspira a llegar a esa instancia con una ventaja que le permita pelear por el tetracampeonato ante Alianza Lima.

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Un mensaje a la hinchada merengue

Aldo Corzo envió un mensaje de confianza a los seguidores de Universitario antes de visitar a Sport Huancayo. El capitán aseguró que el equipo afrontará la semifinal con humildad y fe, dos valores que identificó con la historia del club. (Universitario de Deportes)

Antes de cerrar la charla con L1 MAX, Corzo reservó unas palabras para los hinchas de Universitario. El mensaje fue breve, directo y cargado del peso de lo que está en juego: un lugar en la final que podría derivar en el cuarto título consecutivo del club.

“Vamos a salir a la cancha con mucha humildad y con mucha fe, porque esa es la historia del club”, afirmó el defensa y capitán del equipo crema.

También llegaron buenas noticias desde el cuerpo médico del plantel antes del partido: dos futbolistas que arrastraban molestias físicas lograron recuperarse a tiempo para estar disponibles de cara al encuentro. La recuperación de los jugadores conocidos en el ambiente como Calcaterra y Alzugaray fue recibida como un aliciente adicional por el grupo, que ahora cuenta con más opciones para el técnico argentino.

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El partido de ida entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se transmite en vivo por L1 MAX y la plataforma Liga 1 Play. El ganador del cruce global enfrentará a Alianza Lima, que ya aguarda en la final al haber ganado el Torneo Apertura y encabezar la tabla acumulada del campeonato.