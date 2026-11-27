Alejandra Baigorria ofrece declaraciones a un medio de comunicación respecto al suceso ocurrido durante una presentación en Costa 21. (América TV)

Guardar

Alejandra Baigorria fue consultada por la polémica que rodea a Francho Sierralta, amigo de su esposo, Said Palao, luego de que el joven fuera increpado por asistentes durante un espectáculo de Luzu TV en Lima. La empresaria evitó opinar sobre el episodio y sostuvo que decidió no involucrarse en la vida privada de otras personas.

La llamada ‘Gringa de Gamarra’ asistió a la preventa de América Multimedia 2027 y respondió a las preguntas de la prensa acerca del incidente que tuvo como protagonista a Francho Sierralta. El nombre del joven volvió a estar en la conversación pública después de su aparición en un show en vivo, donde parte del público lanzó gritos en su contra.

PUBLICIDAD

Baigorria marcó distancia del tema y explicó que su postura responde a una decisión personal. Según dijo, prefiere concentrarse en su entorno familiar, su salud y sus actividades empresariales, en lugar de comentar controversias ajenas.

“Amigo, yo no opino de nadie, porque a mí no me gusta que opinen de mi vida; por tanto, yo no opino de la vida de nadie”, señaló en declaraciones recogidas por ‘Más Espectáculos’. La empresaria añadió que esa conducta le ha permitido evitar conflictos vinculados a asuntos que no le corresponden.

La figura televisiva fue insistida sobre el caso, aunque mantuvo su posición. “No voy a hablar del tema porque, como te digo, no me gusta que hablen de mí; tengo que ser consecuente”, expresó.

La personalidad de televisión Alejandra Baigorria ofrece declaraciones a los reporteros tras ser consultada sobre Francho Sierralta a raíz de su mención durante una presentación en vivo. En el registro audiovisual, la empresaria atiende a las preguntas de la prensa sobre los hechos ocurridos ante el público.

Francho Sierralta fue increpado durante el show de Luzu TV en Costa 21

El episodio que motivó las preguntas a Baigorria ocurrió durante la presentación de Luzu TV el domingo 22 de diciembre en Costa 21, en Lima. De acuerdo con el relato difundido sobre el evento, cientos de asistentes gritaron “infiel” cuando Francho Sierralta apareció ante el público.

PUBLICIDAD

Sierralta había quedado vinculado a la polémica que surgió tras la despedida de soltero de un grupo de figuras de la televisión peruana en Argentina. Las imágenes difundidas entonces por Magaly Medina mostraron a varios participantes en un yate junto a mujeres, una situación que generó repercusiones en sus relaciones personales.

El caso tuvo consecuencias para Mario Irivarren y Onelia Molina, quienes pusieron fin a su relación. También situó bajo atención a Said Palao, esposo de Baigorria, debido a su presencia en el viaje y a las imágenes difundidas en el programa de espectáculos.

Aunque Francho Sierralta fue señalado por algunos asistentes en el espectáculo de Luzu TV, Baigorria no ofreció comentarios adicionales sobre su participación en aquel viaje ni sobre las reacciones del público. Su respuesta se centró en la necesidad de preservar límites frente a situaciones personales de terceros.

PUBLICIDAD

La pantalla del escenario proyecta a Francho Sierralta entre el público durante la función en vivo del programa de Luzu TV en Lima.

Alejandra Baigorria defendió su costumbre de responder a usuarios en redes sociales

En otro momento de la conversación, la empresaria reconoció que suele responder a las críticas que recibe mediante redes sociales. A diferencia de su decisión de no comentar la vida de otras personas, sostuvo que no acostumbra guardar silencio cuando los mensajes están dirigidos hacia ella.

“Yo me peleo con todo el mundo y me seguiré peleando, porque soy una persona que no se queda callada”, afirmó entre risas. Baigorria indicó que esa forma de reaccionar ha sido parte de su personalidad desde antes de alejarse de la competencia de telerrealidad ‘Esto es guerra’.

También aseguró que disfruta intercambiar mensajes con sus críticos. “Me encanta contestar, lo disfruto, me río, me divierto un rato. Ya no estoy en Esto es guerra para pelear, así que en algún lado tengo que pelear”, manifestó.

PUBLICIDAD

Alejandra Baigorria responde a las preguntas de un reportero televisivo sobre un incidente ocurrido durante una presentación en Costa 21. (América TV: Más Espectáculos)

Baigorria descartó un embarazo y habló de su relación con Said Palao

Durante el encuentro con la prensa, Alejandra Baigorria también descartó estar embarazada. La empresaria aclaró que no tiene apuro por tener un hijo con Said Palao y que, por ahora, ambos están concentrados en sus proyectos de trabajo.

“No estoy embarazada, todavía no. Puede ser cuando tenga que ser, nada de presiones”, señaló. Añadió que actualmente dedica gran parte de su tiempo a sus emprendimientos.

Sobre su matrimonio, Baigorria afirmó que atraviesa un momento estable junto a Palao. La pareja lleva cerca de siete años de relación y, según explicó, ha construido un vínculo basado en el acompañamiento profesional, la convivencia y la amistad.

PUBLICIDAD

“Perfecto, todo súper bien, lindo. Los dos nos apoyamos en el trabajo”, sostuvo. Finalmente, destacó que Said Palao comprende el ritmo de sus actividades empresariales y que ambos buscan avanzar de manera conjunta en sus respectivos proyectos.