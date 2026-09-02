Patricio Álvarez mira con optimismo el camino de Atlético Grau en el Torneo Clausura tas derrotar a Melgar: “Nos permite soñar”

Patricio Álvarez se ilusiona con un protagonismo mayor de Atlético Grau en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Patricio Álvarez.

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Patricio Álvarez celebró la tercera victoria consecutiva de Atlético Grau en el Torneo Clausura, un triunfo 1-0 ante Melgar que reforzó la confianza del plantel dirigido por Gerardo Ameli. El gol de Diego Barreto, anotado al minuto 69, le permitió al ‘patrimonio de Piura’ escalar a la quinta posición con 13 puntos, a solo tres unidades de los líderes Deportivo Garcilaso y Universitario, que comparten la cima del certamen.

El guardameta valoró el desarrollo del encuentro y la capacidad del equipo para controlar el partido sin necesidad de tener la posesión del balón durante buena parte de los noventa minutos. “Fue un partido emocionante, muy luchado. Cada uno tiene sus propuestas. Melgar tuvo un poco más la pelota, pero nosotros tuvimos el control del partido sin necesidad de tenerla. Pudimos abrir el marcador y aguantamos al final”, señaló Álvarez en declaraciones a ‘L1 Max’ a pie de cancha, minutos después del pitazo final en el estadio La Matanza.

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El portero reconoció que el conjunto arequipeño dispuso de ocasiones para adelantarse en el marcador durante los primeros 45 minutos, aunque destacó la reacción defensiva de Grau en el complemento, un tramo del partido en que Melgar incrementó su presión en busca del empate.

“En el primer tiempo, Melgar pudo adelantarse. Nosotros tuvimos un par de chances, pero en la segunda mitad creo que se sufrió un poco más al final. Somos una de las vallas menos batidas en el Clausura [la menor con solo cinco tantos concedidos] y eso es importante”, sostuvo el arquero de 32 años.

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Atlético Grau derrotó por 1-0 a Melgar por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Atlético Grau.

La racha de tres triunfos consecutivos tiene un efecto directo en la posición del club dentro de la tabla acumulada, un indicador que combina los resultados del Apertura y el Clausura y que define el descenso a fin de temporada. Ahí, Grau se ubica en el puesto 13 con 23 puntos, a cuatro unidades de ADT, equipo que ocupa la penúltima casilla y marcha en zona de descenso directo a la Liga 2.

Para Álvarez, esa distancia representa un respiro importante de cara a lo que resta de la temporada, en un campeonato donde los puntos se disputan de forma pareja entre buena parte de los equipos. “Como está el campeonato, con tres triunfos nos pudimos alejar y eso nos permite soñar un poco más”, cerró el guardameta, con la vista puesta en el próximo tramo del calendario.

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Próximo partido de Atlético Grau

El siguiente compromiso de Atlético Grau será de alta exigencia. El equipo piurano visitará a Deportivo Garcilaso, líder del Torneo Clausura, este domingo 6 de septiembre a las 13:30 horas en Cusco. El antecedente más reciente entre ambos data del Torneo Apertura de esta misma temporada, cuando igualaron sin goles en Piura, en un partido de escasas emociones que dejó a ambos equipos con la sensación de puntos dejados en el camino.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Liga 1.

El duelo enfrentará a dos equipos separados por apenas tres puntos en la tabla del Clausura, lo que añade relevancia a un resultado que puede definir posiciones en la parte alta de la clasificación de cara al cierre del certamen. La transmisión del partido estará a cargo de L1 Max, disponible en las distintas cableoperadoras del país y en su plataforma de streaming L1 Play, para los aficionados que sigan el compromiso desde cualquier punto del territorio nacional.

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Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Deportivo Garcilaso y Universitario comparten el liderato con 16 puntos cada uno, aunque los cusqueños encabezan la tabla por diferencia de goles, con +7 frente al +6 de los ‘cremas’. Sport Boys completa el podio con 14 unidades, seguido de cerca por Alianza Atlético y el propio Atlético Grau, ambos con 13 puntos y con aspiraciones de seguir escalando posiciones.

Cusco FC ocupa el sexto lugar con 12 puntos, mientras que Alianza Lima es séptimo con la misma cifra, en una zona media de la tabla donde las diferencias entre los equipos son mínimas y cualquier resultado puede alterar el orden de forma significativa. En la parte baja, UTC y ADT comparten el último lugar con apenas 2 puntos, ambos sin victorias en lo que va del torneo, en una situación que los mantiene en la zona de descenso directo a la Liga 2 con el paso de las fechas.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras la fecha 7 - Crédito: Captura.