Una mesa de evidencias reúne pistolas, revólveres, cajas de munición y granadas incautadas durante un procedimiento de las fuerzas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un dictamen que promueve la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares, tanto de uso civil como policial o militar, además de municiones, explosivos y granadas. La iniciativa obtuvo 101 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, según informó la agencia Andina.

La propuesta busca contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la reducción de armas en circulación. Con la aprobación en primera instancia, el dictamen será remitido al Senado de la República para continuar con el procedimiento legislativo, de conformidad con el artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

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Diversas pistolas, revólveres y cartuchos metálicos permanecen dispuestos sobre una superficie blanca plana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos iniciativas dieron origen al proyecto

El dictamen aprobado se basa en las proposiciones legislativas 202 y 521-2026-2031-CD. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Gustavo Segura Figueroa, de Renovación Popular, explicó que la entrega se realizaría “mediante incentivos y procedimientos seguros que faciliten su retiro de circulación”, según declaraciones recogidas por Andina.

Segura sostuvo que “el Estado no debe limitarse a perseguir el delito una vez cometido; también debe desarrollar mecanismos que permitan prevenirlo, reduciendo la disponibilidad de los instrumentos utilizados para ejercer la violencia contra nuestros ciudadanos”. En la misma línea, el diputado José Baella Malca, también de Renovación Popular y autor de una de las iniciativas, afirmó que “retirar las armas de circulación antes de que sean utilizadas para delinquir es prevenir delitos, proteger la vida de los peruanos y contribuir a un Perú más seguro”.

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Una infografía sintetiza los beneficios y el alcance del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de Perú para la entrega voluntaria de armas ilegales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reserva de identidad y exención penal

El texto legislativo fija las modalidades de entrega y el recojo seguro de los bienes comprendidos. Entre los beneficios para quienes realicen la entrega voluntaria se incluyen la reserva de identidad de la persona y la exención de responsabilidad penal por la tenencia o posesión ilegal o irregular de los bienes entregados, dentro de los límites que establece la ley.

Además, contempla la posibilidad de recibir un incentivo económico, en especie o de otra naturaleza, como parte del mecanismo diseñado para facilitar la participación ciudadana en el proceso.

La norma precisa que los incentivos se financiarán mediante donaciones y aportes voluntarios de personas naturales o jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras. Estos recursos requerirán una verificación previa de su origen lícito, así como el cumplimiento de mecanismos de debida diligencia, transparencia y trazabilidad, según establece el texto del dictamen.

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Un ciudadano entrega un arma de fuego a un agente policial en el marco de la propuesta legislativa sobre entrega voluntaria y exención penal en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)