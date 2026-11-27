El arequipeño radicado en Lima dirige la Escuela Peruana del Café y fundó una cafetería de especialidad. Tras imponerse en Villa Rica, aspira a representar al Perú en una competencia internacional.

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El sector cafetalero peruano busca ampliar su participación en las distintas etapas de transformación del grano, más allá de la producción y exportación de materia prima. En ese proceso, el tostado cumple una función técnica que influye en las características del producto que llega al consumidor.

Aunque Perú figura entre los principales exportadores de café del mundo, la mayor parte de sus envíos corresponde a granos sin tostar. Por ello, el desarrollo de capacidades especializadas y la comercialización de productos con mayor valor agregado forman parte de los objetivos de la industria nacional.

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En ese contexto, Michael Barriga obtuvo el primer puesto del Cuarto Campeonato Nacional de Tostadores 2026 – The Best Peruvian Roaster, realizado el 21 y 22 de noviembre en Villa Rica, Pasco. El representante de Lima, de 44 años, consiguió por tercera vez el título, luego de sus victorias en 2023 y 2024.

La competencia reunió a 21 especialistas procedentes de Lima, Cusco, Jaén, Andahuaylas y Villa Rica. La convocatoria también forma parte de la preparación para la primera edición oficial del campeonato nacional, prevista para 2027, con el objetivo de que Perú participe por primera vez en el mundial de tostadores.

Michael Barriga suma tres victorias en el campeonato nacional

El resultado de Villa Rica convirtió a Barriga en tricampeón de la competencia, que desde 2023 organiza Moali Laboratorio y Tostaduría de Café. El especialista participó en las cuatro ediciones del certamen y obtuvo el primer lugar en tres oportunidades.

Natural de Arequipa y residente en Lima desde hace 18 años, Barriga dirige la Escuela Peruana del Café (EPC) y fundó Clamore Café, una cafetería de especialidad. Se dedica al tostado desde 2019 y cuenta con formación en esta disciplina y en catación.

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Sobre las características de su trabajo, el ganador explicó que el tostador debe reconocer los atributos que el grano desarrolla durante su producción y aplicar técnicas para resaltarlos durante el procesamiento.

“El tostador interpreta lo que viene del campo. No creamos sabores, los interpretamos y buscamos resaltarlos”, explicó Barriga.

El especialista también expresó su aspiración de representar al Perú en una competencia mundial de tostado.

Elton Vera y Alexander Vidurrizaga ocuparon el segundo y tercer lugar

La competencia realizada en Villa Rica reunió a representantes de Lima, Cajamarca y Pasco. La próxima convocatoria buscará establecer una selección oficial que permita al Perú participar en el certamen internacional.

El segundo puesto correspondió a Elton Omar Vera Oliveira, de 33 años, representante de Jaén, Cajamarca. Actualmente, se desempeña como responsable de control de calidad de la Cooperativa Agraria Cafetalera CASIL, ubicada en San Ignacio.

Vera es hijo de productores cafetaleros y cuenta con experiencia en diferentes actividades de esta cadena productiva. Su trayectoria comprende labores como productor, catador y tostador.

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El tercer lugar fue para Alexander Vidurrizaga Canepa, de 30 años, natural de Villa Rica. Forma parte de Finca Santa Estela, un emprendimiento familiar dedicado al tostado de café en origen y a la comercialización de granos de calidad en el mercado nacional.

Los tres primeros puestos correspondieron a representantes de Lima, Jaén y Villa Rica. La competencia también convocó a especialistas de Cusco y Andahuaylas, lo que permitió reunir a participantes con diferentes experiencias dentro de la actividad cafetalera.

La evaluación estuvo a cargo de seis jueces nacionales e internacionales, quienes examinaron el desempeño de los concursantes bajo las condiciones establecidas para el certamen.

Como parte de los premios, Michael Barriga recibió una tostadora de laboratorio. Este equipo permite procesar pequeñas muestras de café y analizar sus resultados antes de realizar tostados de mayor volumen.

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Por su parte, Elton Vera obtuvo un instrumento de medición destinado al control de calidad del café.

El campeonato oficial de 2027 buscará llevar a Perú al Mundial

La organización prepara la primera convocatoria oficial del campeonato nacional, con el propósito de llevar a un representante peruano al Mundial de Tostadores.

La cuarta edición constituye una etapa previa a la primera convocatoria oficial del Campeonato Nacional de Tostadores, prevista para 2027. La iniciativa busca establecer una competencia con reglas y pruebas alineadas con los estándares del certamen mundial.

Alex Rodas Moali, CEO de Moali Laboratorio y Tostaduría de Café, explicó que la organización tomó como referencia el formato internacional desde el inicio de esta actividad.

“Desde la primera edición, decidimos tomar como referencia el formato del campeonato mundial de tostadores. Así, cuando llegue la oficialización, los competidores estarán familiarizados con las pruebas y las reglas”, indicó Rodas.

La convocatoria de 2027 tendrá como uno de sus objetivos que Perú cuente con un representante en el campeonato mundial de tostadores.

Desde su creación en 2023, el certamen busca dar reconocimiento al trabajo de los tostadores y promover la formación técnica dentro de la industria cafetalera peruana.

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