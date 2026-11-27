Luis Linares recordó que su equipo también sufrió tres derrotas consecutivas antes de conseguir su primera victoria en el torneo. (Video: Movistar Deportes)

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Deportivo Géminis tendrá un exigente desafío este domingo 29 de noviembre, cuando se enfrente a Universitario de Deportes por la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El conjunto de Comas buscará sumar una nueva victoria para escalar posiciones, mientras que las ‘pumas’ intentarán recuperarse después de encadenar dos derrotas consecutivas. En la previa de este compromiso, Luis Linares, presidente de la institución, analizó el momento de su próximo rival.

En una entrevista con el pódcast ‘Se Formaron las Parejas’, el dirigente reconoció las cualidades del equipo ‘crema’ y sus incorporaciones para esta temporada. En ese sentido, recordó que Géminis también atravesó un inicio complicado y logró recuperarse, por lo que consideró que los resultados recientes no determinan lo que pueda suceder en el siguiente encuentro.

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“Universitario es un buen equipo, ha hecho buenas contrataciones, ha perdido dos partidos, pero recuérdate que Géminis perdió tres y el cuarto lo ganó. Entonces, igual puede perder dos”, manifestó Linares.

El directivo también aprovechó para destacar que el nivel de la Liga Peruana de Vóley ha crecido respecto a temporadas anteriores. Desde su perspectiva, ahora existe mayor paridad entre los participantes y resulta más complicado anticipar los resultados de cada jornada.

“La liga se ha vuelto más competitiva que antes, es cierto. Ahora hay más pelea en partido tras partido”, agregó.

Universitario buscará recuperarse ante Deportivo Géminis tras sus últimos resultados en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

Presidente de Géminis destacó el crecimiento de la Liga Peruana de Vóley

Luis Linares también recordó la etapa en la que Deportivo Géminis se consolidó como uno de los principales protagonistas del voleibol nacional. El dirigente mencionó los logros obtenidos por la institución entre las décadas de 2000 y 2010, periodo en el que el equipo consiguió varios títulos y disputó finales de manera consecutiva.

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“Yo recuerdo que antes nosotros siempre hemos ocupado podio, te hablo de en la década del 2000 al 2010. Incluso hasta el 2015 siempre estábamos en el podio. 2007, 2009 y 2011 Géminis ha sido campeón de la liga nacional y hemos jugado seis finales consecutivas”, rememoró.

Sin embargo, explicó que el panorama actual es distinto. Para el presidente del club, anteriormente existían diferencias más marcadas entre los equipos que peleaban los primeros lugares y aquellos que ocupaban las últimas posiciones. Ahora, los resultados inesperados son una muestra de que la competencia se ha equilibrado.

“Hoy por hoy no podríamos precisarlo, porque ha habido varias sorpresas. ¿Quién esperaba, por ejemplo, un resultado favorable de Rebaza Acosta sobre Atenea, o que le saque dos sets a Alianza Lima? Eso no se hubiese dado diez años atrás”, comentó.

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Deportivo Géminis, dirigido por Natalia Málaga, se prepara para enfrentar a Universitario por la séptima fecha del torneo. Crédito: FPV

Luis Linares atribuyó la competitividad al trabajo de los clubes

Finalmente, el titular de Deportivo Géminis resaltó el esfuerzo que vienen realizando las instituciones participantes para elevar el nivel del campeonato. En ese sentido, consideró que la competitividad que se observa en la presente temporada es consecuencia directa del trabajo de los propios clubes.

“Este es un esfuerzo y trabajo de los clubes que integran la liga nacional, a quienes debemos de felicitar, porque es cien por ciento el trabajo de los clubes de la liga nacional”, concluyó.

Géminis y Universitario se medirán este domingo 29 de noviembre a las 18:30 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El encuentro cerrará la programación de la séptima fecha y pondrá frente a frente a dos equipos que necesitan sumar para acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

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