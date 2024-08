Nicolás Pacheco: el difícil proceso de no haber ganado una medalla en París 2024, la promesa de Dina Boluarte y su contundente respuesta a críticos por ‘privilegios económicos’

El tirador confesó el compromiso de la presidenta del Perú con los deportistas nacionales y aseguró que esta delegación fue la más exitosa de la historia en los Juegos Olímpicos. (Imágenes: Carlos Díaz / Edición: Paula Elizalde)

La frustración de apoderó de él cuando no pudo seguir avanzado en la final de tiro en skeet masculino. Nicolás Pacheco quedó entre los seis mejores del mundo, pero no era suficiente porque quería una medalla en París 2024. El diploma olímpico que ganó no completaban la cuota del sueño que tenía de subirse al podio en la máxima competición. Tuvo que ser testigo del gran recibimiento para darse cuenta lo que había alcanzado. Solo así entendió que lo suyo fue histórico, y que le devolvió la ilusión a todo un país que ya se cansó de andar por la sombra.

Dentro de los 26 deportistas que representaron al Perú, Pacheco fue uno de los que más experiencia tenía. Su trayectoria no necesita presentación: dos preseas de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Santiago 2023, dos diplomas olímpicas en Tokio 2020 y París 2024. El tirador de 29 años se confesó con Infobae Perú: contó pasajes desconocidos de su participación en su tercera cita olímpica, remarcó la falta de apoyo del Estado, contestó a los críticos que trataron de minimizar su logro por tener ‘privilegios económicos’, reveló la promesa de Dina Boluarte y contó sobre la pesca, su otra pasión.

El tirador nacional fue contundente con los cuestionamientos por la diferencia de las clases sociales entre los atletas y dejó en claro que nadie puede desmerecer los logros obtenidos. (Imágenes: Carlos Díaz / Edición: Paula Elizalde)

- ¿Llegaste a dimensionar que tu logro iba a causar tanta euforia entre los peruanos?

No tengo palabras de agradecimiento para todo lo que estoy recibiendo de mi país, de los hinchas porque, para ser sincero, siempre he soñado con una medalla olímpica. Llegué muy preparado con posibilidades reales para lograrlo. El primer objetivo era llegar a la final, y luego pelar por la medalla. Me quedé muy cerca, y en un momento sueña con muchas cosas, realmente no me imaginé tener este recibimiento sin lograr ese objetivo y sin regalarle a mi país ese triunfo que sigo soñando con lograrlo. Fue una competencia muy difícil para mí, la gente de repente piensa que terminé festejando el diploma y no es así. Si bien es cierto no hay fracaso en el deporte, y definitivamente esto no lo es, creo que es un gran logro que tengo que reconocer. En ese momento no lo vi así, fue muy doloroso quedar tan cerca de lograr un sueño que tengo desde niño, duele mucho, pero el recibimiento y el apoyo de la gente me han hecho abrir los ojos, que hay que reconocer este esfuerzo, este logro. Si otros compatriotas lo reconocen, y en el mundo, yo también tengo que reconocerlo.

- Es tu segundo diploma olímpico, ¿hay diferencia en las sensaciones?

En Tokio logré el diploma olímpico, pero fue totalmente diferente porque no llegué a la final, quedé octavo. Lamentablemente la decisión polémica de un juez, que quitó un plato, hizo que no entrara directo a la final. Pero bueno, creo que todo es aprendizaje en la vida. No es que pensaba en una revancha porque mi sueño era lograr una medalla y para eso primero tengo que llegar a una final olímpica. Logré meter a mi país en una final olímpica y estoy muy feliz por eso, me han visto competir al más alto nivel. Quiero decirles que dejé todo en esa cancha, estuvimos muy cerca y voy a seguir dejándolo todo por mi país.

- Los hinchas peruanos los han recibido como héroes después de sus participaciones en París 2024...

Nunca hemos vivido algo así, soy un privilegiado porque muchos en el mundo quieren vivir esto y yo lo estoy viviendo. Si bien es cierto son eventos importantísimos en los últimos años, como Lima 2019 que vivimos algo parecido, creo que nunca hemos visto algo como esto. El recibimiento que tuve en el aeropuerto, por más que no llegué con la delegación que vino con Stefano Peschiera que hizo historia, me recibió con un montón de personas y prensa.

- Me parece que los hinchas han estado más pendientes del ‘Team Perú' que otros Juegos Olímpicos, ¿tienes esa misma percepción?

Definitivamente ha sido la delegación más exitosa de los Juegos Olímpicos. He escuchado muchas opiniones que no están de acuerdo con eso porque hemos tenido oro olímpico y tres platas. Yo creo que si analizamos bien toda la participación ha sido histórico, porque muchos hemos estado cerca de la medalla, eso quiere decir que lograr un diploma es estar entre los mejores del nivel olímpico, que eso es ser más que los mejores del mundo. Las medallas que hemos tenido en el pasado, conozco las historias de los tiradores que fueron tres de los cuatro en la historia, han sido esfuerzos individuales de los deportistas y sus familias que lograron llegar a ese nivel. Ahora hemos logrado una medalla después de 32 años y cinco diplomas que demuestran que seis deportistas fuimos con posibilidades reales de pelear una medalla y lo demostramos en un Juego Olímpico. Eso es admirable, es histórico, no refleja que estamos en el mejor momento del deporte peruano, por resultado sí, pero no como apoyo o como gestión deportiva. La presidenta (Dina Boluarte) nos dijo que ella está con toda la disposición de apoyar al deporte, tenemos un nuevo presidente en el IPD, he podido conversar con él y los proyectos que tiene son muy esperanzadores. Espero que le den continuidad para poder trabajar en el ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028 y Lima 2027.

El tirador peruano aseguró que estuvo a punto de retirarse por falta de apoyo de las autoridades y espera que eso cambie en los próximos torneos. (Imágenes: Carlos Díaz / Edición: Paula Elizalde)

- Muchos de los deportistas han levantado su voz de protesta por la falta de apoyo del Estado y Federaciones, ¿tú también pensaste en retirarte?

He podido conversar de eso con varios de mis compañeros. Duelo mucho, pero coincidimos en muchas de estas cosas que son negativas para el deporte y el deportista peruano. Muchos hemos pasado por esto, yo también he pensado en retirarme porque lamentablemente el dicho de que ‘un peruano es el enemigo de otro peruano’ es verdad y muchas veces nos ponemos trabas nosotros mismos. Estamos en un país que no tiene los mayores recursos, pero hay recursos que muchas veces no se aprovechan. En nuestro país todavía no se le da la importancia que debería tener, en otros países ya se han dado cuenta que el deporte tiene la misma importancia que la salud y la educación y deberíamos apuntar a eso. La realidad es que el apoyo que hemos tenido en estos Juegos no es proporcional a los objetivos que tenemos los deportistas. Tengo 17 años de carrera deportiva, y probablemente 14 en la alta competencia, te podría decir que más de la mitad ha sido financiada y por el apoyo de mi familia, si no hubiese sido por ellos no habría podido llegar tan lejos.

- ¿Qué opinas de los comentarios que indican de que hay ‘privilegiados económicamente’ que sí pueden costear sus participaciones, tratando de desmerecer los logros?

En el deporte no hay clases sociales, lo hemos demostrado todos los deportistas peruanos. Somos como una familia. Nadie habla de clases sociales, nadie habla de diferencias, somos uno solo. Yo creo porque una persona o su familia puede ser distinta a otras, no hay que menospreciar el logro. Todos hemos puesto de nuestro propio esfuerzo, de nuestro bolsillo, de nuestras familias para dar todo por nuestro país. A nadie le han regalado nada. Cuando veo esos comentarios no les prestó atención, y al contrario les deseo todo el amor del mundo, porque son gente que escribe algo tirado en su cama desde su celular y probablemente tienen muchas frustraciones en la vida o algo de envidia. El logro de un peruano en cualquier aspecto tiene que ponernos felicites y motivarnos a ser mejores. A mí no me han regalado nada, me lo he ganado por mi propio esfuerzo y mérito. Si la gente nos va a criticar porque nuestra familia nos ha apoyado para hacer algo por nuestro país, hay que ver quién está equivocado y quién está haciendo patria.

Nicolás Pacheco tiene otra pasión: practica la pesca. (Instagram)

- ¿Qué viene para Nicolás Pacheco?

Yo ya estoy pensando en Los Ángeles, son cuatro años difíciles que se vienen. Espero que de verdad le den continuidad a las autoridades del deporte, a los proyectos que nos va ayudar muchísimo. Va ser la única forma de que nosotros podamos seguir representando a nuestro país a este nivel y así poder llegar a los Juegos Panamericanos y Olímpicos. Les pido que sigan confiando en nosotros, vamos a seguir compitiendo, necesitamos su apoyo. No les podemos prometer medallas porque eso en el deporte no existe, pero sí les prometemos que vamos a dejar todo en los entrenamientos y en las competencias por nuestro país.

- Cuéntanos un poco de tu otra pasión, la pesca...

La pesca submarina es una de mis pasiones, y me complementa mucho el deporte. Es un deporte muy difícil, muy arriesgado porque lo hacemos con el aire que tenemos en los pulmones, no usamos respiración asistida. Es algo que me complementa mucho, el Perú es un país magnífico para practicar esta actividad. A mí me encanta comer pescado, y gracias a esta actividad hace mucho tiempo como solamente lo que pesco. No compro pescado, es una forma de nos contribuir con la pesca ilegal que deterioran nuestro mar.