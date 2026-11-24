Giovanni La Rosa emite un video de disculpas tras difundirse una grabación en la que discute con un motociclista en el circuito de playas de la Costa Verde, en Lima. (Difusión/Infobae Perú)

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Un video difundido en redes sociales expuso una acalorada discusión entre el conductor de un automóvil y un motociclista en el circuito de playas de la Costa Verde, a la altura del distrito de San Miguel. En la grabación, el hombre al volante se identifica como efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y profiere amenazas directas contra el motorizado para que se retire del lugar.

“Mira, yo soy policía, yo soy policía, no te pongas machito porque yo te puedo sembrar drogas y armas, así que avanza nomás”, se escucha decir al conductor en el registro audiovisual. Pese a saber que estaba siendo filmado, el sujeto desafió a quien grababa la escena: “Grábalo, grábalo, no hay ningún problema”.

Con el paso de las horas, el video se viralizó y generó indignación entre los usuarios de redes sociales, que rechazaron el uso de una falsa atribución policial para intimidar a un ciudadano en la vía pública. El hombre fue identificado posteriormente como el abogado Julio Giovanni La Rosa Ruiz.

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Un abogado aseguró ser policía y amenazó a motorizado con "sembrarle droga y un arma" en la Costa Verde. (Crédito: FB/Difusión)

¿Quién era el falso policía y qué amenazas hizo?

La grabación permitió registrar de manera directa el tono desafiante del conductor durante el altercado con el motociclista. El sujeto no solo se atribuyó la condición de efectivo policial, sino que utilizó esa supuesta autoridad para advertir que tenía la capacidad de colocarle droga y un arma de fuego al motorizado si no abandonaba la zona.

La frase “no te pongas machito, avanza nomás” resume el tono intimidatorio que mantuvo el conductor a lo largo de la discusión, según se aprecia en el material audiovisual. El hecho ocurrió en un tramo del circuito de playas que conecta con el distrito de San Miguel, en Lima.

La difusión del video en plataformas digitales permitió que el caso tomara estado público en cuestión de horas, lo que derivó en el reclamo de distintos usuarios que calificaron la conducta como un abuso de poder simulado.

El abogado Julio Giovanni La Rosa Ruiz ofrece disculpas públicas en un video grabado desde su automóvil tras amenazar a un motociclista en la Costa Verde de Lima. (Difusión/Infobae Perú)

Abogado pide disculpas

Tras la viralización del material, La Rosa difundió una declaración en la que reveló su identidad y ofreció disculpas a la persona afectada y a la opinión pública. “Asumo completamente las responsabilidades del caso por tan desafortunadas expresiones. En ningún momento quise crear zozobra ni miedo ante el motorizado. Solamente fueron expresiones fuera de lugar de mi persona y asumo las consecuencias jurídicas legales de dicha conducta”, expresó el letrado.

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El abogado precisó, además, que sus palabras “no reflejan la posición del estudio jurídico Ocampo & Bustamante Abogados Asociados”, con el que había mantenido un vínculo profesional previo. La declaración se produjo el lunes 13, días después de la difusión inicial del video en redes sociales.

Tras un incidente ocurrido hace unos días, un profesional del derecho pide disculpas a todas las personas afectadas por sus lamentables expresiones. Reitera que asume las consecuencias legales y que sus palabras fueron fuera de lugar. (Crédito: FB/Fernando Llanos)

Deslinde del estudio jurídico Ocampo & Bustamante

Según informó el portal LP, el estudio jurídico Ocampo & Bustamante Abogados Asociados publicó un pronunciamiento anterior a la disculpa del abogado, en el que aclaró que las expresiones difundidas en el video fueron de carácter individual y personal. “Las expresiones realizadas por dicho individuo fueron de carácter individual y personal, y no representan la posición, los valores ni la conducta institucional de nuestro estudio”, señaló la firma.

El estudio precisó que su vinculación laboral con Julio La Rosa finalizó hace un año, fecha que coincide con la venta del automóvil utilizado en el incidente al propio abogado. Aunque existe una relación contractual de compraventa vigente sobre el vehículo, el trámite de transferencia registral aún se encuentra pendiente de formalización ante las autoridades correspondientes.

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La firma legal también manifestó su rechazo a cualquier acto de amenaza, intimidación o agresión vinculado con sus integrantes. “Rechazamos todo acto de amenaza, intimidación o agresión contra nuestra institución, sus integrantes o cualquier persona involucrada”, indicó el estudio, que además exhortó a evitar que el caso derive en acusaciones sin sustento contra la institución.

El estudio Ocampo & Bustamante deslinda en Lima su vinculación actual con Julio Giovanni La Rosa tras el altercado vial registrado en el circuito de playas. (FB/@jose.ocampo.961)