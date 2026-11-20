Adriano Farfán expresó su entusiasmo tras recibir un videojuego de parte de su enamorada Hillary Meza.

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Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, no ocultó su emoción tras recibir un regalo que esperaba desde hace tiempo. Su enamorada, Hillary Meza, lo sorprendió con uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, un gesto que el joven compartió de inmediato en sus redes sociales junto a un mensaje cargado de cariño.

La pareja, que hizo pública su relación hace algunas semanas, continúa mostrando distintos momentos de su vínculo a través de Instagram, plataforma donde ambos suelen compartir pequeños detalles de su cotidianidad.

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El regalo que generó la reacción de Adriano Farfán

Hillary Meza utilizó sus historias de Instagram para mostrar el obsequio que preparó para su pareja. La joven compartió una fotografía del televisor de su hogar, donde se observaba la consola con el videojuego Grand Theft Auto VI en pleno proceso de descarga.

El título corresponde a la última entrega de una de las franquicias más exitosas de la industria del entretenimiento digital, cuyo lanzamiento generó una expectativa sostenida entre los seguidores del género durante varios años. La publicación de Meza no tardó en llegar hasta el perfil de Adriano Farfán, quien decidió republicarla en su propia cuenta para expresar su entusiasmo.

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Adriano Farfán publicó una captura de su televisor mientras descargaba el videojuego Grand Theft Auto VI que le obsequió su pareja Hillary Meza.

El hijo del exfutbolista acompañó la imagen con un mensaje breve pero directo hacia su enamorada. “Gracias, amore. Es la mejor del mundo”, escribió Farfán, en una dedicatoria que sus seguidores interpretaron como una muestra genuina de la buena sintonía que existe entre ambos.

Una relación que crece a través de gestos compartidos en redes

El intercambio de detalles entre Adriano Farfán e Hillary Meza no se limita a esta última sorpresa. Días antes del episodio del videojuego, fue el propio hijo de la ‘Foquita’ quien tuvo un gesto romántico hacia su pareja al obsequiarle un arreglo de orquídeas.

Meza, de 18 años, recibió aquel detalle con entusiasmo y lo compartió a través de sus historias de Instagram, acompañado de una fotografía junto a Farfán y un emoji de corazones. El joven correspondió a esa publicación al republicarla en su cuenta, en una dinámica de interacción que ambos han mantenido desde que confirmaron su relación.

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A inicios de octubre, la pareja compartió otro momento de cercanía a través de redes sociales. En esa ocasión, Meza publicó una fotografía tomada desde un ascensor, en la que se observa a Farfán dándole un beso en la mejilla. La influencer musicalizó la imagen con el tema ‘Ámame’, de la agrupación ‘El Gran Combo de Puerto Rico’.

Melissa Klug confirmó que conoció a Hillary Meza y a su familia tras hacerse pública la relación con su hijo Adriano Farfán.

El vínculo entre Hillary Meza y la familia de Adriano Farfán

Desde que la relación se hizo pública, Melissa Klug ha manifestado comentarios favorables hacia la joven que acompaña a su hijo. La modelo y empresaria dejó entrever en distintas ocasiones la buena impresión que le genera Meza, sin que hasta el momento haya existido una declaración formal más extensa sobre el tema por parte de la madre de Adriano.

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La pareja ha optado por mantener ciertos aspectos de su relación alejados de la exposición mediática, aunque ambos suelen compartir con sus seguidores instantáneas puntuales de su día a día. El episodio del videojuego se suma a una serie de publicaciones que documentan distintos momentos de esta etapa sentimental entre el hijo de Jefferson Farfán y la joven influencer.

Un gesto que conecta con los gustos personales del joven

El valor que Adriano Farfán otorgó al regalo de su pareja se explica, en parte, por la magnitud del lanzamiento del videojuego dentro de la comunidad gamer. Grand Theft Auto VI representa el regreso de una franquicia que acumula millones de seguidores a nivel mundial, un dato que no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales que comentaron la publicación del joven.

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La dedicatoria de Farfán, breve pero efusiva, reflejó la satisfacción del joven por el acierto de su enamorada al elegir un obsequio alineado con sus intereses personales. La relación entre Adriano Farfán e Hillary Meza continúa generando atención en redes sociales, en un contexto donde los seguidores de ambos siguen de cerca cada publicación vinculada a su relación sentimental.