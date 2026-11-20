Agentes del Grupo Terna detuvieron a dos sospechosos que presuntamente aprovechaban la multitud congregada para recibir al papa León XIV en Lima para sustraer celulares y otras pertenencias. Durante el registro, encontraron cuatro teléfonos escondidos entre sus prendas de vestir. Fuente: TV Perú Noticias

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Dos personas habrían aprovecharon la multitud que acudió a recibir al papa León XIV en el centro de Lima para robar celulares, billeteras y tarjetas de crédito a los fieles. Los sospechosos, señalados como integrantes de la banda Los Pecaminosos de la Multitud, fueron detenidos por agentes del Grupo Terna, que encontraron cuatro teléfonos escondidos entre sus prendas de vestir, incluso en la ropa interior.

La intervención se produjo en el cruce de la avenida Emancipación con el jirón Camaná, en el Cercado de Lima, donde los sospechosos habrían aprovechado la concentración de asistentes para sustraer sus pertenencias mediante la modalidad conocida como ‘lanza’. Durante el registro personal, los policías también recuperaron billeteras y tarjetas de crédito.

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El coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, explicó que la Policía tenía información sobre la posible presencia de bandas delictivas que buscarían aprovechar la concurrencia de personas durante las actividades por la visita pastoral del sumo pontífice. Los intervenidos quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Agentes del Grupo Terna recuperaron teléfonos celulares sustraídos tras detener a dos presuntos integrantes de una banda en el Cercado de Lima. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Cuatro celulares escondidos entre la ropa de los intervenidos

Las imágenes difundidas por TVPerú Noticias mostraron el momento en que los agentes del Grupo Terna realizaron el registro personal de los dos sospechosos. Durante la revisión, los efectivos encontraron varios teléfonos celulares que llevaban ocultos entre sus prendas de vestir.

Los policías contabilizaron uno a uno los equipos que aparecían durante la intervención. Incluso encontraron algunos escondidos en la ropa interior de los detenidos, quienes intentaron deslindar responsabilidad mientras los agentes continuaban con el procedimiento.

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En total, se recuperaron cuatro teléfonos celulares, además de billeteras y tarjetas de crédito que presuntamente pertenecían a los asistentes al encuentro con el papa León XIV.

Según las primeras diligencias, los sospechosos habrían utilizado la modalidad de ‘lanza’, que consiste en aprovechar las aglomeraciones para sustraer objetos personales sin que las víctimas adviertan el momento del hurto.

Agentes del Grupo Terna custodian a dos personas detenidas por el presunto hurto de pertenencias a transeúntes en el centro de Lima. (Captura: TVPerú Noticias)

Dos presuntos integrantes de Los Pecaminosos de la Multitud fueron intervenidos

Los detenidos fueron identificados como Evelyn Prado Vilches, de 41 años, conocida con el alias de ‘Pecaminosa’, y Luis Martínez Dávila, de 26 años, llamado ‘Marcelino’. Ambos fueron señalados como presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Pecaminosos de la Multitud.

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Durante la intervención, los sospechosos aseguraron que habían llegado al centro de Lima para trabajar y que se dedicaban a colocar pestañas postizas. Sin embargo, los agentes los intervinieron por su presunta participación en delitos contra el patrimonio.

Al verse descubiertos, ambos pidieron a los policías que los dejaran en libertad y solicitaron que los perdonaran. Las imágenes registraron sus ruegos mientras los efectivos continuaban con las diligencias.

El coronel Pedro Rojas también señaló que los intervenidos registraban un antecedente de captura en 2023, cuando fueron detenidos en Ayacucho por personal del Grupo Terna durante una festividad realizada en esa ciudad. Según el oficial, aquella intervención también estuvo relacionada con el aprovechamiento de una concentración de personas.

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Agentes del Grupo Terna incautan varios teléfonos móviles presuntamente sustraídos a los transeúntes durante una intervención en el centro de Lima. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Grupo Terna desplegó agentes encubiertos durante la visita papal

La captura estuvo a cargo de agentes encubiertos del Grupo Terna, quienes realizaron labores de vigilancia en el Cercado de Lima ante la posibilidad de que delincuentes aprovecharan las actividades multitudinarias por la visita del papa León XIV.

El jefe del Escuadrón Verde indicó que la Policía contaba con información sobre bandas que podrían cometer hurtos agravados bajo la modalidad de ‘lanza’ durante las concentraciones de fieles.

La intervención formó parte del Plan Estratégico de Seguridad del Escuadrón Verde, desplegado durante las actividades de la visita pastoral del pontífice al Perú.

Tras la detención, Evelyn Prado Vilches y Luis Martínez Dávila quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias y las investigaciones correspondientes.

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