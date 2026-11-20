Un conjunto de documentos históricos, un mapa del virreinato, un pañuelo tradicional y símbolos institucionales representan diversas efemérides conmemoradas en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 20 de noviembre se conmemora el Día Universal del Niño, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover la protección, el bienestar y el cumplimiento de los derechos de niños y niñas. La jornada recuerda que la infancia debe crecer con acceso a salud, educación, protección frente a la violencia y espacios de participación en las decisiones que afectan su vida.

La fecha reúne dos antecedentes centrales dentro del sistema internacional de derechos humanos. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Tres décadas después, el mismo día de 1989, adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado que estableció obligaciones para los Estados que lo ratificaron y definió a la niñez como sujeto de derechos.

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La conmemoración pone el foco en situaciones que aún afectan a millones de menores de edad: pobreza, violencia, discriminación, trabajo infantil y barreras para acceder a servicios básicos. También promueve medidas destinadas a garantizar entornos seguros, vínculos familiares protectores y sistemas públicos capaces de responder ante la vulneración de derechos. La jornada propone situar a la niñez como una prioridad en las políticas sociales y educativas.

Las Leyes Nuevas de 1542 dispusieron la creación del Virreinato del Perú

El 20 de noviembre también ocupa un lugar en la historia colonial peruana. En 1542, el rey Carlos I de España promulgó las Leyes Nuevas, un conjunto de disposiciones para reorganizar la administración de los territorios americanos bajo dominio español. Entre esas normas figuró la creación del Virreinato del Perú, una estructura que buscó fortalecer la autoridad de la Corona en una región atravesada por disputas entre conquistadores.

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La nueva organización reemplazó las antiguas gobernaciones y concentró la administración en Lima, entonces llamada Ciudad de los Reyes. El primer virrey, Blasco Núñez Vela, llegó al territorio en 1544. Desde entonces, Lima quedó consolidada como sede del poder político y administrativo español en gran parte de América del Sur durante más de dos siglos.

En su etapa inicial, la jurisdicción virreinal abarcó extensas áreas que hoy pertenecen a Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá y sectores de Brasil. El período estuvo marcado por las resistencias indígenas, la expansión de la minería de plata en Potosí, la implantación de instituciones coloniales y el avance de la evangelización. Las Leyes Nuevas también buscaron limitar el poder de los encomenderos y regular el trato hacia la población indígena.

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Carlos I de España y V de Alemania gobernó un imperio que abarcó Europa y América, enfrentando desafíos políticos, religiosos y militares sin precedentes. Crédito: Wikimedia Commons

Rosa Elvira Figueroa y la difusión de las tradiciones populares

El 20 de noviembre de 1904 nació en Huánuco Rosa Elvira Figueroa y Núñez, investigadora, bailarina, cantante, coreógrafa y promotora del folklore peruano. Su trayectoria estuvo dedicada a la recopilación y difusión de danzas, músicas, indumentarias y costumbres de diversas regiones del país. Su trabajo contribuyó a que expresiones tradicionales ingresaran en espacios educativos, artísticos y de comunicación.

Rosa Elvira Figueroa Núñez promovió las costumbres del interior del país en Lima. (Instituto de Cultura Andina y Amazónica de Huánuco)

Figueroa se formó en la Academia Nacional de Música Alcedo, donde se especializó en baile clásico y coreografía. Más adelante ejerció como docente, participó en programas de radio y dirigió Radio Nacional. En 1948 fundó la Escuela de Música y Danzas Folklóricas Peruanas, antecedente de la actual Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. Su labor ayudó a institucionalizar la enseñanza de las danzas tradicionales peruanas.

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La investigadora reunió trajes típicos de los entonces 24 departamentos del país y promovió la presencia de artistas regionales en Lima. Su aporte no se limitó a la exhibición de bailes: también impulsó la valoración de las prácticas culturales de comunidades andinas, costeñas y amazónicas. La fecha de su nacimiento permite recordar el papel de la documentación, la enseñanza y la transmisión intergeneracional en la preservación del patrimonio inmaterial.

Una composición de objetos reúne símbolos de la literatura, la religiosidad popular y las tradiciones de Perú sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Concurso Nacional de Marinera nació en Trujillo en 1960

La efeméride incluye el origen del Concurso Nacional de Marinera, cuya primera edición se realizó el 20 de noviembre de 1960 en el Club Libertad de Trujillo. La iniciativa surgió ante una crisis económica de la institución. La directiva planteó una tómbola y un certamen de baile para recaudar fondos, aunque la convocatoria tuvo una repercusión que excedió ese objetivo inicial.

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Con el respaldo del Club Libertad de Trujillo, la edición 2026 del concurso fortalece el alcance global del baile nacional. - Club Libertad

El primer concurso llevó el nombre de Concurso Nor Peruano de Marinera y contó con figuras vinculadas a la música criolla y al estudio de las tradiciones populares. Entre los integrantes del jurado estuvieron Chabuca Granda, Alicia Maguiña y José Durand. La competencia instaló un espacio anual para parejas de distintas edades y regiones, que con el tiempo pasó a ser una referencia de la danza peruana.

Últimas noticias Concurso Nacional de Marinera 2023 en el Callao.

El certamen se celebra habitualmente en enero y reúne a participantes nacionales y extranjeros. En 1986, una ley declaró a Trujillo Capital Nacional de la Marinera. Durante la emergencia sanitaria de 2021, el concurso fue reprogramado para agosto y se desarrolló en Pachacámac, Lima, con aforo reducido y protocolos de prevención. La marinera permanece como una de las expresiones más difundidas de la cultura peruana.

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Concurso Nacional de Marinera 2023: el Callao es la nueva sede del evento. (Andina)

La psiquiatría peruana recuerda a Hermilio Valdizán

El 20 de noviembre de 1986 quedó establecido el Día de la Psiquiatría Peruana, una fecha vinculada al natalicio de Hermilio Valdizán Medrano, médico y estudioso de los trastornos mentales. La conmemoración reconoce el trabajo de los especialistas dedicados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud mental, así como la necesidad de reforzar la atención para pacientes y familias.

Hermilio Valdizán es considerado hoy en día como el padre de la psiquiatría peruana. Foto: Archivo Digital de la Salud Mental en Perú

La jornada también expone las dificultades que persisten en este campo. Durante décadas, las personas con trastornos mentales enfrentaron estigmas, exclusión y limitaciones para recibir tratamientos oportunos. La atención requiere equipos especializados, servicios cercanos a las comunidades y estrategias que integren prevención, acompañamiento clínico y protección de derechos.

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Valdizán dejó un importante legado literario. Sus obras, como "La medicina popular peruana", recopilaron el conocimiento ancestral del país, mostrando su profundo respeto por las prácticas médicas tradicionales. Aquí en el medio de dos colegas. (BNP)

El 20 de noviembre reúne así hechos de distinta naturaleza: una fecha internacional dedicada a la niñez, un momento decisivo de la organización colonial, el recuerdo de una promotora del folklore, el nacimiento de un concurso de marinera y una jornada orientada a la salud mental. Cada uno de estos acontecimientos forma parte de la memoria histórica y cultural del Perú.