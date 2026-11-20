Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su teléfono móvil junto a su automóvil antes de abastecerse en una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El precio de los combustibles en Lima registró este viernes 20 de noviembre diferencias de hasta S/ 7,60 por galón, según los valores declarados por los establecimientos en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Los conductores pueden revisar las tarifas de GNV, GLP, diésel y gasoholes antes de acudir a un grifo.

La consulta permite filtrar estaciones por departamento, provincia y distrito. También informa qué productos ofrece cada local, el precio comunicado y la hora de la última actualización. Estos datos permiten comparar opciones próximas para traslados urbanos, jornadas laborales o viajes por carretera.

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Los valores son referenciales y pueden variar durante el día. Antes de realizar la carga, los usuarios deben confirmar que el importe mostrado en el surtidor coincida con el registrado en la plataforma y verificar que exista disponibilidad del combustible que necesita el vehículo.

Un panel informativo de Osinergmin y Facilito presenta la variación de precios de combustibles en cuatro distritos de Lima junto a surtidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho registraron algunos de los menores precios de gasohol regular

El gasohol regular se vendió por debajo de S/ 20 por galón en varios establecimientos de Lima. Comas y Lurigancho concentraron algunos de los importes más bajos, aunque los precios cambiaron de forma considerable incluso entre grifos situados en un mismo distrito.

Los rangos declarados para este combustible fueron los siguientes:

Comas: desde S/ 18,56 hasta S/ 23,49 por galón.

Lurigancho: desde S/ 18,79 hasta S/ 22,76 por galón.

Breña: desde S/ 19,15 hasta S/ 21,99 por galón.

San Juan de Lurigancho: desde S/ 19,39 hasta S/ 23,99 por galón.

Ancón: desde S/ 20,00 hasta S/ 22,99 por galón.

La brecha entre el menor precio reportado en Comas y el máximo registrado en San Juan de Lurigancho llegó a S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con un tanque de 12 galones, la diferencia puede alcanzar S/ 65,16, según el establecimiento elegido.

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Un mapa de Lima Metropolitana ilustra las variaciones en las tarifas de combustible entre distritos junto a referencias de la plataforma Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium tuvo una diferencia de S/ 7,60 por galón entre Ate y La Molina

El gasohol premium presentó la mayor distancia de precios entre los combustibles revisados. El monto mínimo se ubicó en Ate, con S/ 20,39 por galón, mientras que el valor más alto llegó a S/ 27,99 en La Molina.

Estos fueron algunos de los rangos informados en los grifos:

Ate: desde S/ 20,39 hasta S/ 26,99 por galón.

Villa El Salvador: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,25 por galón.

Jesús María: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99 por galón.

Chorrillos: desde S/ 21,48 hasta S/ 26,99 por galón.

El Agustino: desde S/ 21,49 hasta S/ 26,99 por galón.

La Molina: desde S/ 21,99 hasta S/ 27,99 por galón.

La diferencia de S/ 7,60 por galón equivale a S/ 91,20 para una carga de 12 galones. El ahorro puede ser relevante para quienes usan el automóvil como herramienta de trabajo, aunque el precio no debe desplazar la recomendación del fabricante sobre el tipo de combustible adecuado para cada motor.

Un teléfono inteligente presenta la aplicación Facilito de Osinergmin con el mapa de precios de combustibles en Lima junto a notas de tarifas y llaves de vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV superó los S/ 30 por galón en Ancón

El diésel B5 S-50 UV, utilizado por camionetas, taxis, vehículos de reparto y unidades de carga, también mostró una dispersión amplia. El menor valor entre los distritos revisados se registró en San Juan de Lurigancho, con S/ 23,89 por galón, y el mayor correspondió a Ancón, con S/ 30,36.

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Los precios declarados en algunos distritos fueron:

Ancón: desde S/ 24,19 hasta S/ 30,36 por galón.

Cieneguilla: desde S/ 23,90 hasta S/ 26,50 por galón.

San Juan de Lurigancho: desde S/ 23,89 hasta S/ 27,99 por galón.

Independencia: desde S/ 24,30 hasta S/ 27,99 por galón.

San Miguel: desde S/ 25,69 hasta S/ 28,09 por galón.

Entre el precio mínimo de San Juan de Lurigancho y el máximo de Ancón hubo una distancia de S/ 6,47 por galón. Una unidad que requiere 15 galones puede pagar hasta S/ 97,05 adicionales si carga en el punto más caro de los considerados.

Un usuario consulta las tarifas de combustible mediante la aplicación Facilito de Osinergmin frente al surtidor de una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masificación del gas puede reducir la dependencia de los combustibles líquidos

El Gas Natural Vehicular (GNV) se vende por metro cúbico, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se comercializa por galón. Por esa diferencia de unidades, sus precios no pueden compararse de forma directa con el diésel y los gasoholes. Facilito permite ubicar los grifos que expenden ambos productos y conocer si declararon existencias.

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La expansión del uso de gas resulta necesaria para ampliar las alternativas de abastecimiento y reducir la dependencia de los combustibles líquidos, cuyos costos están sujetos a la logística de importación, transporte, almacenamiento y distribución. Una red más amplia de estaciones con GNV y GLP también puede ofrecer opciones para taxistas, conductores de reparto y usuarios con recorridos frecuentes.

Un surtidor de una estación de servicio en Lima expone las tarifas de gasohol, diésel y gas junto a una pantalla informativa de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los vehículos pueden convertirse a GNV. En esos casos, existen medidas para reducir el consumo de gasolina sin realizar modificaciones mecánicas:

Mantener la presión de los neumáticos en el nivel indicado por el fabricante.

Evitar aceleraciones y frenadas bruscas.

Retirar peso innecesario del vehículo.

Planificar recorridos para reducir desvíos y tiempo en congestión.

Revisar filtros, bujías, inyectores y otros componentes durante el mantenimiento.

Consultar el precio y la disponibilidad antes de trasladarse a un grifo alejado.

Masificación del gas natural. Foto: Agencia Andina.

La emergencia alcanza toda la cadena de abastecimiento de combustibles

El Ministerio de Energía y Minas declaró en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos relacionadas con el abastecimiento de combustibles en todo el país. La medida fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM ante los riesgos vinculados al fenómeno El Niño 2026-2027.

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La disposición comprende el procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles líquidos y GLP. El objetivo es prevenir interrupciones ante lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos u otros eventos que puedan afectar carreteras, plantas, terminales, ductos e instalaciones de venta.

Una estación de servicio en Lima exhibe tarifas de diversos combustibles junto a un tótem informativo de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaratoria tendrá una vigencia de hasta ocho meses, contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución. Durante ese período, Osinergmin evaluará riesgos y podrá disponer medidas temporales dentro de sus atribuciones para preservar el suministro, incluidas alternativas puntuales frente a exigencias de comercialización, seguridad y operación. La norma tiene carácter preventivo y no implica, por sí sola, una escasez generalizada de combustibles.

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