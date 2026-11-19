La Sunedu disminuye el peso del indicador de investigación dentro de la medición y clasificación de las universidades privadas en el Perú.

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El 18 de noviembre de 2026, el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó por unanimidad el V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria (periodo 2023-2024). Esta edición actualiza el ranking de universidades peruanas y genera un marcado reacomodo en el sector privado respecto al IV Informe Bienal (2021-2022).

De acuerdo con los resultados oficiales del V Informe Bienal, las 15 primeras universidades privadas del país y sus puntajes son:

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Universidad Peruana Cayetano Heredia (100,00) Universidad de San Martín de Porres (77,86) Pontificia Universidad Católica del Perú (77,76) Universidad de Ingeniería y Tecnología (63,10) Universidad Científica del Sur S.A.C. (56,92) Universidad San Ignacio de Loyola S.R.L. (53,57) Universidad César Vallejo S.A.C. (50,84) Universidad del Pacífico (48,94) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. (46,22) Universidad Católica de Santa María (43,72) Universidad Ricardo Palma (39,59) Universidad Señor de Sipán S.A.C. (39,14) Universidad Peruana Unión (38,33) Universidad de Piura (37,17) Universidad ESAN (36,92) Universidad de Lima (34,03) Universidad Privada del Norte S.A.C. (31,57) Universidad Continental S.A.C. (30,27) Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C. (29,19) Universidad Católica San Pablo (28,98)

El ámbito formativo mide a las universidades a través de la tasa de continuidad, el ratio de estudiantes por docente y los profesores con doctorado.

Cambios en la metodología de evaluación

La principal novedad radica en la redistribución de los pesos de evaluación. Mientras el IV Informe Bienal medía dos ámbitos —Investigación (70 %) y Formativo (30 %)—, el V Informe Bienal divide el puntaje en tres ejes: Investigación baja al 51,43 %, el ámbito Formativo sube al 38,57 % y se incorpora Capacidad Institucional con 10 %.

El Ámbito Formativo (38,57 %) evalúa tres indicadores de pregrado (12,86 % cada uno): docentes con doctorado, ratio estudiante-docente y tasa de continuidad.

Además, se añaden cinco bonificadores (acreditación de programas, patentes vigentes, publicaciones citadas en desarrollos aplicados, gestión ambiental y acreditación institucional) que otorgan hasta +10 % por ámbito y +3 % global. En contraste, se suprime el indicador de inserción laboral formal de bachilleres y se elimina el penalizador por publicar en revistas excluidas de Scopus.

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¿Por qué cambiaron los primeros lugares?

La Universidad Peruana Cayetano Heredia mantiene el liderazgo indiscutible (100,00 puntos) gracias a su sólido desempeño en impacto normalizado y producción científica. Sin embargo, detrás de ella ocurre un sorpresivo cambio de posiciones.

La Universidad de San Martín de Porres (77,86) asciende al segundo puesto, superando por apenas diez centésimas a la Pontificia Universidad Católica del Perú (77,76), que cae al tercer lugar. Por su parte, la Universidad Científica del Sur, tercera en el informe anterior, desciende al quinto lugar (56,92), desplazada también por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (63,10).

Esta variación responde a la menor ponderación de la investigación pura (de 70 % a 51,43 %) y al mayor peso otorgado a variables formativas —como tasa de continuidad y ratio estudiante-docente—, tiempos administrativos de titulación y bonificadores de acreditación. Ello impulsó a universidades con amplia estructura administrativa y programas acreditados frente a aquellas enfocadas principalmente en producción bibliométrica.

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Sunedu aprobó el V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria correspondiente al periodo 2023-2024.

¿Sesgos en el nuevo modelo?

Al eliminar la penalidad por revistas descontinuadas en Scopus y excluir la empleabilidad formal, el ranking deja de castigar publicaciones en revistas depredadoras y desvincula la calidad educativa del éxito laboral real.

Asimismo, las fichas técnicas de Sunedu advierten que el 59 % de universidades licenciadas supera el 25 % de docentes con doctorados obtenidos en su propia institución (endogamia académica), sin que el indicador filtre la procedencia del grado. Así, una universidad puede elevar artificialmente su puntaje mediante doctorados internos y bonificadores administrativos o ambientales sin reflejar verdadera excelencia académica.