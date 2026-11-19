Los asistentes podrán acceder a pruebas gratuitas para descartar diabetes y anemia en el área de laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Municipalidad de La Victoria anunció una campaña gratuita de salud para este sábado 21 de noviembre, con una variedad de servicios dirigidos a los vecinos del distrito. La actividad se realizará desde las 9:30 a. m. hasta la 1 p. m. en la prolongación Lucanas con la avenida México, en la zona 21.

Bajo el lema “Salud para todos”, la iniciativa busca acercar diferentes prestaciones a la población en un solo punto. La jornada incluirá atención médica, evaluaciones preventivas, orientación especializada y actividades relacionadas con el cuidado integral.

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¿Cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos podrán acudir para recibir las siguientes atenciones:

Medicina general: consulta para evaluar el estado de salud y recibir orientación profesional.

Vacunas: aplicación de vacunas disponibles durante la jornada como medida de prevención.

Triaje: valoración inicial para conocer las condiciones generales del paciente.

Laboratorio: descarte de diabetes y anemia mediante las pruebas contempladas en la campaña.

Obstetricia: atención en salud sexual y reproductiva, además de pruebas para descartar VIH y sífilis.

Nutrición: asesoría sobre alimentación y recomendaciones para mantener hábitos saludables.

Fisioterapia y rehabilitación: terapias y masajes destinados al cuidado y recuperación física.

Planificación familiar: charla informativa sobre salud reproductiva y las alternativas disponibles.

Podología: atención enfocada en el cuidado de los pies.

Reflexología: técnicas aplicadas en los pies orientadas al bienestar de los asistentes.

Optometría: evaluación relacionada con la salud visual.

La jornada ofrecerá 11 tipos de atenciones, entre ellas medicina general, obstetricia, nutrición, optometría y fisioterapia - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

La actividad reúne especialidades médicas y servicios complementarios que permitirán a los residentes realizar distintas consultas durante una misma jornada. La programación contempla tanto controles preventivos como espacios informativos para quienes busquen orientación sobre alimentación, salud reproductiva o cuidado personal.

La atención de laboratorio permitirá realizar los descartes de diabetes y anemia anunciados por la comuna. En tanto, el área de obstetricia contará con evaluaciones para VIH y sífilis, dos pruebas vinculadas con la prevención y el cuidado de la salud sexual.

Además, los asistentes tendrán la posibilidad de acceder a servicios vinculados con la salud física. La propuesta incorpora fisioterapia, rehabilitación, masajes, podología y reflexología, mientras que la optometría estará enfocada en la revisión de aspectos relacionados con la visión.

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La campaña también contempla un espacio dedicado a la planificación familiar y otro destinado a la orientación nutricional. De esta manera, la propuesta no se limita a consultas médicas, sino que incorpora información relacionada con distintos aspectos del cuidado personal.

La actividad incorporará servicios de fisioterapia, rehabilitación, masajes, podología y reflexología para el cuidado físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de un chequeo gratis

Detección temprana de enfermedades: Permite identificar afecciones como diabetes, hipertensión arterial y anemia antes de que presenten síntomas o generen complicaciones.

Prevención de problemas de salud: Ayuda a reconocer factores de riesgo y tomar medidas oportunas para evitar el desarrollo de determinadas enfermedades.

Acceso gratuito a servicios médicos: Representa una oportunidad para las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para realizarse evaluaciones particulares.

Orientación profesional: Permite recibir recomendaciones de especialistas sobre alimentación, actividad física, higiene y otros hábitos saludables.

Control del estado de salud: Facilita conocer las condiciones generales del organismo y hacer seguimiento a posibles alteraciones.

Derivación a especialistas: Ayuda a identificar cuándo una persona necesita evaluaciones adicionales o atención médica especializada.

Mejora de la calidad de vida: Promueve una cultura de prevención y fomenta decisiones responsables para proteger el bienestar individual y familiar.

Atención oportuna: Contribuye a evitar que determinadas enfermedades avancen sin diagnóstico ni tratamiento.

Chequeo médico: tiempo

El chequeo médico preventivo debe realizarse periódicamente, aunque la frecuencia depende de la edad, los antecedentes y los factores de riesgo de cada persona. Según el Ministerio de Salud (Minsa), la evaluación integral permite identificar oportunamente enfermedades como diabetes, hipertensión y otros problemas que pueden avanzar sin presentar síntomas.

Por su parte, Essalud señala que los adultos de entre 15 y 64 años, sin enfermedades aparentes, pueden acudir a una evaluación médica cada dos o tres años, mientras que los mayores de 65 deben hacerlo anualmente.

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