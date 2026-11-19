La Municipalidad de La Victoria anunció una campaña gratuita de salud para este sábado 21 de noviembre, con una variedad de servicios dirigidos a los vecinos del distrito. La actividad se realizará desde las 9:30 a. m. hasta la 1 p. m. en la prolongación Lucanas con la avenida México, en la zona 21.
Bajo el lema “Salud para todos”, la iniciativa busca acercar diferentes prestaciones a la población en un solo punto. La jornada incluirá atención médica, evaluaciones preventivas, orientación especializada y actividades relacionadas con el cuidado integral.
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¿Cuáles son los servicios disponibles?
Los vecinos podrán acudir para recibir las siguientes atenciones:
- Medicina general: consulta para evaluar el estado de salud y recibir orientación profesional.
- Vacunas: aplicación de vacunas disponibles durante la jornada como medida de prevención.
- Triaje: valoración inicial para conocer las condiciones generales del paciente.
- Laboratorio: descarte de diabetes y anemia mediante las pruebas contempladas en la campaña.
- Obstetricia: atención en salud sexual y reproductiva, además de pruebas para descartar VIH y sífilis.
- Nutrición: asesoría sobre alimentación y recomendaciones para mantener hábitos saludables.
- Fisioterapia y rehabilitación: terapias y masajes destinados al cuidado y recuperación física.
- Planificación familiar: charla informativa sobre salud reproductiva y las alternativas disponibles.
- Podología: atención enfocada en el cuidado de los pies.
- Reflexología: técnicas aplicadas en los pies orientadas al bienestar de los asistentes.
- Optometría: evaluación relacionada con la salud visual.
La actividad reúne especialidades médicas y servicios complementarios que permitirán a los residentes realizar distintas consultas durante una misma jornada. La programación contempla tanto controles preventivos como espacios informativos para quienes busquen orientación sobre alimentación, salud reproductiva o cuidado personal.
La atención de laboratorio permitirá realizar los descartes de diabetes y anemia anunciados por la comuna. En tanto, el área de obstetricia contará con evaluaciones para VIH y sífilis, dos pruebas vinculadas con la prevención y el cuidado de la salud sexual.
Además, los asistentes tendrán la posibilidad de acceder a servicios vinculados con la salud física. La propuesta incorpora fisioterapia, rehabilitación, masajes, podología y reflexología, mientras que la optometría estará enfocada en la revisión de aspectos relacionados con la visión.
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La campaña también contempla un espacio dedicado a la planificación familiar y otro destinado a la orientación nutricional. De esta manera, la propuesta no se limita a consultas médicas, sino que incorpora información relacionada con distintos aspectos del cuidado personal.
Importancia de un chequeo gratis
- Detección temprana de enfermedades: Permite identificar afecciones como diabetes, hipertensión arterial y anemia antes de que presenten síntomas o generen complicaciones.
- Prevención de problemas de salud: Ayuda a reconocer factores de riesgo y tomar medidas oportunas para evitar el desarrollo de determinadas enfermedades.
- Acceso gratuito a servicios médicos: Representa una oportunidad para las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para realizarse evaluaciones particulares.
- Orientación profesional: Permite recibir recomendaciones de especialistas sobre alimentación, actividad física, higiene y otros hábitos saludables.
- Control del estado de salud: Facilita conocer las condiciones generales del organismo y hacer seguimiento a posibles alteraciones.
- Derivación a especialistas: Ayuda a identificar cuándo una persona necesita evaluaciones adicionales o atención médica especializada.
- Mejora de la calidad de vida: Promueve una cultura de prevención y fomenta decisiones responsables para proteger el bienestar individual y familiar.
- Atención oportuna: Contribuye a evitar que determinadas enfermedades avancen sin diagnóstico ni tratamiento.
Chequeo médico: tiempo
El chequeo médico preventivo debe realizarse periódicamente, aunque la frecuencia depende de la edad, los antecedentes y los factores de riesgo de cada persona. Según el Ministerio de Salud (Minsa), la evaluación integral permite identificar oportunamente enfermedades como diabetes, hipertensión y otros problemas que pueden avanzar sin presentar síntomas.
Por su parte, Essalud señala que los adultos de entre 15 y 64 años, sin enfermedades aparentes, pueden acudir a una evaluación médica cada dos o tres años, mientras que los mayores de 65 deben hacerlo anualmente.
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