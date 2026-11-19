Durante una emisión del programa televisivo Arriba Mi Gente de Latina, un reportero entrevista en directo desde la Base Aérea Las Palmas a un oficial de la Fuerza Aérea del Perú. La transmisión muestra en simultáneo imágenes grabadas en la cabina de un helicóptero militar, donde los tripulantes viajan acompañados por una figura ataviada con vestimenta papal, mientras los conductores comentan el hecho desde el estudio.

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El traslado aéreo del papa León XIV durante su visita al Perú dejó una serie de anécdotas que hasta ahora no se conocían. Uno de los protagonistas fue el comandante Javier Rojas, piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quien tuvo la oportunidad de compartir la cabina con el pontífice durante el recorrido entre Chiclayo y Santa Cruz, en Cajamarca.

En una entrevista con el programa Arriba Mi Gente de Latina, el oficial relató cómo vivió esta experiencia junto a los demás integrantes de la tripulación y reveló algunos detalles de la conversación que mantuvieron con el Papa durante el vuelo del 14 de noviembre.

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El papa León XIV quiso conocer los instrumentos del helicóptero y acompañar a los pilotos

Rojas contó que, al inicio del trayecto, León XIV comenzó a hacer preguntas sobre los instrumentos del helicóptero que tenía a la vista. Los pilotos respondieron sus consultas y le explicaron algunos detalles de la aeronave.

Sin embargo, uno de los momentos particulares ocurrió cuando el líder religioso manifestó su interés por acercarse a la cabina. Según explicó el comandante, fueron los propios integrantes de la tripulación quienes le ofrecieron acompañarlos en ese espacio.

“Se lo solicitamos al inicio del vuelo, mientras dábamos las medidas de seguridad, si él estimaba conveniente acompañarnos en cabina, que gustosamente lo podíamos atender ahí”, relató.

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La FAP asignó un helicóptero MI-17 para los desplazamientos del pontífice y su comitiva durante la visita apostólica al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. Composición: Infobae

El asiento central en el que se ubicó León XIV no fue instalado especialmente para la ocasión, sino que ya formaba parte del helicóptero.

Durante el recorrido, el Papa también demostró conocer el territorio y podía identificar los lugares que observaba desde el aire. “Él se encontraba bastante ubicado en el terreno. Conocía la ruta a la perfección. Él había hecho esa ruta antes, pero por tierra. (...) Las distintas carreteras que llevan hacia distintos poblados”, relató el comandante Javier Rojas.

El selfie que el papa olvidó, pero luego recordó

Otra de las anécdotas que compartió el comandante Rojas fue la fotografía que los integrantes de la tripulación querían tomarse con León XIV.

El pedido fue coordinado durante el vuelo de retorno desde Santa Cruz hacia la Base Aérea de Chiclayo. El pontífice aceptó tomarse una fotografía con ellos una vez que aterrizaran.

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No obstante, cuando llegaron a su destino, el Papa comenzó a retirarse de la cabina sin que se concretara el selfie. Al recordar el compromiso, regresó para cumplir con lo acordado.

“En un principio se olvidó él y ya se estaba retirando de cabina y solo retrocedió, regresó”, contó el oficial.

La fotografía finalmente se realizó y quedó como uno de los recuerdos más especiales de la tripulación.

Pope Leo waves while riding in a helicopter cockpit with the Peruvian Air Force (FAP) pilots, who flew him by chopper, according to the FAP in a Facebook post, November 14, 2026, in this screengrab obtained from a handout video. Peruvian Air Force/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. OVERLAY FROM SOURCE.

El Papa transmitió tranquilidad a los pilotos durante el vuelo

Pese a sus 27 años de servicio en la Fuerza Aérea y su experiencia como aviador desde los 19 años, Rojas reconoció que trasladar al líder de la Iglesia católica representó una presión adicional.

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El comandante explicó que cada misión implica cierto nerviosismo, pero que la presencia del pontífice hizo que la responsabilidad se sintiera de manera especial.

“En esta oportunidad era un poco más por la presencia del Papa, pero él finalmente fue el que nos transmitió cierta confianza y paz para poder realizar el vuelo de la mejor manera”, manifestó.

Incluso, aseguró que León XIV parecía estar más tranquilo que los propios pilotos durante el recorrido.

“Nos dio más tranquilidad él a nosotros que nosotros a él”, recordó.

¿Cómo se prepararon los helicópteros para trasladar al papa?

El comandante Rojas también explicó que la preparación de las aeronaves comenzó 20 días antes de la misión, prevista para el 14 de noviembre.

Los helicópteros fueron sometidos a diferentes trabajos de mantenimiento e inspecciones especiales para garantizar su operatividad durante el traslado.

En el despliegue participaron cuatro helicópteros del Grupo Aéreo N.º 8, encargados del traslado de distintas autoridades, además de un avión Beechcraft 360 en versión ambulancia, que acompañó los desplazamientos del pontífice dentro del territorio nacional ante cualquier eventualidad médica.

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La operación también involucró al Grupo Aéreo N.º 6 y a la Base Aérea de Chiclayo, que estuvieron a cargo de la coordinación logística.

Para Rojas, la experiencia fue inolvidable. El oficial destacó el privilegio que significó para toda la tripulación participar en el traslado de León XIV durante su visita apostólica al Perú.