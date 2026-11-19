En un reportaje emitido por Magaly TV La Firme, Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, detalla su preparación para representar al Perú en el certamen Miss Teen Supreme en Colombia. La joven comparte aspectos de su rutina diaria entre sus estudios de Derecho y las clases de pasarela, además de confirmar haberse realizado una rinoplastia previa a su participación en la competencia.

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Con 18 años recién cumplidos, una carrera universitaria en marcha y una competencia internacional a pocos días de distancia, Camila Domínguez decidió asumir por cuenta propia los gastos de su preparación para Miss Teen Supreme 2026. La joven reveló que, entre esas decisiones, estuvo su primera cirugía estética.

La representante peruana confirmó que se sometió a una rinoplastia y explicó que cubrió ese procedimiento, así como los costos vinculados al certamen, con los ingresos que obtiene a través de sus redes sociales.

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En declaraciones recogidas por Magaly TV, La Firme, la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez habló de los cambios que realizó en su imagen antes de viajar a Colombia, donde buscará la corona internacional.

Camila Domínguez posa con vestidos de gala antes de su participación en un concurso internacional de belleza.

“Muchos de ustedes me han estado preguntando: ‘Camila, ¿te operaste la nariz?’. Pues sí, me hice la rinoplastia”, afirmó la joven. Según precisó, buscó perfilar esa zona de su rostro.

Domínguez indicó que no se sometió a otras operaciones. “Solamente me puse carillas, me hago tratamientos faciales”, agregó al responder a las versiones que circulaban entre sus seguidores.

La joven atraviesa semanas de intensa preparación. A la par de sus estudios de Derecho, asiste a clases de pasarela y oratoria, se reúne con diseñadores y revisa los detalles de los atuendos que usará en el concurso.

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El certamen se desarrollará del 24 al 30 de noviembre en Bogotá, Colombia. Camila obtuvo el título de Miss Teen Supreme Perú en agosto, tras una elección realizada por Will Reyes, director nacional de la franquicia.

Camila Domínguez viste un traje azul y sostiene la bandera de Perú durante una sesión fotográfica previa a su participación en un certamen internacional.

Durante el reportaje, se mostró entusiasmada mientras se probaba algunos vestidos para la competencia. “Me encanta probarme estos vestidos porque me hacen sentir como una reina”, sostuvo.

La aspirante a la corona explicó que participar en un concurso de belleza implica un desembolso importante. Por esa razón, optó por utilizar el dinero que recibe por colaboraciones comerciales y contenido publicitario.

“Yo estoy costeando todo esto, porque trabajo en redes sociales”, señaló. Para Camila, esos ingresos se convirtieron en una forma de avanzar hacia su meta sin trasladar a su familia los gastos de la preparación.

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Su padre sí se ocupa de financiar su formación profesional. “Mi papá me paga la universidad, entonces yo preferí luchar por mi sueño yo misma”, expresó Camila Domínguez.

Camila Domínguez posa con un vestido rojo en una sesión fotográfica vinculada a su preparación para un certamen internacional de belleza.

Camila Domínguez asegura que recuperó la cercanía con su padre

La joven también se refirió a la relación que mantiene actualmente con Christian Domínguez. Tras una etapa de distancia, aseguró que ambos lograron recomponer el vínculo y que ese acercamiento tuvo un efecto positivo en su vida personal.

“La verdad está súper bien, es algo que a mí me está dando mucha tranquilidad. Mi salud mental está mejorando cada día”, manifestó en la entrevista difundida por el programa de espectáculos.

Al ser consultada por el primer paso para retomar el contacto, la representante peruana consideró que no fue una decisión unilateral. “Yo creo que fue algo de los dos”, respondió.

Camila sostuvo que padre e hija tuvieron que poner de su parte para alcanzar una relación distinta. “Entre los dos hemos logrado estar mucho mejor que antes”, comentó.

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Camila Domínguez ofrece declaraciones al programa Magaly TV La Firme sobre los procedimientos estéticos previos a su participación en un certamen internacional.

También admitió que, al mirar hacia atrás, hay episodios que hoy afrontaría de otra forma. “Hay cosas que quizás ahora me hubiera gustado hacer diferente, pero todo pasa por algo”, dijo.

Su participación en Miss Teen Supreme 2026 surgió luego de un período en el que, según relató, su autoestima disminuyó. La posibilidad de ingresar a un certamen de belleza le abrió una meta que antes veía lejana.

Aunque al comienzo tuvo dudas, tomó la decisión de postular y luego de competir por la corona nacional. “Me dio tanta confianza que decidí arriesgarme y cumplir uno de mis más grandes sueños”, expresó.

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Ahora, Camila Domínguez se alista para llegar a Bogotá con una agenda marcada por ensayos, clases, pruebas de vestuario y tareas universitarias. “Después llego a mi casa, hago tareas y mi día acaba a las 12 de la noche”, contó sobre el ritmo de sus jornadas.