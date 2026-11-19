Erick Zapata y Érika Villalobos revelan cómo surgió su vínculo

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Erick Zapata y Érika Villalobos contaron por primera vez cómo nació su relación, desde los primeros encuentros hasta los viajes sorpresa que afianzaron el vínculo. La pareja participó en el podcast Imperfectas, cuya entrevista completa estará disponible este 19 de noviembre a las 12 del mediodía.

En un adelanto de la conversación, ambos reconstruyeron el inicio de la historia y describieron una relación atravesada por la confianza, el humor y la aceptación de sus distintas facetas. Villalobos habló de la atracción inicial, mientras que Zapata evocó la sensación que tuvo en el primer abrazo.

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La actriz explicó que la conexión entre ambos se construyó en etapas. Primero estuvo el interés físico y, con el paso de los encuentros, apareció una cercanía que fue más allá de ese primer impulso.

“Ya vino una conexión física real, ¿no? Ya nos besamos y ahí te das cuenta que la conexión era...”, dijo Érika Villalobos en el adelanto. Luego precisó que el vínculo emocional se desarrolló de manera posterior: “Sentí que era un chico hermoso, ¿no? Y ya la conexión, conexión vino más tardecito”.

La conversación en Imperfectas muestra a los dos en un registro distendido, con referencias a las salidas que compartieron cuando empezaban a conocerse. Villalobos contó que esos momentos ayudaron a que la relación adquiriera otra dimensión.

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“Un poquito más de tragos ahí”, agregó entre risas al explicar cómo se fue dando la cercanía, dejando claro que no hubo apuros en el proceso, en el que la complicidad se consolidó después de los primeros besos.

El primer abrazo que Erick Zapata no quiso terminar

Por su parte, Erick Zapata recordó el momento que identificó como decisivo en sus primeros acercamientos con Villalobos. Según relató, el abrazo inicial provocó una reacción que no esperaba y le dejó la impresión de que había algo especial entre los dos.

“El primer abrazo fue: ‘¿Qué está pasando? No, no quiero soltar’”, afirmó el actor.

Érika Villalobos y Erik Zapata en Miami. Instagram.

Zapata también describió la dinámica que establecieron después de ese primer momento. Entre llamadas y planes de viaje, la relación encontró formas de sostenerse con visitas inesperadas y decisiones tomadas sobre la marcha.

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“Y me llama y me dice: ‘¿Y si compro un pasaje?’. Y yo: ‘Me parece genial’”, recordó. Villalobos, a su vez, señaló que ambos sorprendieron al otro en distintos momentos. “Yo he llegado de sorpresa dos veces allá y él me ha sorprendido a mí una vez”, contó.

La pareja recordó los primeros besos, un abrazo que dejó una huella y las visitas inesperadas que reforzaron la cercanía entre ambos. Podcast Inperfectas/ YouTube

La entrevista permite conocer parte de la intimidad cotidiana de la pareja, que hasta ahora no había profundizado públicamente sobre el comienzo de su relación.

La aceptación de los días altos y bajos

Además de referirse al inicio del vínculo, Zapata explicó qué valora de su relación con Villalobos. El actor sostuvo que puede mostrarse sin filtros y que encuentra en ella un espacio para compartir tanto sus momentos de entusiasmo como los días más difíciles.

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“Yo con Erika puedo ser conversador, puedo ser fuerte, puedo ser... tengo mis días altos, tengo mis días bajos y ella me acepta y se ríe”, sostuvo.

Zapata añadió que existe una identificación entre los dos que les permite comprenderse con facilidad. “Y los dos somos iguales”, resumió al hablar de una convivencia emocional basada en la cercanía y la espontaneidad.

Érika Villalobos inició su relación tras terminar su matrimonio con Aldo Miyashiro a causa de una infidelidad. | Composición Infobae / Instagram @villaloboserika

La entrevista también presenta una versión de la pareja alejada de las declaraciones formales. En lugar de definir el vínculo con grandes anuncios, ambos eligieron recordar escenas puntuales: un beso, un abrazo que se extendió más de lo esperado, una llamada para proponer un viaje y las sorpresas que organizaron para verse.

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Érika Villalobos y Erick Zapata revelarán más detalles de su historia en la entrevista completa, que se difundirá este miércoles 19 de noviembre a las 12 del mediodía a través del podcast Imperfectas.