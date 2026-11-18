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Este jueves 19 de noviembre, varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán cortes de luz programados durante la jornada. Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y podrían prolongarse hasta por diez horas, según la zona comprendida.

La lista incluye calles y avenidas del Cercado de Lima y el Callao, así como urbanizaciones, asociaciones de vivienda y programas habitacionales de Los Olivos, Pueblo Libre, Carabayllo, Puente Piedra, Ventanilla y San Juan de Lurigancho. Los cortes serán focalizados: no necesariamente afectarán a todos los vecinos de los distritos mencionados, sino únicamente a las direcciones detalladas por la empresa.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este jueves 19 de noviembre?

De acuerdo con la información de Pluz, estas son las zonas comprendidas en las interrupciones del servicio eléctrico:

Lima Cercado: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Jr. Ocoña: cuadra 4.

Av. Nicolás de Piérola: cuadra 5.

Los Olivos: de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.

Urbanización Pro Lima: manzanas B, C, D, F, G y H.

Los Olivos: de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.

Urbanización Pro Lima: manzanas F, G, H, LL, M, Ñ y R.

Pueblo Libre: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Av. Mariano H. Cornejo: cuadras 12 y 13.

Av. Sevilla: cuadras 1, 2 y 3.

Calle Talavera: cuadra 1.

Jr. Zaragoza: cuadras 1, 2, 3 y 4.

Calle Granada: cuadras 1, 2, 3 y 4.

Parque San Martín: cuadra 4.

Jr. Bernardo O’Higgins: cuadras 1, 2 y 3.

Calle Andalucía: cuadra 1.

Carabayllo: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Programa de Vivienda Vista Hermosa: manzanas A, B, C y D.

Puente Piedra: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Urbanización Residencial El Dorado: manzanas F1, F2, F3 y F4.

Asociación de Pequeños Avicultores El Dorado: manzana E2.

Asociación de Vivienda El Dorado: manzana F.

Callao: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Av. Buenos Aires: cuadras 8 y 9.

Jr. Almirante Guisse: cuadras 1 y 2.

Av. Almirante Grau: cuadra 8.

Av. Miguel Grau: cuadras 8 y 9.

Av. Sáenz Peña: cuadras 4, 5, 6 y 7.

Jr. Marco Polo: cuadras 1 y 2.

Jr. Saloom: cuadras 1 y 2.

Jr. Colón: cuadras 4, 5, 6 y 7.

Jr. Cochrane: cuadras 1 y 2.

Mercado Central del Callao.

Ventanilla: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Asociación Ecoplaya Los Delfines: manzanas D, E y O.

San Juan de Lurigancho: de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

Urbanización Canto Grande: manzanas E y F.

Calle El Rosario: cuadra 6.

Jr. La Capilla: cuadra 8.

San Juan de Lurigancho: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Urbanización Canto Grande: manzana N.

Av. San Martín de Porres Este: cuadra 4.

Jr. Río Amazonas: cuadra 35.

Urbanización Canto Rey: manzanas A, A prima, A1, K2, L1, M1 y N1.

Asociación Pro Vivienda Garagay: manzanas K prima, K2, K2 prima y L prima.

¿Cómo prevenir accidentes eléctricos ante las lluvias del fenómeno El Niño?

Las lluvias intensas y los huaicos asociados al fenómeno El Niño podrían dañar líneas de transmisión y provocar cortes temporales de electricidad en algunas regiones del norte del Perú. Ante este riesgo, Pluz Energía difundió recomendaciones para proteger las instalaciones eléctricas de viviendas y negocios y evitar accidentes durante posibles inundaciones.

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Entre las principales medidas preventivas figuran:

- Identificar la llave general de electricidad: todos los integrantes del hogar deben saber dónde está el interruptor principal y cómo desconectarlo. Si el agua ingresa a la vivienda, se debe cortar el suministro siempre que sea seguro hacerlo. Antes de restablecerlo, un técnico calificado debe revisar las instalaciones para descartar filtraciones en los ductos del cableado.

- No manipular el medidor: si queda expuesto al agua, no se debe tocar ni intentar repararlo. Es necesario mantener distancia y esperar la intervención del personal de Pluz Energía.

- Elevar los electrodomésticos y equipos eléctricos: colocarlos en lugares secos y alejados de posibles zonas de inundación. También se recomienda evitar extensiones directamente sobre el piso y, en zonas inundables, instalar los tomacorrientes a más de un metro de altura.

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- Alejarse de cables expuestos: no tocarlos ni intentar moverlos, pues podrían seguir energizados. Se debe mantener alejados a niños y mascotas y desconectar la llave general únicamente si hacerlo no representa un riesgo.

En caso de una emergencia eléctrica, los clientes de Pluz Energía pueden comunicarse al Fonocliente 517-1717, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.