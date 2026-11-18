Pobladores de la costa norte de Perú observan el funcionamiento de un generador atmosférico de agua potable instalado para prevenir el desabastecimiento ante el Fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con más de 13.000 instituciones educativas expuestas a inundaciones, el Fenómeno El Niño amenaza la continuidad escolar de millones de estudiantes en el Perú. Las lluvias intensas y los posibles huaicos pueden forzar la suspensión de clases o el cierre temporal de colegios, interrupciones que no solo afectan la asistencia, sino que profundizan las brechas de aprendizaje en las comunidades más vulnerables del país.

Manuel Etesse, especialista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), advierte que las escuelas deben contar con un plan de acción claro antes de que llegue cualquier emergencia climática. “Esto implica tener alternativas de educación a distancia, con materiales que no requieran conexión a internet, canales de comunicación con las familias y un acompañamiento adecuado de los docentes. También es importante considerar el soporte socioemocional, pues estas situaciones pueden afectar la concentración y disposición de los estudiantes para aprender”, señala el investigador.

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Frente a este escenario, la pregunta que enfrentan directivos y docentes es concreta: ¿qué medidas pueden adoptarse para anticiparse y proteger el derecho a la educación? Etesse identifica tres acciones prioritarias que toda institución debería considerar.

Un transeúnte camina bajo el sol en una avenida de Lima durante una jornada con temperaturas elevadas provocadas por el fenómeno de El Niño costero.

Mapear las amenazas es el primer paso para proteger a los estudiantes

El diagnóstico institucional es la base de cualquier estrategia de prevención. Reconocer qué espacios físicos del colegio son vulnerables, qué zonas del entorno pueden verse afectadas y cuáles son las necesidades particulares de cada comunidad estudiantil permite diseñar respuestas adecuadas a cada realidad. Los desafíos que enfrenta una escuela en el norte del país no son los mismos que los de una institución en Lima, por lo que las medidas de prevención deben adaptarse al contexto local.

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A partir de ese diagnóstico, cada institución puede establecer protocolos de respuesta ante distintos escenarios de emergencia. Este proceso debe involucrar a toda la comunidad educativa, desde los docentes y el personal administrativo hasta las familias, para garantizar que el plan sea conocido, viable y aplicable cuando sea necesario.

Fenómeno El Niño

Cuando las aulas cierran, el aprendizaje no puede detenerse

Cuando las condiciones climáticas impiden asistir al colegio, la continuidad pedagógica depende de que las escuelas hayan preparado alternativas con anticipación. El Dr. Etesse recomienda implementar estrategias multimodales que incluyan televisión, radio y materiales impresos, herramientas especialmente valiosas en zonas donde el acceso a internet o a dispositivos electrónicos es limitado o inexistente.

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Ajustar el calendario escolar y establecer canales de comunicación fluidos con las familias son medidas igualmente necesarias para acompañar el aprendizaje desde el hogar. La urgencia de esta preparación se refleja en los datos: según la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el 27% de las escuelas consultadas reportó daños en su infraestructura por fenómenos naturales a inicios de 2026. A su vez, Plan International Perú indica que el 46,7% de los adolescentes consultados ha visto perjudicada su asistencia a clases por emergencias climáticas como lluvias e inundaciones.

Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

El impacto emocional de las emergencias también requiere una respuesta escolar

Las crisis climáticas no solo dañan edificios: también sacuden la vida de las familias. La pérdida de viviendas, las dificultades económicas y la incertidumbre prolongada generan estrés que se traslada directamente al rendimiento y al bienestar de los estudiantes. Por eso, Etesse subraya que las escuelas deben incorporar espacios de escucha y comunicación donde los alumnos puedan expresar cómo se sienten, sin que ese momento quede relegado frente a las urgencias académicas.

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Los docentes cumplen un rol central en este proceso. Deben estar preparados para brindar acompañamiento socioemocional y, al mismo tiempo, reconocer cuándo una situación requiere derivación a atención especializada. Según Plan International Perú, más de 2,3 millones de niños y adolescentes estarían expuestos a los efectos del Fenómeno El Niño, una cifra que dimensiona la escala del desafío que enfrenta el sistema educativo peruano.