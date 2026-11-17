La hija mayor del cantante contó que recibió mensajes de madres y adolescentes que retomaron la comunicación con sus familiares tras conocer su historia. “En este momento me siento muy tranquila”, expresó. QTV/ No aclares que oscureces.

Guardar

Camila Domínguez atraviesa una etapa distinta en su relación con su padre, el cantante Christian Domínguez, después de haber pasado un año sin mantener comunicación con él. La joven recordó en el podcast ‘No aclares que oscureces’ de +QTV aquel periodo de distanciamiento familiar y reconoció que fue una experiencia difícil, especialmente porque sus problemas terminaron expuestos ante el público.

Sin embargo, ahora que ambos han logrado acercarse nuevamente, asegura que se siente tranquila y destacó la importancia de recuperar los vínculos familiares. Durante la entrevista, la hija mayor del líder de la Gran Orquesta Internacional habló sobre lo que significó atravesar un conflicto con su progenitor mientras su situación personal era comentada en los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Camila Domínguez recuerda el año que estuvo distanciada de Christian Domínguez y confiesa qué le dejó esa experiencia. Captura: +QTV.

Aunque no quiso profundizar en los motivos que provocaron el alejamiento, reconoció que la experiencia dejó una reflexión que hoy busca compartir con otras personas que atraviesan situaciones similares. Para Camila, los problemas entre padres e hijos no son situaciones excepcionales. Consideró que existen muchos adolescentes que pasan por momentos complicados en sus hogares, discuten con sus progenitores o llegan a distanciarse durante un tiempo. La diferencia, según explicó, fue que su historia adquirió una dimensión distinta porque se hizo pública.

“Yo no creo que soy ni la primera ni la última. La diferencia mía es que ha sido público, ¿no?”, manifestó al referirse a la exposición mediática que tuvo el conflicto con Christian Domínguez.

PUBLICIDAD

Camila Domínguez recuerda el año que estuvo distanciada de Christian Domínguez y confiesa qué le dejó esa experiencia. Captura: +QTV.

Camila Domínguez revela cómo se siente tras reconciliarse con su padre

Uno de los aspectos que más destacó Camila fue la tranquilidad que experimenta desde que logró recuperar la comunicación con su padre. Después de un año de distanciamiento, la joven considera que mantener una relación saludable con los progenitores puede representar un cambio importante en la vida de una persona, especialmente durante la adolescencia, una etapa en la que el acompañamiento familiar suele tener un papel significativo.

Camila Domínguez recuerda el año que estuvo distanciada de Christian Domínguez y confiesa qué le dejó esa experiencia. Captura: +QTV.

Desde esa perspectiva, compartió una reflexión dirigida a quienes mantienen conflictos con sus padres y todavía no encuentran la manera de acercarse nuevamente. Para ella, superar las diferencias y recuperar el diálogo puede generar una sensación de bienestar que trasciende el problema que originó el alejamiento.

PUBLICIDAD

“Estar bien con tus papás da una tranquilidad increíble y yo en este momento me siento muy tranquila”, expresó. La joven tampoco quiso convertir nuevamente aquel episodio en el centro de sus declaraciones. Por el contrario, dio a entender que, una vez superado el conflicto, prefiere conservar lo aprendido y evitar que su historia familiar continúe siendo abordada únicamente desde el distanciamiento que existió entre ambos.

Camila Domínguez recuerda el año que estuvo distanciada de Christian Domínguez y confiesa qué le dejó esa experiencia. Captura: +QTV.

La hija de Christian Domínguez reconoce que no quería exponer sus problemas familiares

Camila también reflexionó sobre las consecuencias de haber vivido una situación personal bajo la atención de los medios de comunicación. Si bien reconoce que su historia permitió que otras personas se identificaran con lo que estaba atravesando, admitió que, con la madurez que ha adquirido, habría preferido que sus diferencias con el cantante no se conocieran públicamente.

PUBLICIDAD

“Ahora que estoy un poco más grande, me doy cuenta de que no me hubiera gustado hacerlo público, pero creo que también me da tranquilidad porque creo que todo pasa por algo”, manifestó. Camila no presentó su caso como un ejemplo que necesariamente deban seguir todas las personas, pero sí reconoció que compartir parte de su experiencia tuvo un efecto que no esperaba. A partir de los mensajes que recibió, comprendió que otras madres, padres y adolescentes podían encontrar en su historia una motivación para intentar solucionar sus diferencias.

Camila Domínguez recuerda el año que estuvo distanciada de Christian Domínguez y confiesa qué le dejó esa experiencia. Captura: +QTV.

Madres y adolescentes le agradecieron por ayudar a recuperar vínculos familiares

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Camila fue conocer las historias de personas que se acercaron a ella para contarle que sus testimonios habían tenido una repercusión en sus propias familias. La joven recordó que recibió mensajes de madres que le agradecieron porque sus hijas habían encontrado una razón para volver a comunicarse con sus padres.

PUBLICIDAD

Camila Domínguez recuerda el año que estuvo distanciada de Christian Domínguez y confiesa qué le dejó esa experiencia. Captura: +QTV.

“Me decían: ‘Gracias porque por ti mi hija pudo hablar con su papá’”, recordó. También contó que algunas jóvenes le compartieron que habían retomado el contacto con sus madres después de comprender que necesitaban recuperar ese vínculo. Aunque no se trata de situaciones idénticas, estos mensajes le permitieron identificar que los conflictos entre padres e hijos pueden generar distancias que, en ocasiones, se prolongan porque ninguna de las partes sabe cómo iniciar una conversación.

Camila Domínguez recuerda el año que estuvo distanciada de Christian Domínguez y confiesa qué le dejó esa experiencia. Captura: +QTV.