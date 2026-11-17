A qué hora juega Paraguay vs Japón por amistoso FIFA 2026.

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Paraguay y Japón se medirán hoy, martes 17 de noviembre, en el National Stadium de Singapur, en el cierre de sus calendarios internacionales de 2026 y entre dos equipos que vienen de ganar sus respectivos encuentros.

La ‘albirroja’ vencer 4-1 a Singapur en un encuentro en el que exhibió eficacia ofensiva con un doblete de Gustavo Caballero y tantos de Julio Enciso y Mauricio. El resultado extendió una serie positiva que ya incluía triunfos ante Bolivia y Colombia en los amistosos previos.

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El entrenador Gustavo Alfaro ha utilizado estos amistosos para rotar jugadores y analizar planteamientos. La ausencia de Andrés Cubas, uno de los mediocampistas habituales, obliga además a encontrar variantes en esa zona. A Cubas se le suman José Canale y Ramón Sosa, también bajas por temas físicos. La baja de los tres jugadores reduce las opciones de Alfaro en posiciones que suelen tener peso dentro de la estructura del seleccionado.

Miguel Almirón es la manija de la selección de Paraguay. - créditos: EFE/EPA/GREG M. COOPER

La Asociación Paraguaya de Fútbol informó que el plantel modificó su último entrenamiento debido a la actividad eléctrica en Kallang. El grupo realizó trabajos bajo techo y mantuvo la planificación previa al cruce con el conjunto japonés.

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Gustavo Alfaro reconoció que Japón propone un desafío por su velocidad, presión tras pérdida y capacidad para alternar sistemas dentro de un mismo partido. El técnico argentino del combinado paraguayo consideró que su equipo deberá responder con intensidad y buenas transiciones.

Por otro lado, la selección de Japón afrontará el amistoso luego de imponerse 3-2 ante Brasil. El equipo asiático adelantó con goles de Takefusa Kubo y Keito Nakamura, sufrió el empate brasileño y encontró el tanto decisivo de Tatsuhiro Sakamoto en el tiempo añadido.

La presión alta y la propuesta ofensiva son las características del seleccionado japonés. El DT Hajime Moriyasu valoró que los suplentes sostuvieran la intensidad del equipo durante el tramo final.

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Takefusa Kubo fue uno de los goleadores del amistoso entre Japón y Brasil. - créditos: REUTERS/Jeremy Lee

Paraguay vs Japón: posibles alineaciones

Paraguay: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Mateo Gamarra, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Hugo Cuenca, Miguel Almirón, Julio Enciso y Allan Wlk. DT: Gustavo Alfaro

Japón: Zion Suzuki, Shuto Nakano, Ayumu Seko, Koki Machida, Hiroki Itō, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Takefusa Kubo y Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu

A qué hora juega Paraguay vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El Paraguay vs Japón se disputará el martes 17 de noviembre a las 08:10 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), comenzará a las 09:10 horas.

En Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, el pitazo inicial será a las 10:10 horas. En México, está previsto para las 07:10 horas, mientras que en España arrancará a las 15:10 horas.

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Canal TV de Paraguay vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre las selecciones de Paraguay y Japón se jugará en el National Stadium de Singapur y se podrá ver en territorio ‘guaraní’ a través de GEN, Trece y VS Sports. En suelo nipón, la transmisión estará a cargo de Nippon TV, TVer y U-NEXT.

Historial de enfrentamientos

Paraguay y Japón se han visto las caras en 12 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y si revisamos el balance general, nos percataremos de que los ‘samurais azules’ llevan la ventaja con cinco triunfos, contra dos de la ‘albirroja’ y cinco empates.

El último enfrentamiento se dio el 10 de octubre del 2025, en un amistoso FIFA. El Panasonic Stadium Suita fue testigo de una paridad 2-2 donde Miguel Almirón y Diego Gómez anotaron para los ‘guaraníes’, mientras que Koki Ogawa y Ayase Ueda convirtieron para los asiáticos.

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Goles y resumen de la victoria japonesa sobre la 'canarinha'. (Video: Tigo Sports)