Dónde ver Brasil vs Singapur por amistoso FIFA 2026.

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Brasil y Singapur se medirán hoy, martes 17 de noviembre, en el Singapore National Stadium, en un amistoso que cerrará la participación de ambos en la serie internacional de Kallang. Ambos llegan de diferentes presentes.

La ‘canarinha’ llega tras una derrota con consecuencias disciplinarias, mientras que el anfitrión intentará levantarse después de caer ante Paraguay.

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Dónde ver Brasil vs Singapur, amistoso por fecha FIFA 2026

El Brasil vs Singapur, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, se disputará en el Singapore National Stadium. En territorio brasileño, el encuentro será transmitido por Globo y SporTV. En cambio, en suelo singapuren

Horario de Brasil vs Singapur, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Brasil y Singapur se disputará a las 05:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), comenzará a las 06:00 horas.

En Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, el inicio está previsto para las 07:00 horas. En México, arrancará a las 04:00 horas, mientras que en España se jugará desde las 12:00 horas.se, el partido podrá verse a través de meWATCH y Singapore Pools.

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Vinicius Jr. convirtió un doblete con Brasil ante Japón. - créditos: REUTERS/Jeremy Lee/File Photo

El cuadro ‘carioca’ afrontará el encuentro sin Raphinha ni Carlo Ancelotti, expulsados al terminar el 3-2 frente a Japón. El extremo de Barcelona no podrá jugar y el entrenador italiano no estará en la zona técnica. Esas bajas obligarán a reorganizar al conjunto sudamericano en su última presentación de la concentración asiática, en este ciclo de amistosos.

El último compromiso de la selección brasileña tuvo un desarrollo cambiante. Japón se adelantó con goles de Takefusa Kubo y Keito Nakamura en los primeros 19 minutos del encuentro, pero Vinicius Jr. igualó la cuenta con dos tantos. El segundo llegó en la segunda parte y parecía suficiente para asegurar el empate.

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La igualdad se rompió en el primer minuto añadido, cuando Tatsuhiro Sakamoto anotó para Japón. Brasil reclamó una falta sobre João Gomes al inicio de la jugada. El árbitro mantuvo su decisión en el estadio y las protestas derivaron en las expulsiones del entrenador y del futbolista.

La ausencia de Raphinha reduce una alternativa ofensiva que había iniciado el amistoso contra Japón, aunque se estima que Estevao Willian inicie acciones. Carlo Ancelotti, por su parte, deberá seguir el partido fuera del banco. La responsabilidad de conducir la reacción recaerá en alguno de sus asistentes, el inglés Paul Clement o el italiano Francesco Mauri.

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Carlo Ancelotti salió expulsado en el Brasil vs Japón. - créditos: EFE/EPA/HOW HWEE YOUNG

Por otro lado, la selección de Singapur llega después de una derrota amplia en su debut. Paraguay se impuso por 4-1 el 13 de noviembre, aunque Song Ui-young convirtió el empate transitorio a los 30 minutos. La selección local sostuvo el resultado durante una parte del primer tiempo, pero no logró contener al rival.

Gustavo Caballero abrió la cuenta y después amplió la ventaja paraguaya. Mauricio marcó antes del descanso y Julio Enciso completó el resultado en la parte final.

El equipo singapurense buscará apoyarse en su condición de local y corregir los problemas que aparecieron ante la ‘albirroja’. Brasil intentará imponer jerarquía pese a las ausencias. El amistoso ofrecerá a los anfitriones una nueva medida de competencia y a la ‘canarinha’ una oportunidad de dejar atrás el desenlace ante Japón.

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Brasil vs Singapur: alineaciones confirmadas

Brasil: Pedro Morisco, Vanderson, Jonathan Jesús, Vitor Reis, Douglas Santos, Joao Gomes, Marlon Gomes, Gabriel Bontempo, Estevao Willian, Endrick y Vinicius Jr. DT: Paul Clemente / Francesco Mauri

Singapur: Izwan Mahbud, Safuwan Baharudin, Hariss Harun, Jacob Mahler, Ryhan Stewart, Kyoga Nakamura, Shah Shahiran, Harhys Stewart, Ui-young Song, Farhan Zulkifi y Ilhan Fandi Ahmad. DT: Gavin Lee