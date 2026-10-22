Boca Juniors vs Atlético Mineiro: ¿Cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla? Crédito: Difusión.

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Boca Juniors ya tiene rival confirmado para la final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino eliminó a Vasco da Gama en un desenlace agónico en el Maracaná.

Atlético Mineiro, por su parte, atravesó momentos de tensión en Montevideo ante Montevideo City Torque antes de sellar su boleto a Barranquilla, Colombia. Ambos clubes se medirán por el título continental en un cruce que reeditará una vieja rivalidad marcada por la polémica.

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¿Cuándo será la final de la Copa Sudamericana 2026?

El duelo está pactado para el sábado 21 de noviembre en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla. Será la primera vez que la ciudad colombiana sea sede de una definición continental de este certamen. Cabe destacar que el recinto tiene una capacidad de 65.000 espectadores, tras una profunda remodelación realizada para la final de la Copa Sudamericana 2026.

La organización del evento, a cargo de la Conmebol, aún no confirmó el horario del encuentro ni la cadena de televisión que transmitirá el compromiso.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se citan en la final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: CONMEBOL Sudamericana.

Nueva oportunidad para acabar con 18 años de sequía

Boca Juniors llega a esta final con la posibilidad de terminar una racha adversa que se extiende desde 2008, año de su último título internacional, conseguido en la Recopa Sudamericana frente a Arsenal de Sarandí.

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Desde entonces, el club acumuló tres finales continentales perdidas, todas en la Copa Libertadores. En 2012 cayó ante Corinthians con un global de 3-1. En 2018 sufrió una de sus derrotas más dolorosas al caer frente a River Plate, con la revancha disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En 2023 perdió en el Maracaná contra Fluminense, en tiempo suplementario.

El camino de Boca hacia Barranquilla no fue sencillo. El equipo terminó tercero en su grupo de la Copa Libertadores, lo que lo derivó a la Sudamericana a través del repechaje

El capitán se emocionó tras el pitazo del árbitro Jesús Valenzuela que decretó el triunfo en el Maracaná ante el Vasco Da Gama

Superó a O’Higgins en penales, goleó 7-1 a Recoleta en el global y eliminó a São Paulo. En semifinales remontó una derrota 1-0 en la Bombonera para imponerse 3-1 en el Maracaná ante Vasco da Gama, con un gol decisivo de Leandro Paredes en el minuto 88 que cerró la serie 3-2.

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Eduardo Domínguez va por el título con el ‘galo’

En la otra vereda, Eduardo Domínguez buscará su primer título al frente de Atlético Mineiro, club que dirige desde febrero tras reemplazar a Jorge Sampaoli.

Domínguez llegó a Belo Horizonte después de un ciclo exitoso en Estudiantes de La Plata, donde conquistó cinco títulos en menos de tres años. Con el ‘galo’, perdió su primera final, la del Campeonato Mineiro ante Cruzeiro, pero luego encadenó una racha de cien días sin derrotas.

En la Sudamericana, Atlético Mineiro ganó el grupo B en las últimas dos fechas y eliminó a Red Bull Bragantino. En cuartos de final remontó un 0-2 ante Santos y definió su pase por penales.

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Eduardo Domínguez, el DT que llevó a Atlético Mineiro a una nueva final continental. Crédito: REUTERS/Rodrigo Viera Amaral

En la semifinal, goleó 3-0 a Montevideo City Torque en Belo Horizonte. Pese a algunos sobresaltos en la revancha disputada en el estadio Centenario de Montevideo —cayó 2-0—, confirmó su clasificación a la final, la tercera consecutiva para el club brasileño tras la Copa Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025, certamen que perdió en penales ante Lanús.

Atlético Mineiro y Boca Juniors se vuelven a encontrar

El cruce entre ambos clubes reedita un antecedente cargado de polémica. En 2021, por los octavos de final de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro eliminó a Boca en una serie que terminó 0-0 en el global y se definió por penales en el estadio Mineirão.

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El partido estuvo marcado por una jugada anulada por el VAR a los argentinos. Tras el final del encuentro se produjeron incidentes graves, cuando jugadores y dirigentes de Boca intentaron ingresar al vestuario arbitral y debieron intervenir efectivos policiales con gas pimienta.

Ocho integrantes de la delegación argentina, entre ellos Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo, fueron identificados por las autoridades de Minas Gerais. Cinco años después, Boca Juniors y Atlético Mineiro volverán a enfrentarse, esta vez en una final, con el título de la Copa Sudamericana 2026 y una plaza en la Recopa Sudamericana 2027 en juego.

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Foto de archivo de un miembro de la delegación de Boca Juniors sabandonando una comisaría tras los incidentes luego de la eliminacipon en la Copa Libertadores ante Atletico Mineiro en Belo Horizonte Juy 21, 2021. REUTERS/Washington Alves