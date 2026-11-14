¿Por qué Santo Toribio de Mogrovejo es tan importante para la Iglesia Católica? Su historia, trabajo pastoral y legado

Un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima en el Virreinato del Perú, muestra su figura con hábito rojo y cuello blanco. (Difusión)

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Santo Toribio de Mogrovejo es una de las figuras más importantes de la historia religiosa del Perú. Su trabajo como arzobispo de Lima, su compromiso con las comunidades indígenas y sus extensas visitas pastorales marcaron el desarrollo de la Iglesia durante el periodo colonial. Su legado volverá a ocupar un lugar central este sábado 14 de noviembre, cuando el papa León XIV llegue a Zaña para participar en la clausura del Año Jubilar dedicado a los 300 años de su canonización.

La figura de Santo Toribio tiene un significado especial para Lambayeque porque fue en Zaña donde falleció el 23 de marzo de 1606, mientras cumplía una de sus visitas pastorales. Tres siglos después de su canonización, el actual pontífice visitará el lugar relacionado con sus últimos días y destacará una trayectoria que también forma parte de la memoria de la evangelización en América.

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¿Quién fue Santo Toribio de Mogrovejo?

Toribio Alfonso de Mogrovejo nació en Mayorga, España, en 1538. Estudió Derecho y desarrolló una carrera vinculada al ámbito jurídico antes de ser designado arzobispo de Lima por el rey Felipe II, con aprobación del papa Gregorio XIII, en 1579.

Llegó al Perú en 1581 y asumió una responsabilidad que lo llevaría a recorrer extensos territorios del virreinato. Su misión pastoral se desarrolló en un contexto marcado por profundas desigualdades sociales, la expansión del dominio colonial y las dificultades que enfrentaban las poblaciones originarias.

Durante su gestión impulsó la organización de la Iglesia y convocó concilios provinciales en Lima. También promovió la formación del clero y la evangelización en lenguas indígenas.

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Sus viajes pastorales por el territorio peruano

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria fue su decisión de visitar personalmente las comunidades que formaban parte de su jurisdicción eclesiástica.

Sus recorridos comprendieron territorios que actualmente pertenecen a diferentes regiones del Perú. Los viajes fueron largos y exigentes, con desplazamientos por caminos difíciles y localidades alejadas.

El llamado Libro de visitas de Santo Toribio de Mogrovejo constituye una fuente histórica para conocer esos recorridos y las características de las comunidades que encontró. El documento recoge información geográfica, lingüística, demográfica, religiosa y administrativa de numerosos pueblos.

Su labor demuestra que el arzobispo no limitó su trabajo a la sede de Lima, sino que buscó mantener contacto directo con las poblaciones bajo su responsabilidad.

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Aprendió lenguas indígenas para acercarse a los pueblos originarios

Otro aspecto fundamental de su legado fue su preocupación por comunicarse con las comunidades en sus propios idiomas.

Santo Toribio comprendió que la evangelización requería conocer las lenguas y las culturas de las poblaciones a las que se dirigía. Por eso, aprendió idiomas originarios y promovió materiales religiosos que permitieran transmitir el mensaje cristiano sin depender exclusivamente del castellano.

El papa León XIV destacó precisamente esta dimensión durante su encuentro con el mundo universitario en Chiclayo.

«Santo Toribio aprendió las lenguas de las personas a las que servía, anunciando el Evangelio en su cultura y escribiendo para ellos un catecismo, que fue uno de los primeros de América en lenguas nativas», expresó.

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Su trabajo también estuvo relacionado con la defensa de la dignidad de los indígenas frente a situaciones de explotación y discriminación.

¿Cuándo murió y dónde están sus restos?

El papa León XIV y Santo Toribio de Mogrovejo flanquean el mapa de Perú en una composición que evoca el vínculo pastoral de ambos prelados con el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santo Toribio falleció el 23 de marzo de 1606 en Zaña, Lambayeque, mientras realizaba una visita pastoral. Tenía 68 años y había dedicado más de dos décadas al gobierno de la arquidiócesis de Lima.

Después de su muerte, sus restos fueron trasladados a Lima. Actualmente reposan en la Catedral de Lima, aunque Zaña conserva una importancia histórica por haber sido el escenario de sus últimos días.

¿Cuándo fue canonizado Santo Toribio de Mogrovejo?

Fue canonizado el 10 de diciembre de 1726 por el papa Benedicto XIII, más de un siglo después de su fallecimiento. En 2026 se cumplen 300 años de ese acontecimiento, motivo por el cual la Iglesia promueve distintas actividades jubilares.

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Su figura también es reconocida como patrono del episcopado latinoamericano.

La visita de León XIV a Zaña permitirá recuperar su legado y recordar que su importancia no se encuentra únicamente en su condición de santo, sino también en una trayectoria pastoral que estuvo marcada por el contacto con los pueblos, la defensa de los más vulnerables y la preocupación por la formación religiosa y cultural.

El mensaje del pontífice en Chiclayo ha vuelto a poner en primer plano esas características: una Iglesia cercana a las personas, que reconoce sus culturas y que trabaja por la justicia y la dignidad humana.

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