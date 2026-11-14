Papa León XIV en Cajamarca: ¿Cuál será la temperatura de Santa Cruz de Succhabamba este sábado 14 de noviembre?

La misa en Santa Cruz de Succhabamba está programada para las 11 a. m. y reunirá a fieles de distintas comunidades de la región - Créditos: Andina.

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Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, recibirá este sábado 14 de noviembre al papa León XIV como parte de su recorrido por el norte del Perú. La jornada estará marcada por condiciones meteorológicas que los asistentes deberán considerar, pues el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) incluyó a esta provincia en una advertencia de peligro extremo por precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico para la localidad, el termómetro llegará a los 30 °C durante el día y descenderá hasta los 19 °C. En las primeras horas se esperan valores moderados: a las 7 a. m. se estiman 21 °C y, dos horas después, 25 °C. Cerca de las 11 a. m., la previsión alcanza los 28 °C, mientras que alrededor de la 1 p. m. podría registrarse el punto más alto.

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El calor coincidirá con una elevada posibilidad de lluvias. El reporte señala un 98 % de probabilidad de precipitaciones y contempla chubascos acompañados de tormentas eléctricas. La primera franja con actividad aparece alrededor del mediodía, cuando se esperan 28 °C; luego, el riesgo vuelve a presentarse a las 3 p. m., con 26 °C. Para las 6 p. m. también se prevén descargas, en un ambiente cercano a los 23 °C.

La radiación solar será otro aspecto que deberán tomar en cuenta los fieles. El portal meteorológico muestra un índice ultravioleta de 15, clasificado como extremadamente alto al mediodía. Quienes permanezcan al aire libre durante varias horas deberían considerar medidas de protección frente a la exposición directa y mantenerse atentos a los cambios del tiempo.

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El Observatorio Nacional del Tiempo, Agua y Clima permite consultar las temperaturas, lluvias, radiación UV y alertas meteorológicas de las ciudades incluidas en el recorrido del santo padre: Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa - Créditos: Captura de pantalla de Senamhi.

Senamhi advierte peligro extremo por precipitaciones en Santa Cruz

A este escenario se suma el aviso meteorológico N.º 464, emitido por el Senamhi, que establece el nivel extremo para Cajamarca este sábado. La alerta comprende 13 provincias: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Esta última figura expresamente entre las jurisdicciones incluidas en el documento oficial.

La advertencia estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del 14 de noviembre. En la escala de la institución, la categoría extrema corresponde a la previsión de fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Ante ese panorama, el organismo recomienda extremar las precauciones, seguir la evolución atmosférica y cumplir las indicaciones de las autoridades. El documento no precisa cuánto podría llover en el punto exacto de la celebración ni confirma que una tormenta ocurrirá durante la misa.

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Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, recibirá al papa León XIV este sábado 14 de noviembre con temperaturas que podrían alcanzar los 30 °C durante la jornada - Créditos: Andina/Vatican News.

¿Dónde consultar el pronóstico para las ciudades que visitará el papa?

Los ciudadanos pueden revisar estos datos directamente en la página oficial del Senamhi. La entidad habilitó un pequeño apartado dentro de su portal para que los feligreses consulten las condiciones previstas en las ciudades que forman parte del itinerario de León XIV. Allí pueden seleccionar cada localidad y observar los valores térmicos, el panorama por horas, los índices UV y los avisos meteorológicos correspondientes.

Este espacio permite consultar información de los destinos contemplados en el recorrido papal, como Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Así, los usuarios pueden verificar los datos específicos de cada ciudad, en lugar de recurrir únicamente a un pronóstico general de Cajamarca.

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Para acceder, deben ingresar al Observatorio Nacional del Tiempo, Agua y Clima del Senamhi y ubicar la sección dedicada al viaje del santo padre (LINK). La herramienta también muestra las previsiones de los días siguientes, información útil para organizar los traslados y adoptar medidas según el destino. Debido a que los reportes pueden actualizarse, conviene consultarlos nuevamente antes de salir hacia las actividades programadas.

Actividades del papa León XIV este 14 de noviembre

El papa León XIV visitará Santa Cruz de Succhabamba este sábado 14 de noviembre como parte de su recorrido pastoral por el norte del Perú. Estas son las actividades previstas en la provincia cajamarquina:

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9:10 a. m. : salida en helicóptero desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, con destino a Santa Cruz de Succhabamba.

9:50 a. m. : llegada del santo padre al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

11:00 a. m. : celebración de la santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, donde el pontífice pronunciará la homilía.

1:15 p. m. : partida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba para retornar a Chiclayo.

2:00 p. m.: aterrizaje en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, con lo que concluirá su visita a Cajamarca.