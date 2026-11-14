Papa León XIV visitó la capilla San Óscar Romero en Chiclayo: este fue su discurso completo en el templo que ayudó a construir como obispo

Transmisión televisiva del traslado y la llegada de la comitiva del papa León XIV al sector El Bosque en el distrito de La Victoria, Chiclayo. El convoy vehicular se desplaza por las calles resguardado por agentes policiales y personal de seguridad ante una multitud de personas apostadas en las vías. Finalmente, el vehículo principal arriba a los exteriores de la capilla San Óscar Romero, donde el pontífice desciende para ingresar al recinto religioso.

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El papa León XIV regresó a uno de los lugares que marcaron su paso por la diócesis de Chiclayo. Este viernes 13 de noviembre, el pontífice realizó una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, ubicada en el centro poblado El Bosque, en el distrito de La Victoria, un templo cuya reconstrucción impulsó durante su etapa como obispo y que quedó listo pocos días antes de su llegada al Perú.

Durante el encuentro, Robert Francis Prevost saludó a los integrantes de la comunidad religiosa, agradeció a quienes hicieron posible levantar el nuevo recinto y recordó las oraciones que recibió durante su reciente recuperación de salud. También dirigió unas palabras a los fieles sobre la misión de la Iglesia, la importancia de compartir la fe y el compromiso de continuar transmitiendo el amor de Dios entre generaciones.

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La visita tuvo un significado especial para el Santo Padre, quien mantuvo un vínculo cercano con este sector de Chiclayo durante sus años de servicio pastoral. En su discurso, destacó la importancia de construir comunidad y trabajar juntos para continuar la misión de la Iglesia. Al finalizar, invitó a los presentes a ponerse de pie para rezar el Padre Nuestro y les impartió una bendición.

Pope Leo waves to attendees as he visits the San Oscar A. Romero Chapel during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV regresó a la capilla que ayudó a reconstruir durante su etapa como obispo de Chiclayo

La visita privada del pontífice se realizó en la capilla San Óscar A. Romero, ubicada en el barrio de El Bosque, en el distrito de La Victoria. Aunque la actividad no formó parte de las celebraciones multitudinarias de su recorrido por Chiclayo, numerosos vecinos se congregaron alrededor del templo para recibir nuevamente a quien fuera su obispo durante ocho años.

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El antiguo recinto religioso presentaba un avanzado deterioro después de más de tres décadas de funcionamiento. Pese a los intentos de distintos sacerdotes por conseguir los recursos necesarios para remodelarlo, el presupuesto resultaba insuficiente para concretar una reconstrucción integral.

La iniciativa tomó impulso gracias a la participación de Robert Prevost y del sacerdote Edgard Rimaycuna, quien fue su secretario personal. Ambos buscaron el apoyo de benefactores extranjeros para financiar la construcción de una nueva capilla. El proyecto permitió levantar un templo desde cero, con un diseño moderno y amplios ventanales que conectan el espacio religioso con las viviendas del vecindario.

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Pope Leo visits the San Oscar A. Romero Chapel during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Discurso completo del papa León XIV durante su encuentro con los fieles

“Queridos hermanos, queridas hermanas. A Monseñor Edinson, Obispo de esta querida Diócesis de Chiclayo, al Padre Alonso, párroco de la Parroquia de San José Obrero, y a todos los miembros de esta comunidad de la Capilla San Óscar Romero, les deseo muy buenas tardes.”

“Cuán hermoso es, de verdad, es una bendición de Dios encontrarme aquí con ustedes. Estoy muy agradecido a Dios. Estoy muy agradecido también a todos aquellos, tantos aquí presentes, que han colaborado para hacer realidad el sueño de esta nueva capilla dedicada a San Óscar Romero. Gracias a todos los que han participado en este proyecto.”

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“Quiero agradecer, al mismo tiempo, a toda la comunidad por sus oraciones por mi salud. Y como saben, hace apenas un mes que tuve que ser operado, y Dios, con su gracia, ha sido grande. Yo sé que las oraciones de ustedes y de muchísimas personas más han ayudado a que este servidor se recupere y que esté aquí hoy presente entre ustedes. Muchas gracias.”

El Papa León XIV asiste a una reunión sobre los desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de Armas de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. La visita marca la tercera y última etapa del viaje apostólico del pontífice a Sudamérica, que se desarrolla del 06 al 17 de noviembre. (Papa) EFE/DANIEL DAL ZENNARO

“Jesucristo vino para darnos la salvación y dio su vida muriendo en la cruz, para que nosotros tuviéramos la salvación, la vida eterna. Pero nos invita a todos a entrar en la experiencia de formar parte de su Iglesia, a ser hermanas y hermanos todos unidos en la Iglesia para continuar la misión que Él empezó, pero que quiere que nosotros continuemos. Y nos llama a todos los bautizados, cada uno según su vocación, los obispos, los sacerdotes, los consagrados y también los fieles laicos, a participar todos en la comunión que es la Iglesia para anunciar la Buena Nueva, para compartir nuestra fe y continuar transmitiendo de unos a otros, de generación en generación, entre vecinos, entre familiares, el amor de Dios. Compartir esta gran noticia de que Jesús camina siempre con nosotros.”

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“La breve visita de hoy se pudo acomodar en medio de tantas otras cosas, pero que yo realmente quería hacer, porque debe ser señal de esta cercanía, de este deseo de formar comunidad y de colaborar, de cooperar siempre, trabajando juntos para continuar la misión de la Iglesia.”

“Vamos a rezar: los invito a todos ustedes a ponerse de pie para rezar la oración que Jesús nos enseñó. Y les ofrezco muy humildemente la bendición de Dios a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus seres queridos, porque creemos y sabemos que Jesucristo está con nosotros.”

“Oremos: Padre nuestro...”

“¡Que viva Cristo!”

Multitudinaria y espectacular bienvenida al Papa León XIV en las Pampas de Pimentel. Miles de personas saludan al Santo Padre en el papamóvil

San Óscar Arnulfo Romero fue asesinado mientras celebraba una misa en El Salvador

La capilla de Chiclayo lleva el nombre de San Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, en El Salvador, reconocido internacionalmente por su defensa de los derechos humanos y su denuncia de la violencia contra las poblaciones más vulnerables. Durante su labor pastoral recibió el apelativo de “la voz de los sin voz” por su compromiso con las comunidades afectadas por la represión y la pobreza.

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Nacido en 1917 en Ciudad Barrios, Romero asumió el arzobispado de San Salvador en 1977. Su postura frente a la violencia política se hizo más firme después del asesinato del sacerdote jesuita Rutilio Grande, ocurrido ese mismo año. Desde entonces, utilizó sus homilías dominicales para denunciar los abusos militares, las desapariciones forzadas y los ataques contra campesinos y sectores vulnerables.

Pope Leo visits the San Oscar A. Romero Chapel during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Su compromiso con estas comunidades terminó convirtiéndolo en víctima de la violencia que condenaba. El 24 de marzo de 1980, fue asesinado de un disparo al corazón mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador. El papa Francisco lo beatificó en 2015 y lo canonizó el 14 de octubre de 2018.

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Su figura inspiró la dedicación del templo chiclayano, que se convirtió en uno de los proyectos pastorales impulsados por Prevost durante su gestión episcopal. Antes de partir a Roma, el entonces obispo pidió que la comunidad no dejara de lado la obra y solía repetir: “No se olvide de la capilla”. Su regreso como pontífice, años después, permitió reencontrarse con los vecinos y con el espacio religioso cuya construcción ayudó a hacer realidad.