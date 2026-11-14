Perú

Papa León XIV en Cajamarca: ¿A qué hora llegará a Santa Cruz de Succhabamba este sábado 14 de noviembre?

Robert Prevost mantiene un vínculo especial con las comunidades del norte del Perú por los años que ejerció como obispo de Chiclayo

El papa viajará en helicóptero desde Chiclayo hacia Cajamarca, luego de participar en la coronación de la Virgen Inmaculada (Tiziana FABI / AFP)
El papa viajará en helicóptero desde Chiclayo hacia Cajamarca, luego de participar en la coronación de la Virgen Inmaculada (Tiziana FABI / AFP)
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El papa León XIV llegará este sábado 14 de noviembre a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, a las 9:50 a. m., como parte de su recorrido por el norte del Perú. El pontífice se trasladará en helicóptero desde Chiclayo hacia esta localidad de la provincia de Santa Cruz, donde presidirá una celebración eucarística ante cientos de fieles. El horario forma parte del programa oficial de su visita apostólica al país.

La jornada comenzará horas antes en Lambayeque. A las 8:00 a. m., el santo padre participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Tras culminar esta ceremonia religiosa, se dirigirá a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo para continuar con su desplazamiento hacia territorio cajamarquino.

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De acuerdo con el itinerario difundido por la Santa Sede, el despegue está previsto para las 9:10 a. m. El vuelo tendrá como destino el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba, donde se calcula el aterrizaje 40 minutos después. Este punto constituye la puerta de ingreso del líder de la Iglesia católica a una zona que guarda especial significado dentro de su trayectoria pastoral en el Perú.

La Fuerza Aérea del Perú realizó vuelos de reconocimiento y ensayos en helicópteros MI-17 para preparar el traslado del papa León XIV desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La misión está programada para el sábado 14 de noviembre y contempla un recorrido aéreo de aproximadamente 40 minutos.

¿Dónde estará León XIV en Cajamarca?

El lugar elegido para la actividad principal será la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, ubicada en la provincia homónima. En ese lugar, se desarrollará la santa misa a partir de las 11:00 a. m., según el programa oficial. La celebración contará con la homilía del obispo de Roma y congregará a personas provenientes de distintas comunidades de la región.

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La visita tiene además una dimensión especial para Robert Prevost, nombre de nacimiento del actual pontífice. Antes de asumir el papado, desarrolló durante varios años una labor pastoral en el norte peruano como obispo de Chiclayo. Su vínculo con comunidades de esta parte del país explica el carácter de reencuentro que adquiere su retorno a Santa Cruz de Succhabamba.

El encuentro religioso será uno de los momentos más importantes de la agenda del sábado. La programación establece que la misa culminará antes del siguiente traslado del religioso, quien volverá al helipuerto para abordar nuevamente una aeronave con dirección a Lambayeque. De esta manera, la visita a Cajamarca tendrá una duración aproximada de algunas horas dentro de una jornada marcada por diversos compromisos pastorales.

El pontífice aterrizará en Santa Cruz de Succhabamba tras despegar de Chiclayo a las 9:10 a. m., según el itinerario oficial (Imagen Ilustrativa Infobae/AFP)
El pontífice aterrizará en Santa Cruz de Succhabamba tras despegar de Chiclayo a las 9:10 a. m., según el itinerario oficial (Imagen Ilustrativa Infobae/AFP)

¿A qué hora regresa a Chiclayo?

Después de la celebración, León XIV partirá de Santa Cruz de Succhabamba a las 1:15 p. m. El helicóptero emprenderá el retorno hacia la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, donde el aterrizaje está programado para las 2:00 p. m. Con ello concluirá su paso por Cajamarca antes de continuar con las actividades previstas durante la tarde.

Más adelante, el santo padre acudirá al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. El encuentro de oración con la comunidad católica está fijado para las 5:30 p. m. y se realizará con motivo de la clausura del Año Jubilar dedicado a los 300 años de la canonización del arzobispo de Lima. Este será su último compromiso oficial del sábado en el norte peruano.

¿Cuáles son las actividades de León XIV en Chiclayo?

La agenda del papa continuará el domingo 15 de noviembre con su salida de Chiclayo rumbo a Cusco. El vuelo está programado para las 7:50 a. m. desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo y su llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete está prevista para las 10:00 a. m., de acuerdo con el itinerario difundido por la Santa Sede.

Una vez en la ciudad imperial, el pontífice se trasladará al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde sostendrá, desde las 10:30 a. m., un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular. Posteriormente, a las 11:45 a. m., participará en la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Luego de sus actividades en Cusco, León XIV abordará un avión a la 1:05 p. m. con destino a Pucallpa. El aterrizaje en el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo está previsto para las 2:30 p. m. La visita a la Amazonía peruana incluirá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

La jornada en Ucayali continuará a las 4:45 p. m. con una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Esta celebración será uno de los últimos actos públicos del recorrido papal por el interior del país antes de su retorno a Lima. El avión partirá de Pucallpa a las 7:05 p. m. y llegará a la Base Aérea del Callao a las 8:20 p. m.

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