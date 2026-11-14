Perú

Resultados del Gana Diario de este viernes 13 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar Gana Diario solo necesitas un sol y recibe premios desde los dos aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los resultados de su más reciente sorteo difundidos por La Tinka.

Fecha del sorteo: viernes 13 de noviembre de 2026

PUBLICIDAD

Número del sorteo: 4764

Resultados: 09,30,26,21,32

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

PUBLICIDAD

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Bolivia 2-0: goles y resumen del triunfo de la ‘bicolor’ en amistoso disputado en Matute por fecha FIFA 2026

Con goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro, el equipo de Mano Menezes logró importante resultado que sirve para lo anímico tras malos resultados en Norteamérica. La próxima fecha FIFA será en marzo de 2027

Perú vs Bolivia 2-0: goles y resumen del triunfo de la ‘bicolor’ en amistoso disputado en Matute por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos imperdibles: Perú se medirá con Bolivia en Matute, Argentina hará lo suyo con Uruguay en La Bombonera, y mucho más

Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Golazo de Maxloren Castro con remate colocado desde fuera del área para 2-0 de Perú vs Bolivia en amistoso por fecha FIFA 2026

El futbolista de Sporting Cristal sacó rédito de los minutos que le brindó Mano Menezes y venció la portería de Carlos Lampe para celebrar su primera diana con la ‘bicolor’

Golazo de Maxloren Castro con remate colocado desde fuera del área para 2-0 de Perú vs Bolivia en amistoso por fecha FIFA 2026

Papa León XIV culmina su primer día en Chiclayo: así fue su regreso a la ciudad donde fue obispo

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Miles de fieles lo recibieron en Lambayeque, en una visita marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su labor pastoral

Papa León XIV culmina su primer día en Chiclayo: así fue su regreso a la ciudad donde fue obispo

Christian Domínguez celebra los 18 años de su hija Camila y comparte tierna dedicatoria: “Llegaste a alegrar mi vida”

El cantante dedicó un extenso mensaje a Camila por su mayoría de edad y destacó que su hija cambió su vida desde que nació.

Christian Domínguez celebra los 18 años de su hija Camila y comparte tierna dedicatoria: “Llegaste a alegrar mi vida”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

JNE ordena proclamar a segundas regidoras electas de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez celebra los 18 años de su hija Camila y comparte tierna dedicatoria: “Llegaste a alegrar mi vida”

Christian Domínguez celebra los 18 años de su hija Camila y comparte tierna dedicatoria: “Llegaste a alegrar mi vida”

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora es el velatorio del cómico ambulante?

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

DEPORTES

Perú vs Bolivia 2-0: goles y resumen del triunfo de la ‘bicolor’ en amistoso disputado en Matute por fecha FIFA 2026

Perú vs Bolivia 2-0: goles y resumen del triunfo de la ‘bicolor’ en amistoso disputado en Matute por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Golazo de Maxloren Castro con remate colocado desde fuera del área para 2-0 de Perú vs Bolivia en amistoso por fecha FIFA 2026

Gol de Gianluca Lapadula, con remate potente, en Perú vs Bolivia por amistoso de fecha FIFA 2026

“He bajado veinte kilos”: la confesión de Fernanda Tomé que despeja dudas sobre su estado físico de cara a su debut con Deportivo Soan