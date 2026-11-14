Perú

Papa León XIV en Lima: Más de 130 personas requirieron atención médica durante las actividades del santo padre

EsSalud desplegó brigadas, módulos sanitarios y ambulancias en la Plaza de Armas y el Estadio Nacional por la concentración de fieles y las altas temperaturas

Más de 130 personas recibieron atención médica durante actividades de León XIV en Lima.
Más de 130 personas recibieron atención médica durante actividades de León XIV en Lima.
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Más de 130 personas recibieron atención médica durante las actividades del papa León XIV en Lima. EsSalud informó que brindó 139 atenciones a fieles en la Plaza de Armas y el Estadio Nacional, donde se concentraron asistentes para acompañar la agenda del pontífice.

Los casos estuvieron asociados, sobre todo, al calor, el agotamiento, la deshidratación y alteraciones de la presión arterial.

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La institución desplegó puestos médicos de avanzada y módulos satelitales de Hospital Perú en zonas estratégicas. Más de 16 médicos, enfermeros y técnicos asistenciales integraron las brigadas encargadas de dar primeros auxilios, evaluar a los pacientes y responder ante eventuales emergencias. El Servicio de Transporte Asistido de Emergencia también mantuvo cuatro ambulancias tipo II y 12 profesionales para estabilizar a quienes requirieran traslado.

Vista aérea de una plaza con jardines, palmeras y una multitud congregada junto a una catedral blanca y edificios históricos
Más de cuarenta mil personas se reúnen en la Plaza de Armas de Lima junto a la Catedral durante un encuentro con el papa León XIV. (Infobae Perú)

EsSalud instaló módulos médicos y movilizó ambulancias en Lima

El despliegue fue dispuesto por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, ante la llegada de miles de personas a los dos puntos de reunión. Óscar Alfredo Broggi, gerente de Oferta Flexible, señaló que las brigadas y ambulancias acudieron con capacidad para resolver malestares y derivar casos si las condiciones lo exigían.

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“EsSalud se hizo presente con los puntos médicos de nuestro hospital itinerante y la capacidad de respuesta de las ambulancias del STAE para brindar un auxilio oportuno. Nuestro compromiso con los miles de fieles es ofrecerles tranquilidad, reforzando las acciones de prevención y atención para garantizar su bienestar durante esta multitudinaria manifestación de fe en honor al papa León XIV”, destacó Broggi.

En la Plaza de Armas, Manuel Torres presentó una alteración de la presión arterial mientras aguardaba el paso del papa. El personal sanitario lo evaluó y logró estabilizarlo.

“Me controlaron la presión a tiempo. Agradezco la amabilidad y el buen trato de los profesionales, especialmente en medio de tanta concurrencia”, manifestó el adulto mayor.

Vista general de un estadio lleno de personas con luces en las gradas, frente a un escenario central iluminado y una pasarela
Miles de asistentes con luces llenan las tribunas del Estadio Nacional durante la vigilia juvenil encabezada por el papa León XIV en Perú.

Adultos mayores y jóvenes fueron atendidos durante la concentración de fieles

En el Estadio Nacional, Camila Salazar sufrió una descompensación en medio del calor y la aglomeración. Las brigadas médicas la atendieron y, tras la evaluación, se recuperó del malestar. “Gracias a la atención oportuna del personal pude recuperarme. Su presencia es muy importante”, expresó la joven.

EsSalud indicó que sus equipos estuvieron preparados para atender a adultos mayores y jóvenes, quienes presentaron los cuadros registrados durante la jornada. Las ambulancias permanecieron disponibles para traslados a establecimientos de mayor complejidad cuando resultara necesario. La institución instaló módulos para facilitar el acceso de asistentes a la atención. El operativo se mantuvo activo durante actividades previstas en ambos puntos limeños.

Itinerario sábado 14 de noviembre: visita a Cajamarca y regreso a Chiclayo

  • 08:00 horas: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.
  • 09:10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba.
  • 09:50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
  • 11:00 horas: santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.
  • 13:15 horas: salida en helicóptero hacia Chiclayo.
  • 14:00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 17:30 horas: encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del mismo nombre.

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