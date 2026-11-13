Chiclayo se rinde ante el papa León XIV: 15 kilómetros de calles abarrotadas de fieles para recibirlo en su regreso a casa

Los chiclayanos dieron multitudinario recibimiento al Papa León XIV en su paseo rumbo a las pampas de Pimentel

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Chiclayo no quiso perderse el regreso de uno de los suyos. Las calles se transformaron en un inmenso corredor de bienvenida por donde miles de personas esperaron durante horas el paso del papa León XIV. No importó el intenso sol, la espera prolongada ni la distancia. Desde las primeras horas de la mañana, familias enteras comenzaron a ocupar las veredas y los espacios habilitados a lo largo de la ruta para conseguir unos segundos frente al pontífice que regresaba a la tierra donde construyó una parte importante de su historia pastoral.

Una multitud congregada en las calles de Chiclayo da la bienvenida a la caravana de vehículos durante la visita apostólica del papa León XIV.

Fueron aproximadamente 15 kilómetros de recorrido hacia las Pampas de Pimentel los que estuvieron abarrotados de personas. A ambos lados de la vía, una multitud formó un interminable cordón humano para saludar al Santo Padre. Niños subidos sobre los hombros de sus padres, madres que sostenían a sus pequeños, adultos mayores apoyados en sus familiares y jóvenes con teléfonos celulares en alto aguardaban el paso de la comitiva papal.

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La escena tenía algo de celebración popular y de reencuentro familiar. Los globos amarillos y blancos se levantaban entre la multitud, las sombrillas de distintos colores protegían a los asistentes del calor y decenas de manos se extendían hacia la caravana con la esperanza de conseguir una mirada, un saludo o una bendición.

Una multitud congregada junto a una avenida saluda el paso de la comitiva del papa León XIV durante su visita apostólica en Chiclayo.

Cuando comenzaron a aparecer los primeros vehículos de seguridad, la emoción se hizo todavía más evidente. Los gritos se multiplicaron, los aplausos se intensificaron y cientos de personas levantaron sus celulares para registrar el momento. La comitiva avanzaba lentamente entre dos verdaderas murallas humanas que no dejaban de saludar.

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Faithful gather along the route Pope Leo travels to celebrate Mass near the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

15 kilómetros de emoción: Chiclayo salió a las calles para recibirlo

El recorrido hacia las Pampas de Pimentel estuvo marcado por una multitud que parecía no tener fin. Desde las zonas urbanas hasta los tramos rodeados de árboles, los fieles se distribuyeron a lo largo de la vía para no perderse el paso del Papa.

Las imágenes de la transmisión oficial muestran vehículos de seguridad avanzando entre una multitud que ocupa prácticamente ambos lados de la carretera. Una camioneta blanca encabeza algunos tramos de la caravana, seguida por otros vehículos y unidades que acompañan el desplazamiento del pontífice.

Una multitud congregada en las calles de Chiclayo saluda a la comitiva del papa León XIV durante su visita apostólica.

Pero las miradas no estaban puestas en los automóviles. Todos buscaban al Santo Padre. Las personas se inclinaban hacia las vallas, levantaban los brazos, agitaban globos y sostenían fotografías religiosas. Algunos intentaban acercarse lo máximo posible al paso de la comitiva, mientras efectivos policiales y personal de seguridad mantenían despejado el corredor central.

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En determinados sectores, la multitud era tan numerosa que las veredas y los espacios laterales quedaron completamente ocupados. Los aplausos acompañaban el desplazamiento de los vehículos y los gritos de alegría se escuchaban a medida que la caravana se acercaba.

Una multitud congregada en las calles de Chiclayo da la bienvenida a la caravana de vehículos durante la visita apostólica del papa León XIV.

La bienvenida no fue una concentración aislada en un punto específico. Se extendió por kilómetros, convirtiendo el trayecto hacia la explanada en una demostración del vínculo que Chiclayo mantiene con Robert Prevost.

Niños, madres y adultos mayores: nadie quiso perderse su paso

Entre la multitud había historias de todas las edades. Los niños fueron protagonistas de una jornada en la que sus padres hicieron lo posible para que pudieran ver al pontífice. Algunos fueron levantados sobre los hombros, mientras otros agitaban globos amarillos y blancos o extendían sus pequeñas manos hacia la carretera.

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Las madres también ocuparon un lugar importante en esta bienvenida. Varias acudieron con sus hijos, algunas con bebés en brazos, buscando un espacio desde donde pudieran observar el paso del Papa. Las sombrillas rosadas, verdes, moradas y azules se convirtieron en una imagen recurrente a lo largo del recorrido, mientras las familias intentaban protegerse del sol sin perder la oportunidad de saludarlo.

A child dressed as Pope Leo waits along the route Pope Leo travels to celebrate Mass near the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Los adultos mayores, por su parte, protagonizaron algunas de las escenas más emotivas. Muchos aguardaron de pie, apoyados en sus familiares o detrás de las vallas. Para algunos, volver a ver a Robert Prevost tenía un significado especial: recordaban al religioso que conocieron durante sus años de servicio en Chiclayo y que ahora regresaba como cabeza de la Iglesia católica.

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Hubo quienes no pudieron contener las lágrimas. La emoción de verlo pasar, aunque fuera durante unos segundos y desde cierta distancia, provocó escenas de llanto, aplausos y oraciones. Algunas personas juntaban las manos en señal de plegaria; otras levantaban los brazos y pronunciaban su nombre mientras la caravana continuaba avanzando.

No todos buscaban una fotografía. Para muchos, bastaba con verlo, confirmar que estaba nuevamente en Chiclayo y recibir su bendición a la distancia.

Faithful cheer as they gather along the route Pope Leo travels to celebrate Mass near the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Globos amarillos, sombrillas y celulares: las imágenes de una bienvenida multitudinaria

El amarillo y el blanco destacaron entre la multitud. Decenas de globos de esos colores se elevaron sobre las cabezas de los asistentes y acompañaron el desplazamiento de la comitiva. Los teléfonos celulares, por su parte, se convirtieron en una extensión de los brazos: todos querían guardar una imagen del regreso del pontífice.

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La transmisión de Vatican Media permitió observar la dimensión de la bienvenida. Desde tomas elevadas se apreciaba cómo la multitud se extendía por ambos lados de la vía, formando un corredor humano que acompañó durante kilómetros el recorrido hacia Pimentel.

Grabación registrada desde un vehículo en movimiento que muestra a numerosas personas apostadas en las bermas y aceras de una vía urbana. Los asistentes, entre los que se observan familias y agentes de la Policía Nacional, portan globos, carteles y banderas de colores mientras observan y saludan el paso de la caravana. El trayecto recorre tramos arbolados y zonas residenciales donde el público permanece alineado de forma continua.

En algunos sectores, los asistentes agitaban banderas y levantaban carteles. En otros, los aplausos y los gritos se mezclaban con las expresiones de alegría de quienes veían acercarse los vehículos oficiales.

La escena se repetía una y otra vez: personas que esperaban bajo el sol, niños levantados para alcanzar una mejor vista, adultos mayores que extendían sus manos y familias enteras que celebraban el paso de la comitiva.

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La expectativa era compartida. Chiclayo quería demostrarle al Papa que su regreso no había pasado inadvertido y que el cariño construido durante sus años en Lambayeque seguía presente.

Faithful cheer as they gather along the route Pope Leo travels to celebrate Mass near the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

De obispo de Chiclayo a papa León XIV: el regreso que movilizó a Lambayeque

La dimensión de esta bienvenida se explica por la historia que une a Robert Prevost con la región. El religioso estadounidense llegó al Perú y desarrolló una extensa labor pastoral en Chiclayo. Fue obispo de esta diócesis entre 2015 y 2023, periodo durante el cual mantuvo contacto con comunidades, parroquias y fieles de Lambayeque.

Su partida de la ciudad en 2023 marcó el final de una etapa para quienes lo conocieron como pastor de su diócesis. Sin embargo, su elección como papa León XIV, en mayo de 2025, transformó aquella historia en un acontecimiento de alcance mundial.

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Faithful hold yellow and white balloons as they wait for the arrival of Pope Leo XIV outside Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo Air Base in Chiclayo, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Ahora, tres años después de dejar Chiclayo, regresa convertido en el sucesor de Pedro. La ciudad que lo conoció como Robert Prevost lo recibe con una multitudinaria demostración de afecto.

Por eso, los 15 kilómetros de personas esperando su paso representan mucho más que una bienvenida protocolar. Son la expresión de una relación construida durante años y que hoy adquiere una dimensión distinta.

Una caravana vehicular avanza por una calle de Chiclayo entre personas congregadas para recibir al papa León XIV durante su visita apostólica.

El destino: las Pampas de Pimentel, escenario de su primera misa en Chiclayo

Mientras la multitud lo saludaba a lo largo del trayecto, el destino de la comitiva era las Pampas de Pimentel, donde el Santo Padre presidirá su primera celebración eucarística en Chiclayo durante esta visita apostólica.

Allí, miles de fieles habían comenzado a instalarse desde la noche anterior. Algunos realizaron vigilias y pasaron la madrugada en la explanada; otros caminaron varios kilómetros durante la mañana para conseguir un lugar desde donde participar de la misa.

La llegada del pontífice representa el momento culminante de una espera que comenzó mucho antes de su desplazamiento. En el lugar lo aguardan familias, peregrinos y personas que viajaron desde distintos puntos para participar de una celebración que consideran histórica.

Faithful cheer as they gather along the route Pope Leo travels to celebrate Mass near the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

La jornada tiene dos escenarios inseparables: las calles de Chiclayo, convertidas en un interminable corredor de bienvenida, y las Pampas de Pimentel, donde miles de personas esperan compartir la primera misa del Papa en la ciudad que fue su hogar pastoral.

El recorrido de León XIV demuestra que su regreso no es el de un visitante cualquiera. Es el retorno de alguien que dejó una huella en esta región y que hoy vuelve con una responsabilidad universal.

Faithful cheer as they gather along the route Pope Leo travels to celebrate Mass near the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Quince kilómetros de calles abarrotadas, miles de manos levantadas, globos amarillos y blancos, niños que buscaban verlo por primera vez y adultos que aguardaron durante años la oportunidad de reencontrarse con él. Chiclayo salió a las calles para recibir al Papa. Y en medio de los aplausos y las lágrimas, volvió a llamar suyo a Robert Prevost.