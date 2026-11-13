“Gracias por volver a casa”: el emotivo saludo del capitán de LATAM Perú al papa León XIV antes de despegar rumbo a Chiclayo

El comandante del vuelo de LATAM Perú que trasladó al pontífice desde Lima hasta Chiclayo le dedicó unas palabras de bienvenida antes del despegue. En su mensaje, destacó los más de 20 años de vida y servicio de Robert Prevost en el país y calificó su regreso a Lambayeque como un reencuentro con su hogar.

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Un viaje de poco más de una hora hacia el norte del país está acompañado de un mensaje que convierte el trayecto en un momento especial. Antes de despegar rumbo a Chiclayo, este viernes 13 de noviembre, el capitán del avión de LATAM Perú que trasladó al papa León XIV le dedicó un emotivo saludo de bienvenida, en el que recordó el vínculo que el pontífice construyó con el Perú durante más de dos décadas de servicio religioso.

El anuncio, realizado desde la cabina de mando y dirigido al Santo Padre y a los pasajeros, estuvo cargado de referencias a la historia personal de Robert Francis Prevost con el país. El comandante destacó que Chiclayo no representa solamente un destino dentro de su itinerario, sino una ciudad que fue su hogar y que ocupa un lugar entrañable en su vida.

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“En nombre de todo LATAM, es para mí un honor dar la bienvenida a este vuelo especial con destino a Chiclayo, Santo Padre. Después de más de 20 años de su vida y servicio en el Perú, su regreso a casa hace que este vuelo sea muy especial y nos llena de honor ser parte de esta historia”, expresó el capitán.

Sus palabras hicieron referencia a una etapa fundamental en la trayectoria del actual líder de la Iglesia católica, quien desarrolló buena parte de su labor pastoral en territorio peruano y mantuvo una relación especialmente cercana con las comunidades del norte.

Avión que trasladará al papa León XIV de Lima a Chiclayo

“Chiclayo fue también su hogar”: el mensaje del capitán al pontífice

Durante su intervención, el comandante también dedicó unas palabras a la ciudad que esperaba la llegada del Santo Padre. Destacó su riqueza cultural y recordó que Lambayeque fue uno de los lugares donde Prevost desarrolló su ministerio religioso antes de asumir responsabilidades en el Vaticano.

“Chiclayo, tierra al norte de nuestro país, llena de cultura, que fue también su hogar y ocupa un lugar entrañable en su historia. Estamos convencidos de que su gente lo recibirá con inmenso cariño y fe”, manifestó.

La referencia a la ciudad tuvo un significado especial por la historia que une a León XIV con Lambayeque. Robert Prevost fue administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo desde 2014 y posteriormente asumió como obispo en 2015, responsabilidad que desempeñó hasta enero de 2023.

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Durante esos años recorrió comunidades, acompañó a sacerdotes y religiosos, participó en celebraciones eucarísticas y mantuvo contacto con familias de diferentes localidades de la región. Su cercanía con los fieles hizo que muchos lo recuerden todavía como el padre Roberto, antes de que su nombre alcanzara reconocimiento internacional tras su elección como pontífice.

Por ello, el regreso a Chiclayo tiene una dimensión que trasciende el protocolo de una visita oficial. Es el reencuentro con una comunidad que formó parte de su vida durante varios años y que ahora se prepara para recibirlo como papa León XIV.

Un cuadro de Santo Toribio de Mogrovejo permanece colocado en la mampara de un avión durante el vuelo del papa León XIV hacia la ciudad de Chiclayo. (Latam)

“Gracias por volver a casa”: el deseo de acompañarlo en su reencuentro con Chiclayo

El saludo del capitán concluyó con una referencia directa al significado que tenía para la tripulación formar parte de este viaje. El comandante informó que el avión tenía previsto despegar en aproximadamente 15 minutos y agradeció al pontífice por regresar al país.

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“Tenemos previsto despegar en aproximadamente 15 minutos. Gracias por volver a casa. Para nosotros es un privilegio acompañarlo en este reencuentro”, expresó.

La frase final resumió el espíritu del mensaje: no se trataba únicamente de trasladar a un pasajero hacia su siguiente destino, sino de acompañar a un hombre que regresaba a una ciudad profundamente vinculada con su historia personal y religiosa.

El vuelo de LATAM Perú se convirtió así en el primer escenario de un homenaje sencillo, pero cargado de significado. Desde la cabina, el capitán puso en palabras el sentimiento de quienes reconocen que Chiclayo tiene un lugar especial en la trayectoria del pontífice.

Una ilustración en acuarela sitúa a Robert Prevost con hábito episcopal junto a una recreación con vestidura papal acompañada por el texto «Obispo Prevost a Papa». (Imagen Ilustrativa Infobae)

León XIV regresa a la ciudad donde fue obispo durante ocho años

La llegada del papa León XIV a Chiclayo forma parte de las actividades programadas para los días 13 y 14 de noviembre. Durante su estancia en Lambayeque, el Santo Padre participará en celebraciones religiosas, encuentros con representantes de la Iglesia y visitas a espacios que marcaron su ministerio pastoral.

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Uno de los momentos centrales será la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, donde miles de fieles esperan escuchar su mensaje y recibir su bendición.

También volverá a la catedral Santa María de Chiclayo, escenario de numerosas celebraciones durante su etapa como obispo, y visitará otros espacios vinculados con su historia en la región.

Faithful wait for the arrival of Pope Leo XIV at Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo Air Base in Chiclayo, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Para los habitantes de Lambayeque, su retorno representa una oportunidad de reencontrarse con quien durante años fue parte de su comunidad religiosa. La emoción no está solamente en recibir al Papa, sino en volver a ver a Robert Prevost, el religioso que conocieron antes de que asumiera una de las responsabilidades más importantes de la Iglesia católica.

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El mensaje pronunciado a bordo del avión anticipó ese sentimiento. A miles de metros de altura, antes de iniciar el trayecto hacia Lambayeque, el capitán de LATAM Perú resumió en unas palabras lo que Chiclayo se prepara para expresar con su recibimiento: cariño, gratitud y la alegría de volver a encontrarse con alguien que considera parte de su historia.

Porque, como recordó el comandante antes de despegar, el Santo Padre está volviendo a casa.