Papa León XIV concentra la atención de la prensa internacional tras llegar a Perú: así informaron los medios

Cuatro impresiones fijadas con cinta adhesiva presentan titulares de medios de comunicación sobre una visita del papa León XIV a Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El arribo de León XIV a Perú ocupó espacios destacados en medios de Estados Unidos, Europa y América Latina, que coincidieron en presentar la visita como el retorno del pontífice a un país con el que mantiene una relación personal y pastoral desde hace más de dos décadas. El papa, estadounidense de nacimiento y ciudadano peruano desde 2015, llegó el 11 de noviembre a Lima, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori antes de iniciar una agenda que incluye actividades en la capital, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Callao.

La mayoría de las coberturas puso el foco en la dimensión afectiva de la visita. Durante su primer discurso en Lima, el pontífice afirmó que regresaba también a su patria, tras recordar sus años como misionero y obispo. Los medios también destacaron el recibimiento de fieles en las calles y el vínculo de León XIV con Chiclayo, la diócesis que condujo entre 2015 y 2023.

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Univision destacó la multitud que acompañó el trayecto en Lima

Univision, cadena estadounidense en español, puso el acento en la movilización popular durante la llegada. En una transmisión desde Lima, describió como “apoteósico” el recibimiento y señaló que tres millones de personas siguieron el recorrido entre el Callao y el Palacio de Gobierno.

El canal resaltó una de las imágenes de la ceremonia oficial: León XIV cantó el himno peruano junto con los asistentes. También recordó que el entonces sacerdote agustino llegó al norte peruano hace más de 40 años y regresó ahora con los honores correspondientes a un jefe de Estado.

Un medio local de Estados Unidos recordó la huella del pontífice en Chiclayo

Fox 17, medio de Estados Unidos con sede en Michigan, presentó a Chiclayo como el lugar donde la figura del papa está presente en murales, carteles, gorras y recuerdos. Su artículo describió a la ciudad como el “hogar” peruano del pontífice.

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La cobertura repasó su trabajo con sectores pobres, migrantes venezolanos y familias afectadas por inundaciones. También mencionó su intervención para instalar plantas de oxígeno durante la pandemia de COVID-19 y sus visitas a comunidades alejadas. El medio recogió una frase atribuida a un excolaborador del papa: “No dicen que el papa es peruano; dicen que el papa es chiclayano”.

Un reporte en inglés aborda la llegada del papa León XIV a Chiclayo con una fotografía de un restaurante que exhibe una figura del pontífice.

Deutsche Welle y CNN en Español remarcaron el carácter político y social del mensaje

Deutsche Welle, radiodifusora pública internacional de Alemania, definió a Perú como el “país adoptivo” de León XIV. El medio subrayó que será la escala más extensa de su gira sudamericana, con seis días de actividades, y anticipó que el regreso a Chiclayo representará el momento central del viaje.

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CNN en Español, señal estadounidense dirigida al público hispanohablante, resaltó el contenido de su primer discurso. El canal destacó el llamado del pontífice a que las comunidades alejadas no queden excluidas de las decisiones públicas, así como sus referencias a la diversidad cultural y lingüística del país.

Un artículo del medio France 24 informa sobre la visita del papa León XIV a Perú y su vínculo previo con la diócesis de Chiclayo.

El País vinculó las palabras del papa con las heridas recientes de Perú

El diario español El País centró su cobertura en las alusiones de León XIV a los derechos humanos, la convivencia democrática y la política internacional. El periódico señaló que el pedido de tratar los sucesos del pasado con “justicia y sensibilidad” adquirió relevancia por la presencia de autoridades y exfuncionarios peruanos en el acto de bienvenida.

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El medio también destacó la reivindicación de las tradiciones peruanas, la diversidad de los pueblos originarios y el vínculo del pontífice con la devoción al Señor de los Milagros.

Un artículo digital del periódico El País informa sobre el inicio de la visita oficial del papa León XIV a Perú y su primer discurso público.

France 24 y Emol enfatizaron el regreso a una patria elegida

France 24, cadena pública internacional francesa, resumió su enfoque en la emoción del reencuentro entre el papa y Chiclayo. Por su parte, el portal chileno Emol eligió como eje la frase del pontífice: “Regreso a mi patria”.

Un artículo del medio France 24 informa sobre la visita del papa León XIV a Perú y su vínculo previo con la diócesis de Chiclayo.