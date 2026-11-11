La tajante medida de Universitario para el duelo ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2026: “Ya está listo”

El defensor argentino nacionalizado peruano superó la lesión de desgarro con compromiso tendinoso que lo marginó varios partidos. Fabián Bustos lo convocaría para visitar al 'Rojo Matador' el domingo 22 de noviembre. (Universitario de Deportes)

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Matías Di Benedetto volvería a tener minutos con la camiseta crema. El zaguero argentino nacionalizado peruano completó su recuperación tras una lesión que lo mantuvo al margen del equipo durante varias fechas del Torneo Clausura 2026.

Aunque el cuerpo técnico de Universitario de Deportes optó por no incluirlo en la convocatoria para el duelo frente a CD Moquegua, la situación cambió de cara al compromiso final del certamen.

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El periodista Gustavo Peralta Coello adelantó que Fabián Bustos lo tendría en cuenta para la visita a Sport Huancayo, partido en el que los cremas necesitan ganar para quedarse con el segundo título del año.

Di Benedetto, listo tras semanas de recuperación

Matías Di Benedetto dejó atrás la lesión muscular que comprometió el tendón y retrasó su regreso a las canchas. Tras completar su recuperación, el defensor quedó nuevamente a disposición de Universitario. (Universitario de Deportes)

La lesión que sufrió el defensor no fue menor. Según precisó el periodista Gustavo Peralta Coello en el programa Modo Fútbol, el desgarro muscular alcanzó el tendón, lo que extendió los plazos de recuperación más allá de lo previsto inicialmente y obligó al cuerpo médico del club a extremar los cuidados antes de autorizar su retorno a los entrenamientos con el grupo.

“Su desgarro había agarrado tendón, por eso la demora en la recuperación y después cuando se recrudece la lesión. Fue por un tema de tendón pero ya está listo”, explicó Peralta Coello.

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La complicación tendinosa fue el factor que retrasó la vuelta del zaguero a las prácticas regulares y postergó su reintegración a la lista de convocados. Durante ese período, Fabián Bustos debió reorganizar la línea defensiva con los recursos disponibles, mientras Di Benedetto avanzaba en su proceso de puesta a punto fuera de los terrenos de juego.

El propio entrenador reconoció públicamente que el defensor ya estaba en condiciones de jugar tras el partido ante CD Moquegua, aunque en esa oportunidad decidió no incluirlo. La recuperación, entonces, quedó certificada desde la fecha anterior al último encuentro del equipo.

Bustos lo tendría en la convocatoria para Huancayo

Después de quedar fuera de la lista ante CD Moquegua por precaución, Di Benedetto tendría una nueva oportunidad de regresar. El comando técnico lo consideraría para el último compromiso del Clausura 2026 (Universitario de Deportes)

Con Di Benedetto en plenas condiciones físicas, el interrogante que rodea al plantel crema apunta ahora a si el técnico argentino lo considerará desde el inicio o lo reservará como alternativa desde el banco. Peralta Coello fue categórico al respecto y anticipó que el defensor sí formaría parte de la delegación que viajará a la sierra central del Perú.

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“Di Benedetto ya está apto y lo dijo Bustos también en la última declaración después del partido con Moquegua. Pudo salir en lista pero decidió que no. Yo creo que va a ir a Huancayo de todas maneras, ahora sí va a ir a Huancayo”, señaló el periodista en Modo Fútbol.

La decisión del comando técnico de mantenerlo al margen en el último partido respondió a un criterio de precaución, no a una recaída. Eso abre la posibilidad de que Universitario cuente con un recurso adicional en la zaga para un partido que puede definir el rumbo del Clausura 2026. La presencia del defensor en la convocatoria representaría la principal novedad en la lista que Bustos presentará para el viaje a Huancayo.

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Un partido que puede valer el título

El cuadro crema se jugará sus opciones de quedarse con el segundo título del año ante Sport Huancayo. El domingo 22 de noviembre, los dirigidos por Fabián Bustos deberán conseguir una victoria en la última fecha (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes y Sport Huancayo se medirán el domingo 22 de noviembre a las 15.00 en el Estadio IPD de Huancayo, en lo que será la fecha 17 y última del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Fabián Bustos llegan a ese encuentro con chances concretas de alzarse con el segundo certamen del año, aunque para eso necesitan sumar los tres puntos ante el conjunto dirigido por Richard Pellejero.

El ‘Rojo Matador’ recibirá al cuadro crema en su propio estadio, en la altura de Huancayo, condición que históricamente representa un factor determinante para los equipos visitantes. En ese contexto, la eventual presencia de Di Benedetto en el plantel cobraría mayor relevancia, ya que dotaría a Bustos de más opciones para armar una defensa sólida frente a un rival que conoce bien sus condiciones de localía.

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Lo que todavía resta definir es si el defensor recuperará su lugar en el once inicial o si el técnico preferirá administrar sus minutos con cautela. Esa decisión quedará en manos del cuerpo técnico, que evaluará el estado físico y el ritmo competitivo del zaguero en los días previos al encuentro.