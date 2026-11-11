Natalia Málaga busca impulsar el crecimiento de ‘Mapi’ Rodríguez: “Hay que trabajarla de una manera psicológica muy distinta”

La entrenadora de Géminis destacó las condiciones de la voleibolista, con quien ha trabajado en distintas etapas, y explicó por qué considera fundamental fortalecer su aspecto mental para que pueda explotar todo su potencial. (Video: La Cátedra Deportes)

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Natalia Málaga conoce a María Paula Rodríguez desde hace varios años y ha tenido la oportunidad de trabajar con ella en distintas etapas de su carrera. Por ello, la entrenadora de Deportivo Géminis tiene una mirada cercana sobre el potencial de la voleibolista, aunque considera que su crecimiento requiere un acompañamiento especial, principalmente desde el aspecto psicológico.

En una entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, Málaga destacó las condiciones de ‘Mapi’, pero también remarcó que el talento debe ir acompañado de compromiso y aplicación de las indicaciones que recibe. Para la estratega, no basta con identificar lo que la jugadora necesita mejorar: también es fundamental que ella ponga de su parte para conseguirlo.

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“Yo he trabajado con Mapi en varias oportunidades. Mapi ha jugado conmigo, he logrado sacarla dentro de sus problemas, he logrado sacarla que demuestre. Ella tiene potencial, sí, pero hay que trabajarla de una manera psicológica muy distinta. Pero ella pide, la cosa es que lo que ella pide y lo que recibe, lo aplique. Eso es lo más importante. Yo le puedo decir muchas cosas, pero si ella no pone de su parte, ya más no puedo hacer”, manifestó.

Natalia Málaga explicó el cambio de ‘Mapi’ Rodríguez ante Alianza Lima

La entrenadora también se refirió al rendimiento de Rodríguez durante el enfrentamiento entre Géminis y Alianza Lima. Málaga reconoció que la atacante tuvo un buen desempeño en los dos primeros sets, aunque explicó que su salida respondió a una decisión táctica y no a una baja en su nivel.

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Natalia Málaga apuesta por un enfoque distinto para potenciar a María Paula Rodríguez. Crédito: Géminis

Según detalló, el club victoriano ya había encontrado la manera de controlar sus ataques y necesitaba modificar la dinámica ofensiva. Por ese motivo, decidió darle ingreso a Andrea Sandoval, quien aportó una variante para complicar el bloqueo contrario.

“En el partido contra Alianza ha tenido muy buenos momentos. El primer y segundo set ha jugado muy bien y la saqué, no porque estaba jugando mal, sino porque necesitaba otra cosa. Ya me la marcaron, entonces necesitaba yo romper esa roquita que había por ahí por dos y que me la aguantaban. Por eso, entró Sandoval, empezó a pegar contra el bloqueo, empezó a cambiar. Ya era otro ritmo el que le pone Andrea, son dos estilos diferentes de juego”, explicó.

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Los cambios de equipo y su impacto en la carrera de ‘Mapi’

Por otro lado, Natalia Málaga reflexionó sobre cómo los cambios de equipo pueden influir en el desarrollo de una voleibolista. La entrenadora sostuvo que cada temporada presenta nuevos desafíos debido a la llegada y salida de jugadoras extranjeras, así como a las distintas oportunidades que encuentran las deportistas en cada institución.

En ese contexto, recordó el recorrido de María Paula Rodríguez y los periodos en los que perdió protagonismo, pese a haber integrado anteriormente una selección nacional. Para Málaga, esos momentos pueden afectar la confianza y el entusiasmo de una jugadora, sobre todo cuando no logra sobreponerse a las dificultades.

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“Cada año la Liga es diferente porque vienen jugadoras extranjeras distintas. Una se va a otro equipo, se desarrolla mejor; la otra viene de un equipo al otro y se pierde. Como ha pasado, por ejemplo, con Mapi, cuando pasó al Jaamsa. Desapareció, después de haber estado en una selección, cuando salió de Latino, después llegó a la ‘U’ y no la utilizaron nunca”, recordó.

Mapi Rodríguez busca repotenciarse en Géminis, bajo el mando de Natalia Málaga.

Finalmente, la entrenadora advirtió que la falta de continuidad puede repercutir en el ánimo de una deportista y hacer más complicado su regreso al mejor nivel. En esa línea, consideró que la fortaleza de carácter y la capacidad de luchar por las propias oportunidades son fundamentales para salir adelante.

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“Ese corte como que le quita ese entusiasmo al jugador. Y si el jugador es débil en ese sentido de carácter y no lucha por lo que quiere, entonces te vas cayendo. Entonces es muy difícil subir rápido”, concluyó.