Gobierno anuncia protección legal para ciudadanos que hieran o abatan a delincuentes en legítima defensa: ¿qué se estableció?

Un ciudadano armado permanece junto a un asaltante derribado en la calzada mientras dos agentes de policía y una patrulla se aproximan en una calle de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio del Interior (Mininter) de Perú anunció que el Gobierno fortaleció la protección legal de los ciudadanos que actúen en legítima defensa frente a la violencia criminal, mediante la publicación del Decreto Legislativo N.° 1743, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal. La norma busca garantizar que quienes se vean obligados a herir o abatir a un delincuente para proteger su vida no enfrenten consecuencias penales por las circunstancias reales en las que actuaron.

El titular de la cartera, César Astudillo Salcedo, explicó los motivos detrás de la medida durante declaraciones recogidas por Andina Noticias. “La percepción siempre es que al criminal se le ha dado todo a favor. Él sí puede disparar, él sí puede acribillar, pero ¿por qué el ciudadano no puede defenderse de este criminal? ¿Por qué el ciudadano puede ser sometido, incluso, a prisión por abatir a un criminal que lo ha querido matar?”, cuestionó el ministro.

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“Que la población pueda defenderse”

El titular del Mininter sostuvo que la medida apunta a que la población pueda proteger su vida y la de su familia sin que se desconozcan las circunstancias del hecho al momento de repeler una agresión. El funcionario vinculó la norma con el derecho al uso de armas adquiridas de forma legal como mecanismo de defensa personal.

“Teníamos que darle una ley a la población que se está defendiendo, que ha adquirido un arma totalmente en forma legal, y se pueda defender, y defender a su familia de un criminal que lo quiere, no solamente asaltar, sino que lo va a matar con facilidad”, sentenció el ministro ante medios locales.

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Un padre de familia apunta con un arma de fuego a un intruso armado para proteger a su esposa e hijos en el interior de una vivienda en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Legítima defensa presume actuación racional

El Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal y refuerza la exención de responsabilidad penal para quienes actúan en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, incluso mediante el uso de fuerza letal. Para que opere esta exención deben concurrir tres presupuestos: una agresión actual, ilegítima y real; la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y la ausencia de provocación suficiente por parte de quien ejerce la defensa.

Entre los cambios centrales, la norma establece una presunción de racionalidad a favor de quien se defiende: se asume que la persona actuó de manera razonable frente a la agresión, y recae en el Ministerio Público la carga de demostrar lo contrario. Toda resolución judicial que descarte esta presunción deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.

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Un transeúnte armado permanece de pie junto a un presunto asaltante tendido en la calzada tras un intento de robo en una avenida comercial de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se elimina igualdad de condiciones

La reforma elimina el criterio de proporcionalidad de medios que antes se utilizaba para evaluar la necesidad racional de la defensa. En su reemplazo, dispone que se tomen en cuenta factores como la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del atacante, los medios disponibles para defenderse y los bienes jurídicos que se busca proteger.

La norma precisa además que la racionalidad del medio empleado debe evaluarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa, y según las circunstancias existentes en el momento exacto de la agresión, no con criterios posteriores al hecho.

Un hombre armado amenaza a un transeúnte que se cubre con su mochila durante un asalto en una calle urbana de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Defensa desde la perspectiva del agredido

Con estas modificaciones, el Mininter busca que la legislación considere el contexto de presión y riesgo que enfrenta una persona en el instante del ataque, en lugar de un análisis retrospectivo que no contempla el estado de la víctima durante la agresión. La medida se da en un escenario de creciente inseguridad ciudadana en el país, donde el uso de armas de fuego legales para la defensa personal ha ganado relevancia como tema de debate público.

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El Gobierno sostuvo que las modificaciones apuntan a reforzar las garantías legales de los ciudadanos que enfrentan una agresión y ejercen su derecho a defenderse, dentro de las condiciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente.