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Mario Hart fue captado en una salida nocturna y descartó volver con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

El piloto asistió a un evento de reggaetón en el Estadio Nacional junto a Israel Dreyfus, habló de su nueva etapa personal y sostuvo que la ruptura se mantiene

Las cámaras de “Amor y fuego” registraron al conductor durante una noche de conciertos, donde defendió su derecho a divertirse y habló del vínculo que mantiene con la madre de sus hijos. Amor y Fuego/ Willax TV
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Mario Hart fue captado por las cámaras de “Amor y fuego” durante una salida nocturna en el Estadio Nacional, donde compartió con amigos en medio de su reciente etapa de soltería tras el fin de su relación con Korina Rivadeneira. El programa de espectáculos mostró imágenes del piloto y conductor con bebidas alcohólicas durante un evento de reggaetón y sostuvo que se encontraba en aparente estado de ebriedad.

El exchico reality asistió al concierto junto a Israel Dreyfus y un grupo de amistades. Aunque inicialmente evitó responder a la reportera del espacio de Willax, luego accedió a dar declaraciones sobre su situación sentimental, las críticas hacia la madre de sus hijos y los cambios que proyecta en su carrera musical.

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Hart se mostró relajado ante las cámaras y defendió su derecho a disfrutar de esta nueva etapa. “De vez en cuando uno tiene derecho a divertirse”, respondió cuando fue consultado por las imágenes de su salida.

Mario Hart, tras su salida nocturna: “Uno tiene derecho a divertirse”
Mario Hart, tras su salida nocturna: “Uno tiene derecho a divertirse”

Sus declaraciones llegaron en medio de la atención que ha generado su separación de Korina Rivadeneira, con quien mantuvo una relación de casi 10 años y formó una familia. Aunque ambos han aparecido juntos en actividades relacionadas con sus hijos, el cantante fue enfático al descartar que esos encuentros impliquen una reconciliación.

Mario Hart aseguró que no volverá con Korina Rivadeneira

La reportera de “Amor y fuego” preguntó a Mario Hart si existía la posibilidad de que retomara su relación con Korina Rivadeneira. El conductor de “Sin más que decir” respondió que la decisión de poner fin al vínculo fue tomada por una razón y que los dos respetan ese acuerdo.

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Yo creo que tomamos la decisión por algo de separarnos y creo que ambos estamos respetando eso”, afirmó. Hart agregó que desea ver a la modelo venezolana tranquila y enfocada en sus propios proyectos, aunque dejó claro que cada uno atraviesa ahora un camino distinto.

“Me encanta verla bien, me encanta verla feliz, que está haciendo sus cosas, que le va bien y creo que cada uno está por su lado ahora”, expresó al referirse a su expareja.

Mario Hart creyó que Korina Rivadeneira le pediría explicaciones por un vestido
Mario Hart no tiene pensado reconciliarse con Korina Rivadeneira.

El piloto también precisó que conserva una relación cercana con Rivadeneira por las responsabilidades que comparten como padres. “Nos juntamos siempre por los chicos”, señaló.

Defendió a Korina Rivadeneira tras su pasarela en concierto de María Becerra

Durante la entrevista, Hart también fue consultado por las críticas que recibió Korina Rivadeneira después de participar en una pasarela durante el concierto que María Becerra ofreció en Lima. La modelo compartió en sus redes sociales parte de su aparición, que generó comentarios divididos entre los usuarios.

Lejos de sumarse a las observaciones, el piloto defendió a la madre de sus hijos. Contó que vio las imágenes que ella publicó en sus historias y consideró que se veía bien. Con esa respuesta, dejó en evidencia que, pese a la separación, se mantiene atento a las actividades de Rivadeneira y no tiene inconvenientes en respaldarla públicamente.

Tras la separación, la actriz venezolana ha continuado con sus compromisos laborales y su presencia en redes sociales, mientras Hart combina sus actividades como conductor, piloto y cantante.

La salida nocturna del exintegrante de realities también despertó comentarios por su presencia con amigos y otras mujeres durante el evento. Sin embargo, el artista no se pronunció sobre especulaciones relacionadas con una nueva relación sentimental. Su respuesta se limitó a defender la posibilidad de salir y compartir con sus amistades.

Mario Hart prepara un giro hacia la cumbia

El músico aprovechó la conversación para contar que atraviesa una etapa de cambios en el plano profesional. Luego de varios años vinculado al reggaetón y a los ritmos urbanos, aseguró que busca acercarse a la cumbia, género que planea incorporar con mayor fuerza en sus próximos lanzamientos.

He hecho un giro en el género, ya no estoy tanto por el reggaetón, sino un poquito por la cumbia”, señaló Hart. El cambio supone una nueva apuesta dentro de una trayectoria en la que ha alternado la música con la televisión y el automovilismo.

En ese contexto, también fue consultado por una posible colaboración con Leslie Shaw, su expareja y antigua compañera en proyectos musicales. Hart no cerró la puerta a un reencuentro artístico, aunque aclaró que dependería de la propuesta.

“¿Tú crees que Leslie me llame para una colaboración? Esperaré esa llamada”, respondió entre risas. Luego añadió: “Dependiendo del tema. Si el tema es bonito, vamos”.

Composición de dos fotos con el rostro de Mario Hart con gorra a la izquierda y Leslie Shaw con vestido rosado a la derecha
El cantante Mario Hart no descarta una colaboración musical con la intérprete Leslie Shaw en el género de la cumbia.

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