Roban minivan con niño de 11 años dormido en Carabayllo: presuntos ladrones lo abandonan junto al vehículo en Puente Piedra

Una minivan fue robada en Carabayllo con un niño de 11 años dormido en su interior. Los presuntos delincuentes contactaron al hermano mayor del menor y enviaron una ubicación que permitió a la familia y a la Policía encontrar el vehículo en Puente Piedra, casi dos horas después. El niño fue hallado ileso y no advirtió el robo. Fuente: ATV Noticias

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Una minivan fue robada con un niño de 11 años dormido en su interior durante la madrugada en Carabayllo. El vehículo fue ubicado cerca de dos horas después en Puente Piedra, luego de que los presuntos delincuentes enviaran una ubicación al hermano mayor del menor.

Según el testimonio del padre recogido por ATV Noticias, la familia había acudido a un campo deportivo para participar en actividades por el aniversario de una iglesia a la que asisten. El niño pidió descansar dentro de la unidad y sus padres lo dejaron dormido mientras permanecían cerca del lugar.

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De acuerdo con el padre, los autores del robo forzaron la chapa de la minivan y dañaron el sistema de encendido para llevársela. El menor permaneció dormido durante todo el trayecto y no advirtió que el vehículo había sido sustraído.

La minivan sustraída en Carabayllo con un niño en su interior permanece estacionada tras ser localizada en el distrito de Puente Piedra. (Captura: ATV Noticias)

Los presuntos delincuentes avisaron que había un niño dentro del vehículo

El padre contó que los presuntos responsables se comunicaron con su hijo mayor, quien se encontraba en casa. En el mensaje, habrían reconocido que había un menor dentro de la minivan y que no podían continuar con el vehículo.

“Lo más importante [es] que mi hijo apareció”, señaló el padre de familia tras acudir a la comisaría. La familia activó la búsqueda junto con la Policía Nacional del Perú, que intervino luego de que se denunciara el robo.

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Según su relato, los delincuentes compartieron una ubicación que el hijo mayor logró abrir antes de que el teléfono desde el cual se remitió el mensaje quedara apagado. Con ese dato, los familiares y los agentes se dirigieron al punto señalado.

Familiares y agentes policiales permanecen frente a una comisaría durante las diligencias por la sustracción y posterior hallazgo de un vehículo con un menor en Lima. (Captura: ATV Noticias)

La minivan fue encontrada en Puente Piedra tras casi dos horas de búsqueda

La ubicación enviada condujo a la familia hasta una zona de Puente Piedra, donde encontraron la minivan. El padre estimó que el recorrido desde el lugar del robo hasta ese distrito podía tomar entre 30 y 40 minutos.

El menor seguía dentro del vehículo y continuaba dormido cuando fue hallado. “Ahí estaba durmiendo seco todavía”, afirmó su padre, quien indicó que el niño no escuchó ni vio lo ocurrido durante la sustracción y posterior abandono de la unidad.

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La familia reportó que la chapa y el arrancador de la minivan presentaban daños. Los presuntos delincuentes habrían advertido en el mensaje que esos componentes estaban rotos antes de dejar el vehículo en el lugar donde fue recuperado.

La Policía realiza diligencias para devolver el vehículo a la familia

El padre agradeció la intervención de los efectivos policiales durante la búsqueda de su hijo y del vehículo. También aseguró que era la primera vez que su familia afrontaba un hecho de este tipo.

Tras ubicar la minivan, la familia acudió a la dependencia policial para continuar con el procedimiento derivado de la denuncia por robo. El vehículo quedó sujeto a las diligencias necesarias antes de su entrega a los propietarios.

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El padre precisó que la Policía les informó sobre documentos y actuaciones pendientes para completar el levantamiento del reporte y devolver la unidad. El menor ya se encontraba con sus familiares luego de ser hallado en Puente Piedra.