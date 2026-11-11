Así será el recorrido del papa León XIV desde el aeropuerto hasta su primer destino

Papamovil - Leon XIV

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El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre, a las 17:30, y su primer traslado concentrará la atención sobre las vías que unirán el Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, con el Centro Histórico de Lima. El pontífice iniciará el recorrido en un vehículo cerrado y cambiará al papamóvil en Breña antes de arribar a Palacio de Gobierno.

La llegada del avión papal está prevista para esa hora en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Allí se desarrollará una ceremonia de recepción con autoridades del Estado, representantes de la Conferencia Episcopal Peruana y miembros del cuerpo diplomático.

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Tras el protocolo inicial, la comitiva saldrá del recinto militar hacia la vía pública para emprender el trayecto de la primera actividad oficial de la visita apostólica.

Traslado comenzará por Faucett y seguirá por La Marina y Brasil

Según la información difundida por monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita, el primer tramo se realizará en una unidad de resguardo cerrada. La ruta comenzará por la avenida Elmer Faucett y continuará por la avenida La Marina, corredor que conecta sectores del Callao, Bellavista, San Miguel y Pueblo Libre. Luego, la caravana tomará la avenida Brasil en dirección a Breña.

El uso inicial de un automóvil cerrado responde a las condiciones operativas del recorrido. Inca indicó que los ciudadanos podrán ver al Santo Padre durante el desplazamiento. El antecedente señalado por la organización es su salida desde el aeropuerto en Uruguay, donde utilizó una unidad cerrada con las ventanas abiertas para saludar a las personas ubicadas al borde de la ruta.

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Una infografía de Infobae Perú detalla el trayecto del papamóvil desde la Basílica María Auxiliadora hasta la Plaza de Armas de Lima programado para el 11 de noviembre. (Infobae)

León XIV subirá al papamóvil en la Basílica María Auxiliadora

El cambio al vehículo descubierto está previsto en la Basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil. Desde ese punto, León XIV seguirá en el papamóvil por las avenidas Bolivia y Garcilaso de la Vega. La comitiva continuará por Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda, hasta llegar a la Plaza de Armas. Ese será el ingreso final hacia el primer destino oficial de la jornada.

Palacio de Gobierno recibirá al Papa después de este recorrido desde el aeropuerto. La ceremonia de bienvenida está programada a las 18:15, de acuerdo con la agenda difundida para el 11 de noviembre.

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A las 18:45, el pontífice sostendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori. Más tarde, a las 19:45, participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El recorrido tendrá restricciones de tránsito conforme avance la caravana. La Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades de transporte aplicarán cierres escalonados en los sectores comprometidos, con especial atención en Faucett, La Marina, Brasil y el entorno del Centro Histórico. Los conductores deberán considerar desvíos y cambios en los servicios de transporte público durante la tarde, cuando coincidan el traslado oficial y la hora punta.

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El despliegue de seguridad para el papa León XIV incluirá policías, serenazgos y controles en las zonas de paso. Las autoridades solicitaron a los asistentes respetar las rejas, los accesos señalizados y las indicaciones del personal.

También estará prohibido utilizar drones sin autorización, cruzar las calzadas durante el paso de la comitiva o portar objetos que puedan interferir con las medidas de protección previstas. La PNP recomendó acudir con anticipación, llevar agua y seguir la información oficial sobre cierres temporales y rutas habilitadas durante toda la jornada oficial.