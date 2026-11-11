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Marcos Martinich piensa en cerrar la temporada con Cienciano obteniendo un nuevo cupo a Copa Sudamericana: “Pelearemos para sellar la clasificación”

El lateral izquierdo argentino confía en que el ‘papá’ sacará adelante su test de cierre de temporada contra Sporting Cristal. Solo una victoria aseguraría un nuevo pasaje a su escenario favorito

Marcos Martinich se hizo dueño del flanco izquierdo defensivo de Cienciano. - Crédito: Difusión
Marcos Martinich se hizo dueño del flanco izquierdo defensivo de Cienciano. - Crédito: Difusión
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A pesar de que Cienciano ha realizado un recorrido muy irregular en la Liga 1, aún cuenta con grandes opciones de asegurar su presencia en la siguiente edición de la CONMEBOL Sudamericana. Eso sí, la obtención de ese cupo pasará por el éxito en su visita al Rímac para enfrentar a Sporting Cristal.

Al respecto ha hablado Marcos Martinich en una conversación con la plataforma de prensa oficial de la institución: “Iremos paso a paso, porque si pensamos el partido antes de prepararlo caemos en un error. Pelearemos hasta el último partido para sellar la Copa Sudamericana”.

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Marcos Martinich compartió que el plantel de Cienciano practicó tiros penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026.
Marcos Martinich apareció en la Copa Sudamericana con un golazo a Botafogo. - Crédito: Difusión

“Todos los clubes se están jugando varias cosas. Algunos lo hacen con cosas de la parte de abajo y otros el campeonato. Sabemos que el club exige pelear torneos internacionales”, amplió el argentino dueño del flanco izquierdo en la línea defensiva.

El segundo certamen de la región es un escenario muy apetecible para Cienciano. De hecho, en la reciente edición derribó la puerta al superar Fase de Grupos, play-offs y llegar hasta los cuartos de final, donde fueron ajusticiados, de manera dramática, por Montevideo City.

Sobre el motivo detrás del declive en la Sudamericana, Martinich no dudó en asegurar que “al tener un plantel un poco corto se hicieron justo los calendarios. No solo el estrés físico pesa, también el emocional. Faltó dar descanso a compañeros y tener un par más”.

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El jugador cusqueño puso la pelota en un lugar imposible para el portero brasileño - Crédito: ESPN.

Aun así, el argentino reivindicó la campaña internacional del equipo cusqueño: “Los cruces en Sudamericana fueron muy decisivos. Entrar a los play-offs, remontar contra Lanús fue espectacular. Después el 6-0 frente a Botafogo fue hermoso”.

Por último, Marcos Martinich dejó muy en claro que se siente feliz en Cienciano y espera continuar para la campaña próxima. “Todavía no tengo una propuesta de renovación, pero me encantaría seguir. Hay que pensar en lo que se hizo este año para mejorarlo en el que viene”, precisó.

Cienciano tropezó con estrépito frente a ADT, en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Liga 1
Cienciano luchará por acceder a la siguiente edición de la Copa Sudamericana. - Crédito: Liga 1

Inconvenientes en la interna

Para despedir el año futbolístico, el conjunto ‘imperial’ no podrá contar en el banquillo con Horacio Melgarejo, quien se encuentra cursando un castigo de la Liga Profesional de Fútbol por su comportamiento deplorable en el pasado duelo contra Alianza Lima.

Al ser expulsado por sus constantes ataques a la labor arbitral, el profesional argentino incentivó la violencia en las tribunas del estadio Alejandro Villanueva con gestos y además asociados con Universitario de Deportes.

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

Aquella inconducta llevó a que la Comisión Disciplinaria elevara una sanción en contra de Horacio Melgarejo, que por segunda vez en la temporada ha sido reprendido por el sistema.

En concreto, se ha a sancionado al DT de Cienciano con suspensiones y multas por diez Unidades Impositivas Tributarias, tras su grotesco show en Matute.

Horacio Melgarejo - Jesús González - Liga 1 – Perú – deportes – 5 noviembre
La polémica de Matute tiene un antecedente disciplinario que vuelve a cobrar relevancia. Melgarejo había recibido una sanción de un año, pero consiguió una medida cautelar que lo mantuvo habilitado para ejercer como técnico. (Liga 1)

La resolución, emitida el 10 de noviembre, impuso una suspensión de 10 fechas y una multa de cuatro UIT por una infracción al artículo 19. También fijó cuatro fechas y seis UIT adicionales por incumplir el artículo 17.

El tribunal advirtió que una falta similar podría activar normas sobre reincidencia. La decisión fue notificada a Melgarejo y Cienciano, con cinco días para responder.

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