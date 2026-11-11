Andy Polo responde tras acusación de indisciplina en Universitario: “Estas bajezas no alcanzan para sacarnos del objetivo”

Andy Polo reafirmó su compromiso en Universitario. Crédito: LFP

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Andy Polo rompió su silencio frente a las acusaciones que lo involucraban en un presunto acto de indisciplina en Universitario de Deportes. A través de un comunicado, el capitán ‘crema’ rechazó tajantemente la versión difundida por el comunicador Diego Vásquez, quien aseguró que el futbolista y Jorge Murrugarra habrían abandonado la concentración del equipo para salir de fiesta antes del encuentro frente a Deportivo Moquegua, disputado el pasado 8 de noviembre.

El pronunciamiento del jugador llegó luego de que dicha versión fuera difundida en el programa de YouTube ‘Polaco Mañanero’, el 10 de noviembre. Polo negó haber incumplido las disposiciones del cuerpo técnico y sostuvo que siempre respeta las indicaciones establecidas por el club. De esta manera, respondió públicamente a una versión que generó controversia alrededor del plantel ‘merengue’.

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“Rechazo rotunda y enfáticamente las afirmaciones difundidas por Diego Manuel Vásquez Castañeda en el programa ‘Polaco Mañanero’, según las cuales mi persona habría salido de fiesta y abandonado la concentración del Club Universitario de Deportes antes del partido frente a Club Deportivo Moquegua”, señaló en el inicio del documento.

El extremo apareció por el lado derecho y definió cruzado para el empate en Trujillo - Crédito: L1MAX.

El futbolista calificó las afirmaciones como falsas y carentes de sustento. Asimismo, cuestionó que se difundieran señalamientos de esa gravedad sin verificar previamente la información ni buscar su versión o la de Universitario, que ya se pronunció en defensa de los jugadores involucrados en un comunicado oficial.

“Lamento que se difunda públicamente una afirmación de esta gravedad sin haber verificado su veracidad ni haber buscado la versión del jugador o de la institución. Este tipo de afirmaciones afectan directamente mi honor, mi reputación y mi imagen profesional”, manifestó el capitán de Universitario.

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Andy Polo anunció acciones legales

Polo también aprovechó el comunicado para reafirmar su compromiso con el club, al que considera parte importante de su vida tanto por su labor profesional como por su condición de hincha. En ese sentido, sostuvo que siempre entrega lo mejor de sí cuando le corresponde defender la camiseta crema y cuestionó que estas versiones puedan afectar la estabilidad del equipo.

“Mi compromiso con el club donde ejerzo mi profesión y además del cual soy un hincha siempre ha sido total, cada partido siempre doy lo mejor de mí, y este tipo de afirmaciones lo único que buscan es desestabilizar la armonía del Club más campeón del Perú”, expresó.

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Uno de los puntos más contundentes de su pronunciamiento fue el anuncio de medidas legales. El lateral derecho informó que iniciará acciones por las vías penal y civil contra quienes resulten responsables de difundir las afirmaciones sobre su supuesta salida de la concentración antes del choque con CD Moquegua por la penúltima fecha del Torneo Clausura.

El comunicado que Andy Polo difundió en sus redes sociales. Crédito: Captura IG

El mensaje de Andy Polo a los hinchas de Universitario

Finalmente, el capitán crema dirigió unas palabras a los seguidores de Universitario y aseguró que el plantel mantiene intacto su objetivo de conquistar el tetracampeonato nacional. El futbolista pidió confianza en el equipo y remarcó que las versiones difundidas no cambiarán el compromiso del grupo en el tramo decisivo de la temporada.

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“A nuestra hinchada le expreso que nuestro equipo está totalmente comprometido con la institución. Vamos a luchar hasta lo último para alcanzar el tetracampeonato. Estas bajezas no alcanzan para sacarnos del objetivo”, sentenció.

De esta manera, Polo se sumó a la postura institucional de Universitario, que también rechazó las versiones sobre un supuesto acto de indisciplina en su plantel y cuestionó su difusión sin una verificación previa. Por ahora, el futbolista ha dejado clara su posición y anunció que buscará responder por la vía legal a las acusaciones que considera falsas.