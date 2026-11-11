Perú Deportes

Andy Polo responde tras acusación de indisciplina en Universitario: “Estas bajezas no alcanzan para sacarnos del objetivo”

El capitán ‘merengue’ anunció acciones legales contra quienes difundieron la versión de su supuesto abandono a la concentración antes del duelo ante Deportivo Moquegua. Además, reafirmó el compromiso del equipo con el tetracampeonato

Andy Polo reafirmó su compromiso en Universitario.
Andy Polo reafirmó su compromiso en Universitario. Crédito: LFP
Guardar

Andy Polo rompió su silencio frente a las acusaciones que lo involucraban en un presunto acto de indisciplina en Universitario de Deportes. A través de un comunicado, el capitán ‘crema’ rechazó tajantemente la versión difundida por el comunicador Diego Vásquez, quien aseguró que el futbolista y Jorge Murrugarra habrían abandonado la concentración del equipo para salir de fiesta antes del encuentro frente a Deportivo Moquegua, disputado el pasado 8 de noviembre.

El pronunciamiento del jugador llegó luego de que dicha versión fuera difundida en el programa de YouTube ‘Polaco Mañanero’, el 10 de noviembre. Polo negó haber incumplido las disposiciones del cuerpo técnico y sostuvo que siempre respeta las indicaciones establecidas por el club. De esta manera, respondió públicamente a una versión que generó controversia alrededor del plantel ‘merengue’.

PUBLICIDAD

“Rechazo rotunda y enfáticamente las afirmaciones difundidas por Diego Manuel Vásquez Castañeda en el programa ‘Polaco Mañanero’, según las cuales mi persona habría salido de fiesta y abandonado la concentración del Club Universitario de Deportes antes del partido frente a Club Deportivo Moquegua”, señaló en el inicio del documento.

El extremo apareció por el lado derecho y definió cruzado para el empate en Trujillo - Crédito: L1MAX.

El futbolista calificó las afirmaciones como falsas y carentes de sustento. Asimismo, cuestionó que se difundieran señalamientos de esa gravedad sin verificar previamente la información ni buscar su versión o la de Universitario, que ya se pronunció en defensa de los jugadores involucrados en un comunicado oficial.

“Lamento que se difunda públicamente una afirmación de esta gravedad sin haber verificado su veracidad ni haber buscado la versión del jugador o de la institución. Este tipo de afirmaciones afectan directamente mi honor, mi reputación y mi imagen profesional”, manifestó el capitán de Universitario.

PUBLICIDAD

Andy Polo anunció acciones legales

Polo también aprovechó el comunicado para reafirmar su compromiso con el club, al que considera parte importante de su vida tanto por su labor profesional como por su condición de hincha. En ese sentido, sostuvo que siempre entrega lo mejor de sí cuando le corresponde defender la camiseta crema y cuestionó que estas versiones puedan afectar la estabilidad del equipo.

“Mi compromiso con el club donde ejerzo mi profesión y además del cual soy un hincha siempre ha sido total, cada partido siempre doy lo mejor de mí, y este tipo de afirmaciones lo único que buscan es desestabilizar la armonía del Club más campeón del Perú”, expresó.

Uno de los puntos más contundentes de su pronunciamiento fue el anuncio de medidas legales. El lateral derecho informó que iniciará acciones por las vías penal y civil contra quienes resulten responsables de difundir las afirmaciones sobre su supuesta salida de la concentración antes del choque con CD Moquegua por la penúltima fecha del Torneo Clausura.

El comunicado que Andy Polo difundió en sus redes sociales.
El comunicado que Andy Polo difundió en sus redes sociales. Crédito: Captura IG

El mensaje de Andy Polo a los hinchas de Universitario

Finalmente, el capitán crema dirigió unas palabras a los seguidores de Universitario y aseguró que el plantel mantiene intacto su objetivo de conquistar el tetracampeonato nacional. El futbolista pidió confianza en el equipo y remarcó que las versiones difundidas no cambiarán el compromiso del grupo en el tramo decisivo de la temporada.

“A nuestra hinchada le expreso que nuestro equipo está totalmente comprometido con la institución. Vamos a luchar hasta lo último para alcanzar el tetracampeonato. Estas bajezas no alcanzan para sacarnos del objetivo”, sentenció.

De esta manera, Polo se sumó a la postura institucional de Universitario, que también rechazó las versiones sobre un supuesto acto de indisciplina en su plantel y cuestionó su difusión sin una verificación previa. Por ahora, el futbolista ha dejado clara su posición y anunció que buscará responder por la vía legal a las acusaciones que considera falsas.

Temas Relacionados

Andy PoloUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mauro Cantoro afirmó que Franco Navarro no debió ser sancionado por querer agredir a Horacio Melgarejo: “Saltó a defender su casa”

El exjugador de Universitario explicó por qué, a su juicio, el directivo de Alianza Lima no merecía la sanción tras su reacción durante el partido ante Cienciano en Matute

Mauro Cantoro afirmó que Franco Navarro no debió ser sancionado por querer agredir a Horacio Melgarejo: “Saltó a defender su casa”

“Alianza Lima está ganando. La ‘U’ y San Martín no tuvieron crisis”: la firme opinión de DT de Circolo sobre Alejandro Schneider

Marcos Blanco se refirió a las críticas que recibe su compatriota por el inicio poco convincente de las ‘blanquiazules’ en la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

“Alianza Lima está ganando. La ‘U’ y San Martín no tuvieron crisis”: la firme opinión de DT de Circolo sobre Alejandro Schneider

Alianza Lima vs FC Cajamarca: nueva programación del duelo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El organizador del campeonato modificó la fecha y hora del duelo en Matute por la última jornada. Conoce los detalles del emocionante cotejo

Alianza Lima vs FC Cajamarca: nueva programación del duelo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

“Si Eryc Castillo no hace gol, nadie en Alianza Lima anota”: la advertencia de Giancarlo Granda de cara a las finales de la Liga 1 2026

El periodista resaltó el poderío goleador del atacante ecuatoriano, pero advirtió al cuadro ‘blanquiazul’ por la escasa producción de otros jugadores ofensivos

“Si Eryc Castillo no hace gol, nadie en Alianza Lima anota”: la advertencia de Giancarlo Granda de cara a las finales de la Liga 1 2026

“Yo me pondría la camiseta aún con siete operaciones”: Cecilia Tait y su firme mensaje a las voleibolistas que rechazan jugar por Perú

La exvoleibolista comparó las condiciones que tuvo durante su etapa en la selección con las actuales y cuestionó que las ausencias en este 2026 no hayan contado con una justificación oficial

“Yo me pondría la camiseta aún con siete operaciones”: Cecilia Tait y su firme mensaje a las voleibolistas que rechazan jugar por Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio

Lista de recortes presupuestales al Congreso que propone el Senado y que la Cámara de Diputados no quiso debatir

Pedro Castillo se libra de denuncia por presuntos ascensos irregulares en FFAA: votos de JP y Obras llevan caso al archivo

Keiko Fujimori no estará en la despedida al papa León XIV por reunión con el presidente de China Xi Jinping el 17 de noviembre

Pedro Castillo reaparece ante diputados y niega ascensos irregulares en FFAA: “Con el tiempo se darán cuenta de los errores”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

Andrea Montenegro, de la TV a los pinceles: los escándalos de la ‘bomba sexy’ que conquistó la pantalla en los 2000

Onelia Molina se rompió un diente tras aparatoso accidente en ‘Esto es Guerra’

Gia Meier es vinculada con Nicolás Cabieses, cuñado de Mafer Neyra, tras aparecer juntos en una reunión familiar

Mario Hart fue captado en una salida nocturna y descartó volver con Korina Rivadeneira: “Uno tiene derecho a divertirse”

DEPORTES

Mauro Cantoro afirmó que Franco Navarro no debió ser sancionado por querer agredir a Horacio Melgarejo: “Saltó a defender su casa”

Mauro Cantoro afirmó que Franco Navarro no debió ser sancionado por querer agredir a Horacio Melgarejo: “Saltó a defender su casa”

“Alianza Lima está ganando. La ‘U’ y San Martín no tuvieron crisis”: la firme opinión de DT de Circolo sobre Alejandro Schneider

Alianza Lima vs FC Cajamarca: nueva programación del duelo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

“Si Eryc Castillo no hace gol, nadie en Alianza Lima anota”: la advertencia de Giancarlo Granda de cara a las finales de la Liga 1 2026

“Yo me pondría la camiseta aún con siete operaciones”: Cecilia Tait y su firme mensaje a las voleibolistas que rechazan jugar por Perú